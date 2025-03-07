Минувшей ночью средства ПВО сбили 39 БПЛА ВСУ над регионами РФ

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 39 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 14 вражеских дронов сбили в Крыму, 12 — над акваторией Черного моря, семь — в Курской области. Еще по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской и Орловской областях.
В ночь на 4 марта дроны ВСУ атаковали одно из промпредприятий в Сызрани. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, беспилотники ВСУ были ликвидированы. В результате атаки никто не пострадал.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
Элина Позднякова