«По звездам целились»: боец с позывным БТР рассказал о необычном способе наведения в зоне СВО

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Ветеран СВО Максим Борисов с позывным БТР рассказал о необычном способе наведения РПГ, которым он пользовался с боевыми товарищами в зоне боевых действий. В беседе с «Татар-информом» он поделился, что в особо темные ночи бойцы наводили РПГ, ориентируясь по звездам, а оператор коптера с тепловизором их корректировал.
«Ночью подходили максимально близко к позициям противника. По звездам целились и стреляли. Например, посадка находилась примерно в 400 метрах от нас, но там мрак – ничего не было видно, мы выбирали звезду, по этой звезде стреляли, а коптер с тепловизором нас уже корректировал», — рассказал боец.Борисов отметил, что благодаря такой смекалке им удавалось поражать блиндажи и укрепления ВСУ, а также живую силу.
БТР поделился и опытом управления FPV-дроном. По его словам, камера в таких БПЛА довольно слабая и отдаленные объекты видно плохо, потому его корректировал оператор другого коптера.
«В итоге, когда противника поразили, есть видео сразу с двух коптеров. Управлять FPV-дроном очень интересно – ты летишь как птица, как самолет — полная свобода действий. Надеваешь специальные очки, берешь пульт. Товарищ заряжает дрон подальше от группы, так как при взлете может сработать вражеская РЭБ и дрон может упасть там же, где взлетел», — добавил он.Читайте также:
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