Российский боец рассказал об ужасах, пережитых в плену «Азова»*

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Российский военный с позывным «Румяный» рассказал о том, что ему пришлось пережить в плену у нацбатальона «Азов»*. Его слова в своем Telegram-канале передал председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.
Так, боец ВС РФ рассказал, что в плену его и других российских военнослужащих регулярно избивали. Боевики «Азова»* не скрывали своей ненависти к русским и говорили, что Крым принадлежит Украине, и гордились участием в Майдане.
Он добавил, что «азовцы» считают себя истинными арийцами.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
«Многие из них были открытыми нацистами и признавались в любви к Адольфу Гитлеру. Один мне демонстрировал татуировку орла со свастикой, заявлял, что каждый день читает "Майн Кампф" (признана в России экстремистским материалом) и гордится этим», — рассказал «Румяный».
Он добавил, что «азовцы» считают себя истинными арийцами.
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*Террористическая организация, запрещенная на территории РФ.
Элина Позднякова