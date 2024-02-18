Минюст США раскрыл цели передачи конфискованных российских средств Эстонии

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США раскрыли цель передачи конфискованных российских средств Эстонии, сообщает сайт Минюста США.
Вашингтон передал почти 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) Таллину для оказания помощи Украине. Это стало первым случаем передачи такого рода средств, отмечается в заявлении.
Средства были переданы Эстонии, так как обстоятельства не позволяли передать их непосредственно Украине. Эстония намерена использовать эту сумму для ускорения оценки ущерба и критического ремонта системы распределения и передачи электроэнергии на Украине, которая была атакована российскими войсками.
Минюст США также пояснил, что эти средства были конфискованы после разоблачения незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и сфере распространения ядерного оружия.
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Средства были переданы Эстонии, так как обстоятельства не позволяли передать их непосредственно Украине. Эстония намерена использовать эту сумму для ускорения оценки ущерба и критического ремонта системы распределения и передачи электроэнергии на Украине, которая была атакована российскими войсками.
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Артем Кузьмин