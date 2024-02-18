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Минюст США раскрыл цели передачи конфискованных российских средств Эстонии

Эстония потратит конфискованные российские средства на оценку ущерба на Украине
18 февраля 2024, 02:50
Фото: istock / diegograndi

Фото: istock / diegograndi

США раскрыли цель передачи конфискованных российских средств Эстонии, сообщает сайт Минюста США.
Вашингтон передал почти 500 тысяч долларов (46,2 миллиона рублей) Таллину для оказания помощи Украине. Это стало первым случаем передачи такого рода средств, отмечается в заявлении.

Средства были переданы Эстонии, так как обстоятельства не позволяли передать их непосредственно Украине. Эстония намерена использовать эту сумму для ускорения оценки ущерба и критического ремонта системы распределения и передачи электроэнергии на Украине, которая была атакована российскими войсками.


Минюст США также пояснил, что эти средства были конфискованы после разоблачения незаконной сети закупок, пытавшейся ввезти в Россию высокоточный станок американского производства, используемый в оборонном секторе и сфере распространения ядерного оружия.

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Военный аналитик Коротченко: взятие Авдеевки – удар по имиджу Украины
Потеря Авдеевки может подорвать боевой дух ВСУ
18 февраля 2024, 01:43

Фото: AP Photo/Felipe Dana

Взятие Авдеевки российскими войсками деморализует Вооруженные силы Украины (ВСУ), считает военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Короченко, успех российских войск наносит серьезный удар по имиджу Киева.

«Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут», – сказал он.

Эксперт добавил, что взятие Авдеевки отодвинет линию фронта от Донецка и уменьшит его обстрелы войсками Украины.

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#военные
#всу
#украина
#сво
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На Украине объяснили, как потеря Авдеевки повлияет на Зеленского
Экс-депутат Рады Килинкаров: Зеленский лишится поддержки Запада
18 февраля 2024, 01:26

Фото: РИА Новости/Стрингер

Член международного гражданского движения «Другая Украина» и бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров рассказал о последствиях потери Авдеевки для Владимира Зеленского. Об этом передает РИА Новости.
По словам политика, занятие Авдеевки российскими войсками может привести к снижению уровня поддержки Зеленского. Он добавил, что Киев потеряет поддержку на Западе.

«Одномоментно они не бросят Украину, не в их интересах. Бросить Украину – значит дать шанс Зеленскому выйти из военного тупика, обвинив во всем Запад», – заявил он.

Килинкаров подчеркнул, что Украина продолжит получать финансовую помощь от Запада, но этого будет недостаточно.

Экс-депутат Рады считает, что Зеленского ожидают очень тяжелые времена. По его мнению, президент ответит за Бахмут и Авдеевку. «Этот момент пока не наступил, но чаша уже почти полна», – заключил он.

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#украина
#сво
#военные
#сша
#владимир зеленский
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Украинские СМИ опубликовали видео с брошенным под Авдеевкой военным ВСУ
«Зеркало недели» показало видео с брошенным под Авдеевкой раненным бойцами ВСУ
17 февраля 2024, 19:38

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Украинские СМИ опубликовало видео разговора с близким раненого бойца ВСУ, которого бросили боевые товарищи при выходе из города. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера в сети распространилось видео, на котором тридцатилетний младший сержант и боевой медик с Днепропетровщины с позывным «Джанго» сообщает родным о том, что он и еще пятеро раненых не в состоянии самостоятельно двигаться, а обещанное эвакуационное авто за ними так и не приехало», — сказано в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале «Зеркало недели».
По данным корреспондентов, украинский военный ждал эвакуационный транспорт практически двое суток. После ожидания он позвонил родственникам и сообщил, что его и шестерых сослуживцев оставили погибать, заявив, что «за ними придут русские» и нужно будет поднять белый флаг.

Мужчина поделился, что он не может передвигаться из-за осколков в спине и перебитых ног.

По данным издания «Зеркало недели», во время одного из звонков в укрытие, где находились раненые, вошли российские военные, не давшие родным закончить разговор.



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#мужчина
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#всу
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Рогов заявил, что взятие Авдеевки станет крупнейшей победой после Мариуполя
17 февраля 2024, 18:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Взятие Авдеевки откроет российским войскам путь не только к другим городам Донбасса, но и к тем населённым пунктам, где ВСУ ещё не успели окопаться. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам эксперта, именно Авдеевка является крупнейшей крепостью ВСУ, где они на протяжении восьми лет готовились к обороне и боевым действиям.

Таким образом, взятие Авдеевки станет негативным фактором, который подорвёт моральный дух украинских военных. Но, на деле, это происходит уже сейчас, поскольку ежедневно в открытых источниках публикуется большое количество некрологов.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что в настоящее время украинские военные любыми способами пытаются покинуть территорию населённого пункта.

«На мой взгляд, Авдеевка будет крупнейшей победой после Мариуполя по значимости, по размерам, а по подготовленности, наверное, сравнимой с Мариуполем, если не больше, потому что восемь лет и миллионы тонн укреплений, бетона, железобетона, брони, вооружений, складов – на всём этом ставится крест», – уверен Рогов.
Также эксперт убеждён, что взятие Авдеевки нанесёт удар и по самому Зеленскому, который сейчас активно заявляет, что населённый пункт якобы не такой важный.

В заключение Рогов добавил, что российская армия в настоящее время находится «на подъёме», а также выразил надежду на то, что войска успешно возьмут Авдеевку и другие населённые пункты Донбасса.

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#вс рф
#украина
#россия
#спецоперация
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Бежавший в РФ украинский военный Камынин призвал сослуживцев «валить» из ВСУ
17 февраля 2024, 18:17

Фото: istock / Prostock-Studio

Бежавший в РФ украинский военнослужащий Андрей Камынин призвал своих сослуживцев «валить» из ВСУ, поскольку на поле боя их ожидает «нулевой результат». Об этом пишет РИА Новости.

«Желаю (сослуживцам — прим. ред.) бросать всё и валить побыстрее оттуда, но не воевать, потому что результат будет нулевой», — заявил боец в ходе допроса, запись которого есть в распоряжении издания.
Мужчина служил артиллеристом 23-й отдельной механизированной бригады украинских войск на Запорожской линии фронта. Как утверждает Камынин, среди украинских бойцов мотивация отсутствует. Он также отметил, что везде можно встретить случаи дезертирства.

Происходящее на Украине он назвал истреблением населения своим же собственным правительством.

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#запись
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Стало известно о партизанах в подконтрольном Киеву Херсоне
Губернатор Сальдо сообщил о работе партизан в подконтрольном Киеву Херсоне
17 февраля 2024, 17:52

Фото: istock / Mariia Kokorina

В подконтрольном Киеву Херсоне поддерживающие Россию партизаны готовятся действовать — они накапливают оружие и планируют вступить в бой с ВСУ. Об этом сообщил губернатора Херсонской области Владимира Сальдо изданию РИА Новости.

Сальдо сообщил, что херсонское сопротивление продолжает активную работу в оккупированной украинскими войсками правобережной части региона. По словам главы региона, партизаны уже оказывают помощь Вооруженным силам РФ.

«Подпольщики сообщают нашим военным информацию о противнике, накапливают оружие, чтобы, когда придут освободители, присоединиться к ним в бою. Партизаны так всегда поступали», — отметил чиновник.
До этого сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#новости
#всу
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Великобритания планирует поставить Украине тысячи беспилотников с ИИ
Bloomberg: Британия предоставит Киеву тысячи БПЛА с ИИ в ближайшие месяцы
17 февраля 2024, 17:51

Фото: iStock|Huseyin Bostanci

Великобритания совместно с США и рядом других стран разработала беспилотники с искусственным интеллектом, которые в течение нескольких месяцев поступят на Украину. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что ВСУ получат тысячи таких БПЛА, которые способны производить атаки на цели на территории России.

Особенность этой разработки в том, что все беспилотники, оснащённые искусственным интеллектом, взаимодействуют друг с другом. Таким образом, оператор потребуется не для каждого. Также это позволяет наносить несколько ударов одновременно с нескольких аппаратов.

Ожидается, что поставки будут осуществлены уже в ближайшие месяцы.

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#украина
#поставки
#разработка
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Зеленский запутался в своих словах о том, победит ли Украина
Зеленский заявил, что Киев сам победит и сразу же попросил помощь у Запада
17 февраля 2024, 17:22

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал несколько заявлений, которые совершенно противоречат друг другу.
Так, сначала он заявил, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией, если останется без помощи западных стран. Также он добавил, что РФ якобы представляет опасность для Польши и стран Прибалтики.

Однако потом украинский президент заявил, что победа Украины возможна только при «единстве» с США. Этими словами он обратился к американским сенаторам.

И сразу же после этих слов вдруг сказал, что Киев может победить самостоятельно без чьей либо помощи.

Отметим, что все эти заявления были озвучены в момент вывода украинских войск из Авдеевки.

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#владимир зеленский
#украина
#победа
#конфликт
#россия
#спецоперация
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Бабушка умершей при обстреле Белгорода девочки получила ранения средней тяжести
17 февраля 2024, 17:17

Фото: istock / gorodenkoff

В результате атаки ВСУ на стадион в Белгороде годовалая девочка не выжила, а ее бабушка получила ранения средней тяжести. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник, близкий к семье пострадавшей.

«Девочка гуляла с бабушкой, бабушка с ранениями средней тяжести, она в больнице, но не в реанимации», — рассказал собеседник издания.
Похороны малышки состоялись 17 февраля, где присутствовали ее родители, один из которых является студентом медицинского колледжа.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке украинских войск на стадион погибли семь человек, еще 18 получили ранения. Белгородский стадион был атакован из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire днем 15 февраля. Помимо стадиона, под удар попал торговый цент и жилые дома. В минобороны РФ заявили, что средства ПВО перехватили над регионом 14 реактивных снарядов.

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