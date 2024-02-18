Минюст США раскрыл цели передачи конфискованных российских средств Эстонии

Взятие Авдеевки откроет российским войскам путь не только к другим городам Донбасса, но и к тем населённым пунктам, где ВСУ ещё не успели окопаться. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.