Мирошник назвал «мирные» инициативы Зеленского попыткой получить передышку

02 сентября 2026, 13:42

Фото: iStock/Alex Kochev

Владимир Зеленский выдвигает России нереалистичные предложения по прекращению конфликта на Украине, что является лишь имитацией стремления к миру и пиаром. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.





В интервью RT он подчеркнул, что достижение временного перемирия в отдельных регионах, прекращение огня в Черном море или воздухе, о чем говорит Киев, необходимы Украине для решения определенных военных задач.





«Это имитация стремления к миру. То есть, это порождение бесчисленного количества проектов, которые далеки от реальности и не работают на достижение политико-дипломатического урегулирования. Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве», — уверен Мирошник.