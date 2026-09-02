Мирошник назвал «мирные» инициативы Зеленского попыткой получить передышку
Владимир Зеленский выдвигает России нереалистичные предложения по прекращению конфликта на Украине, что является лишь имитацией стремления к миру и пиаром. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
В интервью RT он подчеркнул, что достижение временного перемирия в отдельных регионах, прекращение огня в Черном море или воздухе, о чем говорит Киев, необходимы Украине для решения определенных военных задач.
«Это имитация стремления к миру. То есть, это порождение бесчисленного количества проектов, которые далеки от реальности и не работают на достижение политико-дипломатического урегулирования. Их содержательную сторону никто не рассматривает, поэтому многие из них нереалистичны и созданы исключительно для пиара и для сотрясения воздуха в медийном пространстве», — уверен Мирошник.
По его словам, Зеленский хочет получить передышку на время прекращения огня, чтобы получить возможность перевооружить армию и подтянуть резервы для выхода на новый уровень эскалации и продолжения активной стадии конфликта на более выгодных позициях, заключил дипломат.