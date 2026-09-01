Владимир Путин раскрыл, почему армия России не бьёт по руководству Украины

01 сентября 2026, 23:56

Путин: ВС РФ не наносят удары по руководству в Киеве ради переговоров

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска не наносят удары по руководителям киевского режима, чтобы в будущем было с кем вести переговоры. Об этом на саммите ШОС заявил президент РФ Владимир Путин.





Однако российский лидер подчеркнул, что в рамках проведения специальной военной операции армии поручено подготовить массированные удары по энергетике Украины в ответ на аналогичные атаки по РФ. Кроме того, Путин добавил, что любые военные объекты киевского режима являются законной целью.



«Россия хочет не заморозить, а прекратить войну и добиться длительного мира», — отметил президент.