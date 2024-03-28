Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине

«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине

Военный эксперт Рогов озвучил перспективы заключения мира между РФ и Украиной
28 марта 2024, 15:52
Фото:iStock/3dmitry

Фото:iStock/3dmitry

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого президент России Владимир Путин должен «вывести войска и прекратить конфликт». Слова канцлера передает издание MAZ.
В беседе с «Радио 1» слова Шольца и перспективы завершения российско-украинского конфликта прокомментировал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Военный эксперт сообщил, что Олаф Шольц несколько лукавит и изменяет собственной позиции, заявленной ранее.


«Лицемерие Шольца не знает границ. Именно этот персонаж ранее рассказывал, что решение проблемы может состояться только на поле боя, с победой режима Владимира Зеленского. И вдруг он заявляет о том, что нужен мир и необходим вывод войск», — возмутился Рогов.
Собеседник «Радио 1» считает, что канцлеру Германии прежде, чем делать заявления в адрес России и Украины, стоило бы подумать о выводе оккупационных войск с территории ГДР, которая незаконно оккупирована ФРГ. Никакого народного референдума там не проводилось. Это своеобразная лакмусовая бумажка, четко проясняющая, как лукавят те поборники демократий и ценностей по западному образцу, что осуждают «аннексию» Крыма и негодуют в духе: «Путин на крови отхапал кусок территории!»

«Нам все громче и чаще нужно поднимать вопрос незаконного аншлюса Восточной Германии западной частью страны. В ГДР немцы ущемлены в правах, они отодвинуты от принятия решений в масштабе единого немецкого государства. Шольц по сути ведет неонацистскую риторику в несколько измененном виде», — сказал Рогов.
Ранее канцлер ФРГ назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для ВСУ. Французские политики связывают такие заявления со страхам немецкого канцлера перед реакцией Владимира Путина на подобные моменты. Они говорят, что «когда Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus и не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости.

Почему у Шольца сегодня возникли именно такие мысли и рассуждения о выводе российских войск, если ранее он в достаточной степени осторожничал?

«Шольц из тех людей, которые не представляют интересы национальных элит Германии, он больше относится к числу глобалистов. Ему за милую душу кинуть в топку разгорающегося конфликта и Германию, и Францию, и кого угодно. Это подтверждают и его рейтинги внутри страны, и колоссальный рост поддержки новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), выступающей за мирное урегулирование конфликта. Заявления канцлера мало что значат по той простой причине, что он говорит одно, а делает другое. Вспомнить, как он говорил, что Германия никогда не поставит на Украину военную технику «Леопарды», а сейчас такое количество этой техники сгорело в степях Новороссии, что и обсуждать нечего — поставили они или нет», — выразил свое мнение глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».
Потому верить в то, что ракеты Taurus поставляться не будут, эксперт не считает возможным. Он предполагает, что подобные заявления вызваны страхом или попыткой отвлечь внимание от данной темы.

В настоящее время разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном начинают перерастать в открытую вражду.

С чем связано усиление милитаристической позиции Макрона? Он добивается роста своего политического рейтинга? Может ли конфликт Макрона и Шольца привести к расколу в Евросоюзе ?

Рогов полагает, что Макрон, в отличие от Шольца, не принимает никаких конкретных решений о помощи, а лишь громко говорит об Украине.

«Макрон своей риторикой и громогласными заявлениями пытается прикрыть то, что Франция не тратит те объемы средств, которые тратит на помощь Украине та же Германия и прочие европейские режимы. Таким образом, он как боевой «петух», много кукарекает, а дальше не клюет», — рассказал Рогов.

Имеет ли сейчас российско-украинский конфликт шанс на мирное урегулирование?

«Я не вижу российско-украинского конфликта, я вижу работу по зачистке людей, оккупировавших Украину и легализовавших это через политическую сферу. Это важно... Потому что с 1941 по 1944 годы мы же не воевали с Украиной, мы воевали с нацистской Германией, а Украину мы освобождали. Тем же самым мы занимаемся и сейчас», — сообщил собеседник «Радио 1».

А как Вы тогда отнесетесь к мнению, которое есть в общественной дискуссии, что западные части Украины считают оккупацией все события времен второй Мировой войны?

По положениям «Пакта Молотова-Риббентропа», подписанному в Москве 23 августа 1939 года между СССР и нацистской Германией, была оформлена договоренность о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе. В зону влияния СССР отходила Восточная Польша, были аннексированы территории общей площадью более 200 квадратных километров. Западные части Украины, в частности город Львов, были на тот момент в составе Польши.

В 1941 году город заняли немцы, а в 1945 году Львов был освобожден советской армией. Однако, как присутствие военных Третьего Рейха, так и присутствие военных Красной Армии на этих территориях воспринималось местными жителями одинаково — как «оккупация». Именно во Львове сформировались крупнейшие очаги украинской повстанческой армии (УПА)* по инициативе ее главного идеолога, борца за независимость (как его называют в стране) Степана Бандеры.

Жители Западной Украины всегда отличались от украинцев из Центральной или Восточной частей страны своей ментальностью и стремлением к независимости. Из поколения в поколение они передавали историю этого периода своим близким в таком ключе.

Каким образом это можно выбить из умов людей?

«Не соглашусь, что всегда отличались, потому что жители Львова встречали русскую армию с триколорами, цветами и иконами в Первую мировую войну. Много лет русофобской политики в дальнейшем сделали свое дело. С территории так называемой «Галицкой Руси» было репрессировано много русинов, «руських людин», живших на тот момент на территориях нынешних Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей», — считает Рогов.
Военный эксперт уточнил, что процесс деукраинизации есть составляющая денацификации, он уверен, что нужно помочь украинцам вспомнить свои корни и свою «истинную», русскую идентичность.

«Они должны считать, что они русины и прекрасно помнить, откуда они пошли. В Центре имени Данилевского в Запорожской области мы как раз помогаем людям вспомнить свои корни и не отравиться вирусом тоталитарной секты под названием «политическое украинство», которое выстроено исключительно на русофобии», — поделился Рогов.

Интересен прецедент с Ириной Фарион во Львовском политехническом университете

Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка в крайне агрессивной форме. Она нелицеприятно охарактеризовала представителей ВСУ и гражданского общества, которым привычнее для коммуникации использовать русский язык, а не украинский. Это стало причиной возмущения украинских военных и всего общества.

За ее тотальную русофобию, Фарион уволили с должности преподавателя Львовского политехнического университета, а студенты ВУЗа вышли на митинг с лозунгом «Ирина Фарион позорит Украину».

Из этого следует, что Украина не нуждается в «деукраинизации» и может с трезвым рассудком подходить к вопросам национальной и языковой идентичности.

«Ее уволили не из-за русофобии, а из-за того, что ее высказывания повлияли на моральный дух ВСУ, снизили мотивацию в рядах украинских вооруженных сил и вызвали там недовольство», — полагает Рогов.

Как Вы считаете, смогут ли Россия и Украина сесть за стол переговоров? Если будет мир, то каким он будет? На каких условиях?

«Мир может наступить только на поле боя. Любые образования — государственные, псевдогосударственные, на которых будут видны сине-желтые или черно-красные «тряпки» в виде флагов, будут использованы нашими геополитическими противниками в качестве тарана против России. Там будет легализовываться оружие массового поражения. До каких городов Украины смогут дойти ВС РФ покажет время, но надо понимать, что фронт обвалится рано или поздно. В том населенном пункте, который станет называться на тот момент столицей Украины, верхушка вооруженной банды, захватившая власть в Киеве, запросит мира и будет умолять о капитуляции, чтобы только остаться живыми», — поделился своим мнением глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Рогов.

Если украинское правительство будет вынуждено капитулировать, какой дальше будет судьба Украины?

«Я думаю, исторические земли Новороссии — до Одессы, Харькова, включая Киев должны быть воссоединены с Россией. Остальная часть украинского пространства будет выглядеть как некое криптогосударство, полностью подконтрольное России, на котором и дальше будут проходить процессы денацификации, демилитаризации и деукраинизации. Никаких решений во внешней и внутренней политике без одобрения Москвы это государство принимать не сможет», — изложил Рогов.

Рассматриваете ли Вы возможность, что при поддержке НАТО и Евросоюза Украина сможет вытеснить российские войска до границ 1991 года и окончить этот конфликт своей победой?


«Это версия из области ненаучной фантастики. Такого не может быть, причем, это понимают все, включая наших врагов: и Зеленского, и стран НАТО и Евросоюза», — этим мнением завершил беседу Рогов.

Читайте также:

В Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах

Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Шольц назвал подходящий момент для переговоров с Путиным


* запрещенная в России организация.
#украина
#россия
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные ликвидировали боевика-перебежчика Акеля
ВС РФ ликвидировали перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Акеля
28 марта 2024, 17:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные ликвидировали на границе с Белгородской областью боевика-перебежчика из украинского легиона «Свобода России»* Дани Акеля с позывным «Апостол». Об этом сообщила сама группировка в соцсетях.
«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — гласит сообщение группировки.

Подробности его ликвидации при этом не приводятся.

По данным издания «Аргументы и Факты», Акель родился в России в 1998 году. Однако после развода родителей он, еще будучи маленьким мальчиком, переехал с отцом в Сирию. В 2010 году будущий боевик-перебежчик приехал в Москву и получил здесь высшее образование.

До СВО молодой человек был частым участником различных митингов и привлекался за это к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону ВСУ.

*организация признана террористической и запрещена в РФ
#образование
#жизнь
#человек
#сво
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт Матюшин: Вооружения РФ приносит противнику немало проблем
28 марта 2024, 15:16

Фото: iStock/vadimrysev

Военный эксперт, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин заявил, что работа российских вооружений приводит к большим потерям противника в зоне спецоперации на Украине.
«Работа наших «Искандеров» и других видов вооружения приносит немало проблем противнику, в том числе и в потерях среди их высших офицеров. Достаточно вспомнить довольное большое количество наших ударов в Красногоровке, после чего пошли слухи о гибели Сырского», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Матюшин.

Он отметил, что в том числе и для натовских специалистов, которые едут помогать ВСУ, в зоне спецоперации не будет спасения от российских вооружений.

До этого RT опубликовал фильм о военном корреспонденте Андрее Филатове и его работе на линии фронта. Сам герой фильма поделился, что не может оставаться в стороне, поэтому находится рядом с нашими бойцами.

Ранее стало известно, что Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины.


Читайте также:
Российские военные ударом дрона уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ

Ганчев сообщил о большом скоплении западной техники ВСУ под Харьковом

ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ
#военные
#армия
#армия россии
#вооружения
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шойгу вручил «Золотую Звезду» командующему группировкой войск «Центр» Мордвичеву
28 марта 2024, 15:14

Фото: сайт Минобороны РФ

Глава Минобороны Российской Федерации Сергей Шойгу вручил медаль «Золотая звезда» командующему группировкой войск «Центр». Об этом сообщает в Телеграм-канале ведомства.
Награда выдана командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.

Сергей Шойгу поздравил Мордвичева, а также выразил благодарность за успешной выполнение боевых задач и пожелал дальнейших успехов в службе.

«Это высшее звание в нашей стране и безусловно Вы его заслужили, поэтому слова благодарности не только от меня, но естественно от всех тех, кого Вы сегодня защищаете на всех рубежах, делаете это достойно, уверено, поэтому и Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ, и страна оценила Ваш ратный труд», — заявил глава оборонного ведомства.
Ранее Сергей Шойгу анонсировал проведение парада Победы в России в 2024 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.


Видео: Телеграм-канал Минобороны РФ

Читайте также:

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Le Figaro: Французская армия не справится с российской на Украине

Подоляк заявил о стагнации украинских войск на фронте

#сергей шойгу
#труд
#медаль
#награда
#минобороны
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии сделали неожиданное заявление об украинских границах
Economist: новой границей Украины может стать нынешняя линия фронта
28 марта 2024, 14:37

Фото: iStock/alzay

В Киеве опасаются того, как могут измениться границы Украины. Об этом сообщает The Economist.
В материале издания говорится, что Киев опоздал с усилением оборонительных рубежей. Украинские власти продолжают мечтать о новом контрнаступлении, а также опасаются того, что нынешняя линия фронта станет новой границей государства, которая лишит его большей части выхода к морю.

По мнению авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский боится, что именно эта новая граница войдет в основу будущих мирных переговоров.

Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. При этом, по мнению Риттера, никаких перспектив для киевских властей в дальнейшем не предвидится.

Читайте также:

Зеленскому объяснили, как изменятся границы Украины

МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ

В Киеве не исключили угрозу попыток проникновения в город ДРГ
#россия
#граница
#город
#владимир зеленский
#киев
#украина
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные ударом дрона уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ
Рогов: ВС РФ уничтожили в Запорожье два вагона с боеприпасами ВСУ при выгрузке
28 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/dzika_mrowka

Армия России ударила с беспилотника по железнодорожному составу ВСУ с боеприпасами в городе Запорожье, который временно находится под контролем Украины. Об этом рассказал председатель запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья», — цитирует РИА Новости Рогова.

Он уточнил, что ВС РФ нанесли удар во время выгрузки вооружения и боеприпасов. По данным Рогова, уничтожены по меньшей мере два вагона, после чего долго было слышно, как детонировали снаряды.

Таким образом, Рогов пояснил, что данный удар позволит прервать снабжение украинских войск на передовых позициях линии соприкосновения.

Читайте также:

Рогов сообщил о продвижении сил РФ на два километра в районе Вербового

Рогов рассказал об успехах ВС РФ в районах сёл Работино и Вербового

Рогов: Два взрыва прозвучало на Днепровской ГЭС в Запорожье
#новости
#всу
#вс рф
#вооружения
#удар
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ганчев сообщил о большом скоплении западной техники ВСУ под Харьковом
28 марта 2024, 14:09

Фото: iStock/Alexey Molotov

Украинские войска сосредоточили большое количество западной техники под Харьковом. Об этом в эфире Первого канала сообщил глава Харьковской области Виталий Ганчев.
Он отметил, что в области наблюдаются большие скопления техники, в основном, западного образца, и боеприпасов. Также военные возводят на территории региона фортификационные сооружения.

При этом российская разведка оперативно устанавливает места хранения этой техники и наносит по ним удары.

Ганчев подчеркнул, что ВСУ понимают неизбежность освобождения российскими военными этого региона, поэтому пытаются всеми способами готовиться к предстоящим боям.

Читайте также:

ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ

Харьков остался без света после ударов ВС РФ по стратегическим объектам

«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии
#харьков
#техника
#всу
#оборона
#спецоперация
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ охватила «эпидемия игромании»
Депутат Рады Гончаренко: онлайн-казино уничтожают моральный дух военных ВСУ
28 марта 2024, 14:00

Фото: iStock/welcomia

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что солдаты украинских войск страдают от «эпидемии игромании». Об этом сообщает «Страна.ua».
Гончаренко рассказал, что военнослужащий после получения денег за службу тратит всю сумму в онлайн-казино или на ставках. По мнению депутата, данная проблема уничтожает моральное состояние солдат, поскольку из-за нехватки средств у людей появляются долги и еще большие проблемы.

Гончаренко отметил, что подобным страдают 9 из 10 украинских военных. Заявления депутата подтвердил солдат-аэроразведчик 59-й бригады Павел Петриченко.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук на Youtube-канале «Дикий live» выразил обеспокоенность проблемой зависимости от наркотиков среди украинских военных. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ

Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Марочко: ВСУ перебрасывают под Часов Яр резервы командования сухопутных войск
#долги
#онлайн
#заявление
#депутат
#всу
#солдат
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ ракетными ударами по Харькову уничтожили десятки солдат ВСУ
28 марта 2024, 13:51

Фото: iStock/bpawesome

Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Харькову и уничтожили несколько десятков украинских солдат, а также наёмников «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*. Об этом представители российского подполья сообщили в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что в ночь на 28 марта ВС РФ нанесли серию ракетных ударов по военным объектам в Харькове и области. В результате были уничтожены 50 украинских военнослужащих, в числе которых были боевики РДК*, готовившие новое нападение на Белгородскую область.

Читайте также:

«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии

МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

*запрещённая в России террористическая организация
#вс рф
#всу
#харьков
#ракетный удар
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Эта осень будет для нас победоносной»: командир ВС РФ рассказал об успехах армии
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: СВО может завершиться в этом году
28 марта 2024, 13:08

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал об обстановке на фронте и продвижении российской армии.
Он подчеркнул, что в настоящее время главной задачей российских военных на Белогоровском направлении в ЛНР является не дать ВСУ расслабиться и нанести удар по силам ВС РФ. Следующим этапом станет Григоровка, добавил военный в беседе с военкором RT Владом Андрицей.

Также ожидается хороший результат на Артёмовском направлении. Там продвижение идёт медленнее, но успехи предвидятся.

Российские военные значительно продвинулись у Клещеевки, взяв очень большой участок, добавил Алаудинов.

По словам командира, нынешние действия Украины и США являются агонией из-за бессилия и неудач на фронте.

В заключение он добавил, что спецоперация может быть завершена уже в этом году.

Читайте также:

МО: врач с позывным «Велес» занял место командира в танке и уничтожил отряд ВСУ

Российские военные подбили американский танк Abrams под Авдеевкой

Расчеты 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» уничтожили пункты временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра
#спецоперация
#вс рф
#военные
#всу
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф