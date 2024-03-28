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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что мир между Россией и Украиной возможен в любое время, для этого президент России Владимир Путин должен «вывести войска и прекратить конфликт». Слова канцлера передает издание MAZ.
В беседе с «Радио 1» слова Шольца и перспективы завершения российско-украинского конфликта прокомментировал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Военный эксперт сообщил, что Олаф Шольц несколько лукавит и изменяет собственной позиции, заявленной ранее.
Почему у Шольца сегодня возникли именно такие мысли и рассуждения о выводе российских войск, если ранее он в достаточной степени осторожничал?
В настоящее время разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном начинают перерастать в открытую вражду.
В 1941 году город заняли немцы, а в 1945 году Львов был освобожден советской армией. Однако, как присутствие военных Третьего Рейха, так и присутствие военных Красной Армии на этих территориях воспринималось местными жителями одинаково — как «оккупация». Именно во Львове сформировались крупнейшие очаги украинской повстанческой армии (УПА)* по инициативе ее главного идеолога, борца за независимость (как его называют в стране) Степана Бандеры.
Жители Западной Украины всегда отличались от украинцев из Центральной или Восточной частей страны своей ментальностью и стремлением к независимости. Из поколения в поколение они передавали историю этого периода своим близким в таком ключе.
За ее тотальную русофобию, Фарион уволили с должности преподавателя Львовского политехнического университета, а студенты ВУЗа вышли на митинг с лозунгом «Ирина Фарион позорит Украину».
Из этого следует, что Украина не нуждается в «деукраинизации» и может с трезвым рассудком подходить к вопросам национальной и языковой идентичности.
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* запрещенная в России организация.
Военный эксперт сообщил, что Олаф Шольц несколько лукавит и изменяет собственной позиции, заявленной ранее.
«Лицемерие Шольца не знает границ. Именно этот персонаж ранее рассказывал, что решение проблемы может состояться только на поле боя, с победой режима Владимира Зеленского. И вдруг он заявляет о том, что нужен мир и необходим вывод войск», — возмутился Рогов.Собеседник «Радио 1» считает, что канцлеру Германии прежде, чем делать заявления в адрес России и Украины, стоило бы подумать о выводе оккупационных войск с территории ГДР, которая незаконно оккупирована ФРГ. Никакого народного референдума там не проводилось. Это своеобразная лакмусовая бумажка, четко проясняющая, как лукавят те поборники демократий и ценностей по западному образцу, что осуждают «аннексию» Крыма и негодуют в духе: «Путин на крови отхапал кусок территории!»
«Нам все громче и чаще нужно поднимать вопрос незаконного аншлюса Восточной Германии западной частью страны. В ГДР немцы ущемлены в правах, они отодвинуты от принятия решений в масштабе единого немецкого государства. Шольц по сути ведет неонацистскую риторику в несколько измененном виде», — сказал Рогов.Ранее канцлер ФРГ назвал смешными непрекращающиеся в немецком обществе дискуссии по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для ВСУ. Французские политики связывают такие заявления со страхам немецкого канцлера перед реакцией Владимира Путина на подобные моменты. Они говорят, что «когда Путин кашляет, Шольц тут же бежит искать бункер». Германия в настоящее время находится в неловком положении из-за отказа поставлять Украине ракеты Taurus и не оправдывает ожидания союзных государств из-за чрезмерной боязливости.
Почему у Шольца сегодня возникли именно такие мысли и рассуждения о выводе российских войск, если ранее он в достаточной степени осторожничал?
«Шольц из тех людей, которые не представляют интересы национальных элит Германии, он больше относится к числу глобалистов. Ему за милую душу кинуть в топку разгорающегося конфликта и Германию, и Францию, и кого угодно. Это подтверждают и его рейтинги внутри страны, и колоссальный рост поддержки новой немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ), выступающей за мирное урегулирование конфликта. Заявления канцлера мало что значат по той простой причине, что он говорит одно, а делает другое. Вспомнить, как он говорил, что Германия никогда не поставит на Украину военную технику «Леопарды», а сейчас такое количество этой техники сгорело в степях Новороссии, что и обсуждать нечего — поставили они или нет», — выразил свое мнение глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией».Потому верить в то, что ракеты Taurus поставляться не будут, эксперт не считает возможным. Он предполагает, что подобные заявления вызваны страхом или попыткой отвлечь внимание от данной темы.
В настоящее время разногласия между канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном начинают перерастать в открытую вражду.
С чем связано усиление милитаристической позиции Макрона? Он добивается роста своего политического рейтинга? Может ли конфликт Макрона и Шольца привести к расколу в Евросоюзе ?Рогов полагает, что Макрон, в отличие от Шольца, не принимает никаких конкретных решений о помощи, а лишь громко говорит об Украине.
«Макрон своей риторикой и громогласными заявлениями пытается прикрыть то, что Франция не тратит те объемы средств, которые тратит на помощь Украине та же Германия и прочие европейские режимы. Таким образом, он как боевой «петух», много кукарекает, а дальше не клюет», — рассказал Рогов.
Имеет ли сейчас российско-украинский конфликт шанс на мирное урегулирование?
«Я не вижу российско-украинского конфликта, я вижу работу по зачистке людей, оккупировавших Украину и легализовавших это через политическую сферу. Это важно... Потому что с 1941 по 1944 годы мы же не воевали с Украиной, мы воевали с нацистской Германией, а Украину мы освобождали. Тем же самым мы занимаемся и сейчас», — сообщил собеседник «Радио 1».
А как Вы тогда отнесетесь к мнению, которое есть в общественной дискуссии, что западные части Украины считают оккупацией все события времен второй Мировой войны?По положениям «Пакта Молотова-Риббентропа», подписанному в Москве 23 августа 1939 года между СССР и нацистской Германией, была оформлена договоренность о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе. В зону влияния СССР отходила Восточная Польша, были аннексированы территории общей площадью более 200 квадратных километров. Западные части Украины, в частности город Львов, были на тот момент в составе Польши.
В 1941 году город заняли немцы, а в 1945 году Львов был освобожден советской армией. Однако, как присутствие военных Третьего Рейха, так и присутствие военных Красной Армии на этих территориях воспринималось местными жителями одинаково — как «оккупация». Именно во Львове сформировались крупнейшие очаги украинской повстанческой армии (УПА)* по инициативе ее главного идеолога, борца за независимость (как его называют в стране) Степана Бандеры.
Жители Западной Украины всегда отличались от украинцев из Центральной или Восточной частей страны своей ментальностью и стремлением к независимости. Из поколения в поколение они передавали историю этого периода своим близким в таком ключе.
Каким образом это можно выбить из умов людей?
«Не соглашусь, что всегда отличались, потому что жители Львова встречали русскую армию с триколорами, цветами и иконами в Первую мировую войну. Много лет русофобской политики в дальнейшем сделали свое дело. С территории так называемой «Галицкой Руси» было репрессировано много русинов, «руських людин», живших на тот момент на территориях нынешних Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей», — считает Рогов.Военный эксперт уточнил, что процесс деукраинизации есть составляющая денацификации, он уверен, что нужно помочь украинцам вспомнить свои корни и свою «истинную», русскую идентичность.
«Они должны считать, что они русины и прекрасно помнить, откуда они пошли. В Центре имени Данилевского в Запорожской области мы как раз помогаем людям вспомнить свои корни и не отравиться вирусом тоталитарной секты под названием «политическое украинство», которое выстроено исключительно на русофобии», — поделился Рогов.
Интересен прецедент с Ириной Фарион во Львовском политехническом университетеСлужба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении националистки Ирины Фарион, которая высказывалась против использования украинцами русского языка в крайне агрессивной форме. Она нелицеприятно охарактеризовала представителей ВСУ и гражданского общества, которым привычнее для коммуникации использовать русский язык, а не украинский. Это стало причиной возмущения украинских военных и всего общества.
За ее тотальную русофобию, Фарион уволили с должности преподавателя Львовского политехнического университета, а студенты ВУЗа вышли на митинг с лозунгом «Ирина Фарион позорит Украину».
Из этого следует, что Украина не нуждается в «деукраинизации» и может с трезвым рассудком подходить к вопросам национальной и языковой идентичности.
«Ее уволили не из-за русофобии, а из-за того, что ее высказывания повлияли на моральный дух ВСУ, снизили мотивацию в рядах украинских вооруженных сил и вызвали там недовольство», — полагает Рогов.
Как Вы считаете, смогут ли Россия и Украина сесть за стол переговоров? Если будет мир, то каким он будет? На каких условиях?
«Мир может наступить только на поле боя. Любые образования — государственные, псевдогосударственные, на которых будут видны сине-желтые или черно-красные «тряпки» в виде флагов, будут использованы нашими геополитическими противниками в качестве тарана против России. Там будет легализовываться оружие массового поражения. До каких городов Украины смогут дойти ВС РФ покажет время, но надо понимать, что фронт обвалится рано или поздно. В том населенном пункте, который станет называться на тот момент столицей Украины, верхушка вооруженной банды, захватившая власть в Киеве, запросит мира и будет умолять о капитуляции, чтобы только остаться живыми», — поделился своим мнением глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Рогов.
Если украинское правительство будет вынуждено капитулировать, какой дальше будет судьба Украины?
«Я думаю, исторические земли Новороссии — до Одессы, Харькова, включая Киев должны быть воссоединены с Россией. Остальная часть украинского пространства будет выглядеть как некое криптогосударство, полностью подконтрольное России, на котором и дальше будут проходить процессы денацификации, демилитаризации и деукраинизации. Никаких решений во внешней и внутренней политике без одобрения Москвы это государство принимать не сможет», — изложил Рогов.
Рассматриваете ли Вы возможность, что при поддержке НАТО и Евросоюза Украина сможет вытеснить российские войска до границ 1991 года и окончить этот конфликт своей победой?
«Это версия из области ненаучной фантастики. Такого не может быть, причем, это понимают все, включая наших врагов: и Зеленского, и стран НАТО и Евросоюза», — этим мнением завершил беседу Рогов.
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* запрещенная в России организация.
Мария Федоровцева