«Много кукарекает, но не клюёт»: Рогов высказался о позиции западных политиков по Украине

«Ты отдал самое главное — свою жизнь», — гласит сообщение группировки.

Подробности его ликвидации при этом не приводятся.По данным издания «Аргументы и Факты», Акель родился в России в 1998 году. Однако после развода родителей он, еще будучи маленьким мальчиком, переехал с отцом в Сирию. В 2010 году будущий боевик-перебежчик приехал в Москву и получил здесь высшее образование.До СВО молодой человек был частым участником различных митингов и привлекался за это к ответственности. После начала конфликта он перешел на сторону ВСУ.*организация признана террористической и запрещена в РФ