Шольц сделал важное заявление о переговорах по Украине

Фото: сайт Кремля
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в некоторых странах идет обсуждение перспектив мира на Украине. Об этом сообщает Märkische Allgemeine Zeitung.
По словам Шольца, мир возможен в любое время. Он также пояснил, что на сегодняшний день некоторые государства, в том числе и Украина, ведут переговоры по вопросу начала мирного процесса.
Канцлер заключил, что для этого главе российского государства Владимиру Путину необходимо «вывести войска и прекратить конфликт».
Ранее Шольц заявил, что для прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным необходим подходящий момент. Напомним, российский лидер и канцлер ФРГ с момента начала специальной военной операции общались по телефону одиннадцать раз.
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Канцлер заключил, что для этого главе российского государства Владимиру Путину необходимо «вывести войска и прекратить конфликт».
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Екатерина Коршунова