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В Киеве опасаются того, как могут измениться границы Украины. Об этом сообщает The Economist.
В материале издания говорится, что Киев опоздал с усилением оборонительных рубежей. Украинские власти продолжают мечтать о новом контрнаступлении, а также опасаются того, что нынешняя линия фронта станет новой границей государства, которая лишит его большей части выхода к морю.
По мнению авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский боится, что именно эта новая граница войдет в основу будущих мирных переговоров.
Ранее экс-разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит и включит в свой состав еще пять областей Украины. При этом, по мнению Риттера, никаких перспектив для киевских властей в дальнейшем не предвидится.
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По мнению авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский боится, что именно эта новая граница войдет в основу будущих мирных переговоров.
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Екатерина Коршунова