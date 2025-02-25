Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО

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Искандер Шигабетдинов из Зеленодольска принял решение отправиться на СВО во второй раз, несмотря на то, что воспитывает троих детей.
По данным «Татар-информ», мужчина в 2023 добровольно уехал в зону спецоперации для выполнения боевых задач. После завершения контракта он вернулся домой и продолжил помогать фронту: передавал маскировочные сети, тепловизоры, бытовые принадлежности и другую помощь через зеленодольскую волонтерскую группу «Своих не бросаем».
Однако со временем боец понял, что не может оставаться в стороне, и принял решение вновь подписать контракт с Минобороны РФ и вернуться в зону боевых действий.
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Однако со временем боец понял, что не может оставаться в стороне, и принял решение вновь подписать контракт с Минобороны РФ и вернуться в зону боевых действий.
«Ребят много там, знакомых. Хочется, чтобы быстрей вернулись. Я созрел помочь, чтоб быстрей все закончилось», — признался Шигабетдинов.По его словам, чувство долга перед страной оказалось сильнее стабильной работы и мирной жизни. Мужчина также не скрывает, что возвращаться на фронт ему страшно, но, как и все, он надеется, что СВО скоро завершится. И сейчас необходимо делать все, чтобы поскорее приблизить этот момент.
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Элина Позднякова