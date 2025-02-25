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Многодетный отец из Зеленодольска во второй раз отправился на СВО

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Искандер Шигабетдинов из Зеленодольска принял решение отправиться на СВО во второй раз, несмотря на то, что воспитывает троих детей.
По данным «Татар-информ», мужчина в 2023 добровольно уехал в зону спецоперации для выполнения боевых задач. После завершения контракта он вернулся домой и продолжил помогать фронту: передавал маскировочные сети, тепловизоры, бытовые принадлежности и другую помощь через зеленодольскую волонтерскую группу «Своих не бросаем».

Однако со временем боец понял, что не может оставаться в стороне, и принял решение вновь подписать контракт с Минобороны РФ и вернуться в зону боевых действий.

«Ребят много там, знакомых. Хочется, чтобы быстрей вернулись. Я созрел помочь, чтоб быстрей все закончилось», — признался Шигабетдинов.

По его словам, чувство долга перед страной оказалось сильнее стабильной работы и мирной жизни. Мужчина также не скрывает, что возвращаться на фронт ему страшно, но, как и все, он надеется, что СВО скоро завершится. И сейчас необходимо делать все, чтобы поскорее приблизить этот момент.

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SHAMAN двумя словами ответил на обвинения СБУ
25 февраля 2025, 15:57

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, прокомментировал заочные обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в его адрес.
В материалах украинского ведомства сообщается, что исполнитель публично поддерживает и пропагандирует политику России, а также прославляет российских военнослужащих. Также в СБУ подчеркнули, что SHAMAN регулярно выступает на концертах и участвует в акциях, которые направлены на поддержку властей РФ.

«Что на это можно ответить? Служу России!», – прокомментировал Дронов выдвинутые украинской спецслужбой обвинения.
Напомним, что СБУ регулярно выдвигает обвинения в адрес российских политиков, артистов, военных и общественных деятелей, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.

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«Цели удара достигнуты»: ВС РФ ударили по военным аэродромам Украины
МО РФ: Российские войска высокоточным оружием поразили военные аэродромы ВСУ
25 февраля 2025, 15:00

Фото: istockphoto/Diy13

Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В пресс-службе оборонного ведомства уточнили, сто атака была произведены высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами, все цели удара достигнуты. Также в Минобороны добавили, что были также поражены места производства украинских беспилотников и пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в 144 районах.

Для нанесения ударов по аэродромной инфраструктуре, объектам военно-промышленного-комплекса и мест сосредоточения наземных сил и техники противника были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

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СБУ заочно предъявила обвинения певцу SHAMAN
25 февраля 2025, 14:44

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Служба безопасности Украины (СБУ) вынесла заочное обвинение в отношении российского певца Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN. Об этом пресс-служба ведомства написала в своём Telegram-канале.
Отмечается, что СБУ собрала доказательную базу на исполнителя. Так, в 2022 году SHAMAN записал видеообращение, в котором героизировал Вооружённые силы России, а в 2023 году выступил с концертом в Херсонской области.

Дронову вменяют публичное прославление российской армии и поддержку специальной военной операции (СВО) через соцсети и СМИ.

На основании указанных материалов певцу предъявили подозрение по статье Уголовного кодекса Украины о «глорификации» российских военнослужащих. В СБУ уточнили, что расследование ведётся под руководством офиса генпрокурора.

Напомним, что СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским политикам, артистам, военным и общественным деятелям, но ни к каким негативным последствиям это не приводило.

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«Дележка шкуры неубитого медведя»: аналитик — о возможной сделке между ЕС и Киевом
Политолог Шаповалов оценил предложение ЕС Украине сделки по ресурсам
25 февраля 2025, 14:18

Фото: iStock/artJazz

Решение ЕС вслед за США предложить Киеву альтернативную сделку по ресурсам является «дележкой шкуры неубитого медведя». Так считает политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По словам специалиста, подобными действиями ЕС пытается конкурировать с США, указывая американскому президенту Дональду Трампу, что Европа больше заслуживает от Киева таких преференций, как сделка.

«Это всё дележка шкуры неубитого медведя, и нет достоверных данных о наличии значимых с точки зрения промышленности запасов редкоземельных и иных металлов на Украине», — объяснил Шаповалов в беседе с RT.

Также эксперт уточнил, что основная часть данных месторождений располагается на территории, находящейся в составе России.

Таким образом, политолог подчеркнул, что Евросоюз, как, впрочем, и всегда, сейчас занимается не реальной политикой, а «просто демонстрирует свой флаг и занимается пустопорожней болтовнёй».

Ранее стало известно, что ЕС вслед за США предложил Украине свою сделку по природным ресурсам.

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Родная мать считает предательницей: от кого родила Варвара Шмыкова и чем вынуждена зарабатывать в Берлине
25 февраля 2025, 13:53

Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)

Варвара Шмыкова до своего отъезда из России была одной из самых перспективных молодых звёзд. Она уже успела стать известной на всю страну после выхода фильма «Чик».
Однако из-за специальной военной операции актриса решила покинуть Россию и сейчас пытается обосноваться в Германии. О творческом пути в России и жизни актрисы за ее пределами читайте в материале «Радио 1».

Биография актрисы


Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)

Варвара Шмыкова появилась на свет 24 февраля 1992 года в столице России. В семье, где она росла, было пятеро детей: три брата и две сестры. В раннем возрасте Варвара отличалась очень энергичным характером. Родители старались занять неугомонного ребенка, поэтому она посещала множество кружков и секций. Среди них были балет, футбол, армрестлинг и даже бокс.

В 2004 году в жизни Варвары появился театр и всецело поглотил ее свободное время. С 2004 по 2010 год в Детском музыкальном театре юного актёра (МТЮА) сыграла в 5 репертуарных мюзиклах: «Оливер Твист», «Том Сойер», «В детской», «Московская история», «Сон о дожде».

После окончания школы вопрос о выборе профессии не стоял — она твёрдо решила поступать в театральный вуз. Варвара Шмыкова поступила в ГИТИС с первой попытки, но бросила учебу после первого курса. Мечтая о Школе-студии МХАТ, она трижды проваливалась на экзаменах, но в итоге прошла и с успехом окончила учебу.

После диплома девушка стала сниматься в кино. Дебют киноактрисы состоялся в фильме «Дело Крапивиных» (2010). После были роли в фильмах «Голубка» (2011), «Кино про Алексеева» (2014), «Вы все меня бесите» (2016) и другие. Настоящую славу актрисе принес сериал «Чики» (2020), где Шмыкова сыграла главную роль Люды Снегирёвой.

Другая идеология


Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)

Инакомыслием актриса отличилась еще в 2021 году, когда поддержала маниакального оппозиционера Алексея Навального**, участвовала в митингах и активно комментировала его фейковые фильмы. По итогу проекты, в которых она принимала участие, были закрыты, реклама, приносящая доход, снята с эфира. От своих слов Варвара Шмыкова не отказалась и начала активно сближаться с людьми, которые подумывали о миграции из России.

В 2022 году актриса одной из первых выразила своё несогласие с проведением специальной военной операции, но предпочла не делать публичных заявлений, чтобы сохранить возможность участвовать в негосударственных проектах. К тому же близкие актрисы не были солидарны с её взглядами, а скорее, наоборот, настоятельно советовали ей не высказываться на политические темы.

Вопрос решился сам собой. В марте 2022-го актриса вышла замуж за диджея Даниила Радлова и ждала ребенка. Рожать Шмыкова в России не хотела, поэтому поспешила обосноваться в Европе. Городом для жизни Варвара с мужем выбрали Берлин. В день, предшествующий отъезду, отчим Варвары Шмыковой отправился на фронт в качестве добровольца, и она пришла проводить его. Артистка хотела порадовать свою мать, но та восприняла поступок дочери как предательство и не оценила его. Теперь родные актрисы не проявляют особого желания общаться с ней.


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Жизнь в Берлине


Варвара Шмыкова (Фото: Instagram***@ barbaraska_92)

После того как Варвара Шмыкова покинула страну, она не стала суперпопулярной актрисой, хотя были такие планы. Основной доход актрисы идет от рекламы в соцсетях. Принимая во внимание, что она делает это на русском языке и ориентируется на русскоязычную публику, актриса не смогла полностью дистанцироваться от России.

В феврале 2023 года Шмыкова приняла участие в постановке «Клуб разбитых сердец» в формате диалога. Спектакль должен был отправиться в гастрольный тур по разным странам. Однако спектакль не вызвал ажиотажа, основная публика подобных проектов — те же русские эмигранты. Следующее выступление с этим материалом было уже в Берлине и только к октябрю.

Варвара Шмыкова не планирует возвращаться в Россию в ближайшее время. Она не испытывает тоски ни по родным, ни по друзьям, ни по Москве. По словам Шмыковой, Берлин чем-то схож со столицей России, но есть и отличия, к которым нужно привыкать.

«Я приняла правила жизни в Берлине, хоть он и похож по безумию на Москву, но темп все равно различается, надо успевать все до 16 часов. Помогает, что сын уже знает немецкий, ходит на кастинги. В отличие от меня, мне пока найти работу сложнее», — отметила Шмыкова на шоу Руслана Белого* «Культурная разница».

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* Руслан Белый - внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
** Алексей Навальный признан иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов
***Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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