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«Он офицер. Он обязан»: Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту и выплатах

Видео: Минобороны РФ

Государство проявляет заботу о военнослужащих и их семьях, предлагая широкий спектр выплат и льгот.
О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».

Бойцы бригады «Терек», поделились своими впечатлениями о службе по контракту. Они отметили, что весь социальный пакет, предоставляемый государством, реализуется в полном объеме. Военные подчеркнули, что важно защищать родину, чтобы каждая семья, каждый ребенок, а также каждая мать и отец могли обрести абсолютную уверенность в завтрашнем дне.

«Я кадровый офицер. Родственники плачут и говорят: «Пожалей мать с отцом». Но меня вдохновил мой отец, который сказал: «Он офицер, он обязан"», — добавил солдат.

Финансовые стимулы и поддержка военнослужащих в Московской области: контракт с Минобороны РФ

В Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут рассчитывать на значительные финансовые стимулы и поддержку. Контракт можно подписать на срок от одного до пяти лет, и уже при его оформлении военнослужащие получают единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей.

Тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, гарантирована достойная ежемесячная зарплата: рядовые могут рассчитывать на 204 тысячи рублей, а сержанты — на сумму от 232 тысяч рублей.

Но это еще не все! За каждые сутки участия в активных наступательных действиях военнослужащие получают дополнительные 8000 рублей. Каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов также вознаграждается — за него полагается 50 тысяч рублей. А за захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить не менее 50 тысяч рублей.

Перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. Все это подчеркивает заботу государства о своих защитниках и их семьях, создавая условия для выполнения служебного долга с максимальной эффективностью и безопасностью.

Выплаты за награды в зоне СВО

Военнослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения. За каждое признание от российского правительства предусмотрена отдельная выплата: ежемесячный оклад за поощрение правительством и два оклада за награду от президента РФ. Присвоение почетных званий и награждение знаками отличия приносит три оклада, а за ордена и медали — целых пять окладов. Особое внимание уделяется Героям России, которым ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.

С марта 2025 года военнослужащие получат новые финансовые стимулы благодаря указу президента Владимира Путина. Этот шаг стал важным вкладом в поддержку участников специальной военной операции. В рамках нового документа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды, а также налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают заботу государства о тех, кто служит и защищает нашу страну.

Списание долгов для бойцов СВО

Военнослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года, могут рассчитывать на значительные финансовые послабления. Одной из ключевых мер является возможность списания долгов по просроченным кредитам, включая ипотечные, на сумму до 10 миллионов рублей. Это решение призвано облегчить бремя долговой нагрузки и предоставить военнослужащим больше уверенности в завтрашнем дне.

Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) смогут воспользоваться кредитными каникулами, что позволит им временно приостановить выплаты по кредитам. Им также предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество, что станет дополнительной поддержкой в сложных финансовых условиях.

Важно отметить, что за военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильность и защиту прав тех, кто служит Родине, позволяя им сосредоточиться на выполнении своих обязанностей без лишних финансовых тревог.

Статус ветерана боевых действий

Все бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус открывает перед ними двери к ряду значительных льгот и выплат, которые призваны поддержать их в трудные времена.

Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, что является важной финансовой поддержкой. Кроме того, предусмотрена компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт в размере 50%, что значительно облегчает бремя расходов на жилье.

Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, что делает передвижение по стране более доступным. Психологическая помощь и обучение на бюджетной основе в вузах — еще одни важные аспекты поддержки, позволяющие ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и получать новые знания.

Также ветераны могут воспользоваться отпуском в любое удобное время, что дает возможность восстановить силы и провести время с близкими. В Московской области предусмотрена скидка 50% на проезд водным транспортом, а также путевки в санатории и бесплатный проезд к месту лечения.

Не забыты и вопросы бытового комфорта: бесплатная газификация, протезы и ортопедические изделия становятся доступнее для тех, кто в этом нуждается. Уменьшение транспортного налога — еще одна приятная новость для ветеранов.

Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.

Льготы для семей участников СВО

Семьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.

Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.

Выплаты за ранения и по инвалидности

Инвалидам боевых действий положены следующие выплаты:

• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;

• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;

• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);

• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);

• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;

• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);

• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.

При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.

Выплаты за гибель военнослужащего

По факту гибели военнослужащего его семья получает:

• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;

• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;

• 3 000 000 ₽ — единовременная региональная выплата;

• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;

• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;

• 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.

Нашим бойцам нужна поддержка — присоединяйся к СВОим! Подробности можно найти на сайте контрактмо.рф. Для получения информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или посетите нас по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.

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В Госдуме раскрыли истинное отношение Трампа к Европе
Депутат Чепа: Трампа мало интересует будущее европейских стран
25 февраля 2025, 12:57

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

ФРГ не станет противостоять США, несмотря на заявления лидера немецкого блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Мерц высказался против заключения сделки между РФ и США по урегулированию украинского конфликта без учёта интересов Европы.

«Новому канцлеру необходимо продемонстрировать, что мнение Германии важно для Трампа. Противостоять Соединённым Штатам Америки сегодня Германия не будет в силу неблагоприятных для неё экономических обстоятельств», — заявил Чепа в беседе с RT.

Он также выразил мнение, что Трамп слишком прагматичен для того, чтобы его хоть сколько-то интересовало будущее европейских стран.

Напомним, ранее в Германии прошли досрочные парламентские выборы. Победу одержал консервативный блок ХДС/ХСС Фридриха Мерца, который станет канцлером ФРГ.

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Окружение ВСУ в Курской области, штурмы Алексеевки и удар по украинским войскам в Херсоне: последние новости СВО
25 февраля 2025, 10:33

Фото: iStock/maradek

Российские войска достигли значительных успехов на Угледарском, Северском и Покровском направлениях, освободив ключевые населенные пункты, такие как Белогоровка и Тополи. В Курской области ВСУ оказываются под постоянным огнем ВС РФ. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 февраля расскажет «Радио 1».

Курская область


Что касается Курской области, то, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, украинские силы контролируют менее трети территории региона по сравнению с первоначальными позициями. Он отметил ужасающие потери украинских солдат и подчеркнул достижения российской армии в зоне специальной военной операции.
Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий
Трамп оценил перспективу возврата Украине территорий

Военные действия продолжаются в районе населенного пункта Погребки в Курской области, где российские вооруженные силы ведут тяжелые бои с украинскими подразделениями. Военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канале сообщил о том, что российские войска продолжают оказывать давление на оборону противника и демонстрируют тактические успехи в этом районе.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки ВСУ понесли потери в Курской области, составившие более 255 военнослужащих и три танка. С начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 63 тысяч бойцов.


Угледарское направление


На Угледарском фронте российские штурмовые подразделения активно продвигаются к северо-западу и северу от Великой Новоселки, оказывая давление на противника. Основные столкновения происходят вокруг укрепленных районов вблизи Привольного и Бурлацкого. В окрестностях Скудного и Днепроэнергии бои сосредоточены на подступах к населенным пунктам. После полного освобождения Улаклы российские войска начали наступление на Константинополь, атакуя его с трех направлений.

Российские силы близки к прорыву к Разливу с южной стороны, одновременно испытывая на прочность оборонительные позиции у Богатыря. На северном берегу реки Волчья наши войска приступили к штурму Алексеевки.

Фото: iStock/vadimrysev

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы провели точечный удар с использованием фугасных авиабомб по позициям Вооруженных сил Украины на острове Корабелов в пределах Херсона. На правом берегу реки активно действуют российские беспилотники, которые уничтожают силы противника во время их ротаций. По имеющимся данным, российская группировка в этом районе продолжает наращивать свои силы.

Тем временем, Вооруженные силы Украины за сутки 40 раз обстреляли села на левом берегу Днепра, однако среди гражданского населения удалось избежать жертв.


Запорожское направление


На Запорожском фронте идут позиционные бои. В районе Каменского зафиксированы отряды Главного управления разведки Украины, что может свидетельствовать о подготовке к разведке боем или возможной полномасштабной контратаке ВСУ в этом направлении.


Часовоярское направление


Ситуация в Часов Яре остается напряженной: продолжаются позиционные столкновения, но наиболее ожесточенные бои происходят южнее, в районе села Ступочки. Контроль над высотами в этом секторе имеет стратегическое значение, так как позволит российским силам окончательно отрезать гарнизон ВСУ в Часов Яре от снабжения из Константиновки.


Купянское направление


На Купянском фронте продолжаются локальные столкновения в районе Фиголевки, севернее Двуречной. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Тополи на правом берегу реки Оскол, практически у границы с Белгородской областью.

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#контроль
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#всу
#солдат
#курская область
#статьи
#сво
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Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу Украине данных о комплексе ПВО
25 февраля 2025, 09:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Подмосковье суд вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК.
Мужчина отправил украинским кураторам информацию о расположении комплекса противовоздушной обороны (ПВО), для наведения атак беспилотных летательных аппаратов.

Следственный комитет России сообщил, что осужденный, действуя в интересах иностранного государства, собрал и передал данные, которые могли быть использованы для нанесения ударов по российским объектам.

Суд признал собранные Управлением ФСБ России по Москве и Московской области доказательства достаточными для вынесения приговора 24-летнему Роману Болдыреву. Его осудили на 15 лет лишения свободы за участие в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона по указанию украинских спецслужб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#следственный комитет
#фсб
#всу
#пво
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Солдат ВСУ записал предсмертное видеообращение к Зеленскому и дал ему совет
25 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Olha Romaniuk

В Белогоровке, расположенной в Луганской народной республике, было обнаружено предсмертное видеообращение украинского военнослужащего, который погиб. Об этом информируют украинские СМИ.
В записи солдат рассказал о тяжелой ситуации, в которой он и его сослуживцы оказались в течение четырех дней, находясь в заблокированном доме и не имея возможности выйти на улицу из-за интенсивных обстрелов.

В своем обращении военнослужащий выразил глубокое разочарование и сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Он призвал главу государства последовать примеру своего «кумира» и уйти из жизни, утверждая, что это могло бы облегчить страдания многих людей.

Данное видео было найдено в личном телефоне солдата, который был обнаружен на месте его гибели.

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#россия
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У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один
25 февраля 2025, 08:27

Фото: iStock/eranicle

В Хмельницком произошел инцидент, связанный с принудительной мобилизацией, который привлек внимание общественности. Житель города рассказал о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его силой, оставив дома одного шестилетнего ребенка. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам мужчины, его задержали без предварительного уведомления и объяснений. В настоящее время он находится в помещении с решеткой вместо двери, что вызывает у него серьезные опасения за свою безопасность и благополучие его ребенка.

Ранее стало известно, что машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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