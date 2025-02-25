«Он офицер. Он обязан»: Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту и выплатах

Видео: Минобороны РФ
Государство проявляет заботу о военнослужащих и их семьях, предлагая широкий спектр выплат и льгот.
О том, какие условия заключения контракта с Минобороны РФ действуют в Московской области, рассказывает «Радио 1».
Бойцы бригады «Терек», поделились своими впечатлениями о службе по контракту. Они отметили, что весь социальный пакет, предоставляемый государством, реализуется в полном объеме. Военные подчеркнули, что важно защищать родину, чтобы каждая семья, каждый ребенок, а также каждая мать и отец могли обрести абсолютную уверенность в завтрашнем дне.
Финансовые стимулы и поддержка военнослужащих в Московской области: контракт с Минобороны РФВ Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут рассчитывать на значительные финансовые стимулы и поддержку. Контракт можно подписать на срок от одного до пяти лет, и уже при его оформлении военнослужащие получают единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей.
Тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, гарантирована достойная ежемесячная зарплата: рядовые могут рассчитывать на 204 тысячи рублей, а сержанты — на сумму от 232 тысяч рублей.
Но это еще не все! За каждые сутки участия в активных наступательных действиях военнослужащие получают дополнительные 8000 рублей. Каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов также вознаграждается — за него полагается 50 тысяч рублей. А за захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить не менее 50 тысяч рублей.
Перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. Все это подчеркивает заботу государства о своих защитниках и их семьях, создавая условия для выполнения служебного долга с максимальной эффективностью и безопасностью.
С марта 2025 года военнослужащие получат новые финансовые стимулы благодаря указу президента Владимира Путина. Этот шаг стал важным вкладом в поддержку участников специальной военной операции. В рамках нового документа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды, а также налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают заботу государства о тех, кто служит и защищает нашу страну.
Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) смогут воспользоваться кредитными каникулами, что позволит им временно приостановить выплаты по кредитам. Им также предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество, что станет дополнительной поддержкой в сложных финансовых условиях.
Важно отметить, что за военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильность и защиту прав тех, кто служит Родине, позволяя им сосредоточиться на выполнении своих обязанностей без лишних финансовых тревог.
Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, что является важной финансовой поддержкой. Кроме того, предусмотрена компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт в размере 50%, что значительно облегчает бремя расходов на жилье.
Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, что делает передвижение по стране более доступным. Психологическая помощь и обучение на бюджетной основе в вузах — еще одни важные аспекты поддержки, позволяющие ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и получать новые знания.
Также ветераны могут воспользоваться отпуском в любое удобное время, что дает возможность восстановить силы и провести время с близкими. В Московской области предусмотрена скидка 50% на проезд водным транспортом, а также путевки в санатории и бесплатный проезд к месту лечения.
Не забыты и вопросы бытового комфорта: бесплатная газификация, протезы и ортопедические изделия становятся доступнее для тех, кто в этом нуждается. Уменьшение транспортного налога — еще одна приятная новость для ветеранов.
Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.
• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;
• 3 000 000 ₽ — единовременная региональная выплата;
• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;
• 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Нашим бойцам нужна поддержка — присоединяйся к СВОим! Подробности можно найти на сайте контрактмо.рф. Для получения информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или посетите нас по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.
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Бойцы бригады «Терек», поделились своими впечатлениями о службе по контракту. Они отметили, что весь социальный пакет, предоставляемый государством, реализуется в полном объеме. Военные подчеркнули, что важно защищать родину, чтобы каждая семья, каждый ребенок, а также каждая мать и отец могли обрести абсолютную уверенность в завтрашнем дне.
«Я кадровый офицер. Родственники плачут и говорят: «Пожалей мать с отцом». Но меня вдохновил мой отец, который сказал: «Он офицер, он обязан"», — добавил солдат.
Финансовые стимулы и поддержка военнослужащих в Московской области: контракт с Минобороны РФВ Московской области военнослужащие, заключающие контракт с Минобороны РФ, могут рассчитывать на значительные финансовые стимулы и поддержку. Контракт можно подписать на срок от одного до пяти лет, и уже при его оформлении военнослужащие получают единовременную выплату в размере 1,9 миллиона рублей. Кроме того, предусмотрена федеральная разовая выплата в размере 400 тысяч рублей.
Тем, кто выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции, гарантирована достойная ежемесячная зарплата: рядовые могут рассчитывать на 204 тысячи рублей, а сержанты — на сумму от 232 тысяч рублей.
Но это еще не все! За каждые сутки участия в активных наступательных действиях военнослужащие получают дополнительные 8000 рублей. Каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов также вознаграждается — за него полагается 50 тысяч рублей. А за захват или уничтожение вражеской боевой техники можно получить не менее 50 тысяч рублей.
Перед отправкой в зону спецоперации бойцы проходят качественную боевую подготовку, получают современное снаряжение и экипировку, а также обеспечиваются надежной связью с родственниками. Все это подчеркивает заботу государства о своих защитниках и их семьях, создавая условия для выполнения служебного долга с максимальной эффективностью и безопасностью.
Выплаты за награды в зоне СВОВоеннослужащие, удостоенные наград, могут рассчитывать на значительные финансовые поощрения. За каждое признание от российского правительства предусмотрена отдельная выплата: ежемесячный оклад за поощрение правительством и два оклада за награду от президента РФ. Присвоение почетных званий и награждение знаками отличия приносит три оклада, а за ордена и медали — целых пять окладов. Особое внимание уделяется Героям России, которым ежемесячно выплачивается 89 675 рублей.
С марта 2025 года военнослужащие получат новые финансовые стимулы благодаря указу президента Владимира Путина. Этот шаг стал важным вкладом в поддержку участников специальной военной операции. В рамках нового документа предусмотрены ежемесячные надбавки в размере 30 тысяч рублей, дополнительные выплаты за награды, а также налоговые льготы для семей военнослужащих. Эти меры подчеркивают заботу государства о тех, кто служит и защищает нашу страну.
Списание долгов для бойцов СВОВоеннослужащие, заключившие контракт с Минобороны с 1 декабря 2024 года на срок более года, могут рассчитывать на значительные финансовые послабления. Одной из ключевых мер является возможность списания долгов по просроченным кредитам, включая ипотечные, на сумму до 10 миллионов рублей. Это решение призвано облегчить бремя долговой нагрузки и предоставить военнослужащим больше уверенности в завтрашнем дне.
Кроме того, участники специальной военной операции (СВО) смогут воспользоваться кредитными каникулами, что позволит им временно приостановить выплаты по кредитам. Им также предоставляется освобождение от уплаты налога на имущество, что станет дополнительной поддержкой в сложных финансовых условиях.
Важно отметить, что за военнослужащими сохраняется рабочее место на весь период действия контракта и три месяца после его завершения. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить стабильность и защиту прав тех, кто служит Родине, позволяя им сосредоточиться на выполнении своих обязанностей без лишних финансовых тревог.
Статус ветерана боевых действийВсе бойцы, принимающие участие в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий. Этот статус открывает перед ними двери к ряду значительных льгот и выплат, которые призваны поддержать их в трудные времена.
Ежемесячные выплаты для ветеранов составляют от 2,4 до 3,9 тысяч рублей, что является важной финансовой поддержкой. Кроме того, предусмотрена компенсация за жилое помещение и капитальный ремонт в размере 50%, что значительно облегчает бремя расходов на жилье.
Участники спецоперации могут рассчитывать на бесплатный проезд, что делает передвижение по стране более доступным. Психологическая помощь и обучение на бюджетной основе в вузах — еще одни важные аспекты поддержки, позволяющие ветеранам адаптироваться к гражданской жизни и получать новые знания.
Также ветераны могут воспользоваться отпуском в любое удобное время, что дает возможность восстановить силы и провести время с близкими. В Московской области предусмотрена скидка 50% на проезд водным транспортом, а также путевки в санатории и бесплатный проезд к месту лечения.
Не забыты и вопросы бытового комфорта: бесплатная газификация, протезы и ортопедические изделия становятся доступнее для тех, кто в этом нуждается. Уменьшение транспортного налога — еще одна приятная новость для ветеранов.
Эти меры поддержки — не просто слова. Они отражают признание мужества и преданности тех, кто стоит на защите нашей страны. Важно, чтобы каждый ветеран знал о своих правах и мог воспользоваться всеми доступными льготами.
Льготы для семей участников СВОСемьям военнослужащих предоставляются кредитные каникулы, а супруги бойцов СВО не могут быть уволены или сокращены при наличии детей до 18 лет. Детей зачисляют в детские сады, обеспечивают бесплатным питанием и продлёнкой в школах, а также льготами для поступления в лучшие вузы на бюджетной основе.
Для пожилых родителей военнослужащих предусмотрены бесплатные соцуслуги на дому и внеочередное направление в социальный стационар. Детям военных, попавших в плен или пропавших без вести, выплачивается ежемесячная сумма, равная прожиточному минимуму для детей.
Выплаты за ранения и по инвалидностиИнвалидам боевых действий положены следующие выплаты:
• 3 000 000 ₽ — разовая выплата;
• 2 900 000 ₽ — единовременная выплата при увольнении;
• от 800 000 до 2 300 000 ₽ — страховая компенсация за ранение (в зависимости от группы инвалидности);
• от 43 000 до 219 000 ₽ — ежемесячная компенсация (в зависимости от группы инвалидности);
• от 5 600 до 7 100 ₽ — ежемесячная выплата;
• 3 500 ₽ — ежемесячная региональная выплата (для инвалидов 1 и 2 группы);
• 1 000 ₽ — дополнительное пенсионное обеспечение.
При получении ранения в зоне специальной военной операции военнослужащий может получить до четырех миллионов рублей. Конечная сумма выплат зависит от степени тяжести ранения: за легкое ранение предусмотрено от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — до трех миллионов.
Выплаты за гибель военнослужащегоПо факту гибели военнослужащего его семья получает:
• 5 000 000 ₽ — дополнительная единовременная выплата по месту службы;
• 4 400 000 ₽ — единовременная выплата по месту службы;
• 3 000 000 ₽ — единовременная региональная выплата;
• 3 100 000 ₽ — страховая выплата в случае гибели;
• до 10 000 ₽ — ежемесячная компенсация;
• 50% от суммы довольствия — пенсия по потере кормильца.
Нашим бойцам нужна поддержка — присоединяйся к СВОим! Подробности можно найти на сайте контрактмо.рф. Для получения информации обращайтесь в Пушкинский военный комиссариат по телефону 8 (936) 260-50-35 или посетите нас по адресу: г. Пушкино, ул. Учинская, д. 6.
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Дарья Осипова