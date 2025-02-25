«Он офицер. Он обязан»: Бойцы бригады «Терек» рассказали о службе по контракту и выплатах

Российские войска достигли значительных успехов на Угледарском, Северском и Покровском направлениях, освободив ключевые населенные пункты, такие как Белогоровка и Тополи. В Курской области ВСУ оказываются под постоянным огнем ВС РФ. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 февраля расскажет «Радио 1».