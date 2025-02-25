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Российские войска достигли значительных успехов на Угледарском, Северском и Покровском направлениях, освободив ключевые населенные пункты, такие как Белогоровка и Тополи. В Курской области ВСУ оказываются под постоянным огнем ВС РФ. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 февраля расскажет «Радио 1».
Курская область
Что касается Курской области, то, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, украинские силы контролируют менее трети территории региона по сравнению с первоначальными позициями. Он отметил ужасающие потери украинских солдат и подчеркнул достижения российской армии в зоне специальной военной операции.
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Военные действия продолжаются в районе населенного пункта Погребки в Курской области, где российские вооруженные силы ведут тяжелые бои с украинскими подразделениями. Военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канале сообщил о том, что российские войска продолжают оказывать давление на оборону противника и демонстрируют тактические успехи в этом районе.
По данным Министерства обороны России, за последние сутки ВСУ понесли потери в Курской области, составившие более 255 военнослужащих и три танка. С начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 63 тысяч бойцов.
Угледарское направление
На Угледарском фронте российские штурмовые подразделения активно продвигаются к северо-западу и северу от Великой Новоселки, оказывая давление на противника. Основные столкновения происходят вокруг укрепленных районов вблизи Привольного и Бурлацкого. В окрестностях Скудного и Днепроэнергии бои сосредоточены на подступах к населенным пунктам. После полного освобождения Улаклы российские войска начали наступление на Константинополь, атакуя его с трех направлений.
Российские силы близки к прорыву к Разливу с южной стороны, одновременно испытывая на прочность оборонительные позиции у Богатыря. На северном берегу реки Волчья наши войска приступили к штурму Алексеевки.
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Херсонское направление
На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы провели точечный удар с использованием фугасных авиабомб по позициям Вооруженных сил Украины на острове Корабелов в пределах Херсона. На правом берегу реки активно действуют российские беспилотники, которые уничтожают силы противника во время их ротаций. По имеющимся данным, российская группировка в этом районе продолжает наращивать свои силы.
Тем временем, Вооруженные силы Украины за сутки 40 раз обстреляли села на левом берегу Днепра, однако среди гражданского населения удалось избежать жертв.
Запорожское направление
На Запорожском фронте идут позиционные бои. В районе Каменского зафиксированы отряды Главного управления разведки Украины, что может свидетельствовать о подготовке к разведке боем или возможной полномасштабной контратаке ВСУ в этом направлении.
Часовоярское направление
Ситуация в Часов Яре остается напряженной: продолжаются позиционные столкновения, но наиболее ожесточенные бои происходят южнее, в районе села Ступочки. Контроль над высотами в этом секторе имеет стратегическое значение, так как позволит российским силам окончательно отрезать гарнизон ВСУ в Часов Яре от снабжения из Константиновки.
Купянское направление
На Купянском фронте продолжаются локальные столкновения в районе Фиголевки, севернее Двуречной. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Тополи на правом берегу реки Оскол, практически у границы с Белгородской областью.
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