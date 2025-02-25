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Окружение ВСУ в Курской области, штурмы Алексеевки и удар по украинским войскам в Херсоне: последние новости СВО

Фото: iStock/maradek

Фото: iStock/maradek

Российские войска достигли значительных успехов на Угледарском, Северском и Покровском направлениях, освободив ключевые населенные пункты, такие как Белогоровка и Тополи. В Курской области ВСУ оказываются под постоянным огнем ВС РФ. Подробнее о ситуации в зоне СВО на 25 февраля расскажет «Радио 1».

Курская область


Что касается Курской области, то, по словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, украинские силы контролируют менее трети территории региона по сравнению с первоначальными позициями. Он отметил ужасающие потери украинских солдат и подчеркнул достижения российской армии в зоне специальной военной операции.
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Военные действия продолжаются в районе населенного пункта Погребки в Курской области, где российские вооруженные силы ведут тяжелые бои с украинскими подразделениями. Военный корреспондент Семен Пегов в своем Телеграм-канале сообщил о том, что российские войска продолжают оказывать давление на оборону противника и демонстрируют тактические успехи в этом районе.

По данным Министерства обороны России, за последние сутки ВСУ понесли потери в Курской области, составившие более 255 военнослужащих и три танка. С начала боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла свыше 63 тысяч бойцов.


Угледарское направление


На Угледарском фронте российские штурмовые подразделения активно продвигаются к северо-западу и северу от Великой Новоселки, оказывая давление на противника. Основные столкновения происходят вокруг укрепленных районов вблизи Привольного и Бурлацкого. В окрестностях Скудного и Днепроэнергии бои сосредоточены на подступах к населенным пунктам. После полного освобождения Улаклы российские войска начали наступление на Константинополь, атакуя его с трех направлений.

Российские силы близки к прорыву к Разливу с южной стороны, одновременно испытывая на прочность оборонительные позиции у Богатыря. На северном берегу реки Волчья наши войска приступили к штурму Алексеевки.

Фото: iStock/vadimrysev

Херсонское направление


На Херсонском направлении российские Воздушно-космические силы провели точечный удар с использованием фугасных авиабомб по позициям Вооруженных сил Украины на острове Корабелов в пределах Херсона. На правом берегу реки активно действуют российские беспилотники, которые уничтожают силы противника во время их ротаций. По имеющимся данным, российская группировка в этом районе продолжает наращивать свои силы.

Тем временем, Вооруженные силы Украины за сутки 40 раз обстреляли села на левом берегу Днепра, однако среди гражданского населения удалось избежать жертв.


Запорожское направление


На Запорожском фронте идут позиционные бои. В районе Каменского зафиксированы отряды Главного управления разведки Украины, что может свидетельствовать о подготовке к разведке боем или возможной полномасштабной контратаке ВСУ в этом направлении.


Часовоярское направление


Ситуация в Часов Яре остается напряженной: продолжаются позиционные столкновения, но наиболее ожесточенные бои происходят южнее, в районе села Ступочки. Контроль над высотами в этом секторе имеет стратегическое значение, так как позволит российским силам окончательно отрезать гарнизон ВСУ в Часов Яре от снабжения из Константиновки.



Купянское направление


На Купянском фронте продолжаются локальные столкновения в районе Фиголевки, севернее Двуречной. Министерство обороны России сообщило об освобождении села Тополи на правом берегу реки Оскол, практически у границы с Белгородской областью.

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#курская область
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#сво
Житель Подмосковья получил 16 лет за передачу Украине данных о комплексе ПВО
25 февраля 2025, 09:08

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Подмосковье суд вынес приговор местному жителю, который был признан виновным в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СК.
Мужчина отправил украинским кураторам информацию о расположении комплекса противовоздушной обороны (ПВО), для наведения атак беспилотных летательных аппаратов.

Следственный комитет России сообщил, что осужденный, действуя в интересах иностранного государства, собрал и передал данные, которые могли быть использованы для нанесения ударов по российским объектам.

Суд признал собранные Управлением ФСБ России по Москве и Московской области доказательства достаточными для вынесения приговора 24-летнему Роману Болдыреву. Его осудили на 15 лет лишения свободы за участие в диверсии на объекте транспортной инфраструктуры Московского региона по указанию украинских спецслужб. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#следственный комитет
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#пво
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Солдат ВСУ записал предсмертное видеообращение к Зеленскому и дал ему совет
25 февраля 2025, 09:07

Фото: iStock/Olha Romaniuk

В Белогоровке, расположенной в Луганской народной республике, было обнаружено предсмертное видеообращение украинского военнослужащего, который погиб. Об этом информируют украинские СМИ.
В записи солдат рассказал о тяжелой ситуации, в которой он и его сослуживцы оказались в течение четырех дней, находясь в заблокированном доме и не имея возможности выйти на улицу из-за интенсивных обстрелов.

В своем обращении военнослужащий выразил глубокое разочарование и сравнил Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером. Он призвал главу государства последовать примеру своего «кумира» и уйти из жизни, утверждая, что это могло бы облегчить страдания многих людей.

Данное видео было найдено в личном телефоне солдата, который был обнаружен на месте его гибели.

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#россия
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#солдат
#всу
#сво
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У принудительно мобилизованного украинца шестилетний ребенок остался дома один
25 февраля 2025, 08:27

Фото: iStock/eranicle

В Хмельницком произошел инцидент, связанный с принудительной мобилизацией, который привлек внимание общественности. Житель города рассказал о том, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали его силой, оставив дома одного шестилетнего ребенка. Об этом пишут украинские СМИ.
По словам мужчины, его задержали без предварительного уведомления и объяснений. В настоящее время он находится в помещении с решеткой вместо двери, что вызывает у него серьезные опасения за свою безопасность и благополучие его ребенка.

Ранее стало известно, что машины на ходу останавливают сотрудники украинских территориальных центров комплектования в Киеве. Как уточняют СМИ Украины, таким образом отлавливают уклонистов.

Мужчины на Украине прибегают к различным уловкам, чтобы сбежать из страны. Истории пересечения украинцами государственной границы похожи на приключения разведчиков-нелегалов. Они используют гидрокостюмы, ласты, подводные турбины, надувные круги для плавания и матрасы, пытаясь пересечь границу через реки.

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Стало известно о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко: ВС России продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР
25 февраля 2025, 08:08

Фото: iStock/IherPhoto

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВС РФ продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, за несколько суток российским войскам удалось отбить у вооруженных формирований Украины часть лесополосы юго-западнее Кармазиновки, подравнять позиции в районе Нововодяного и продвинуться северо-восточнее Петровского. Он также добавил, что на участке протяженностью более 3 километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Евросоюз ввел санкции против гендиректора выставки достижений «Россия». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Евросоюз ввел санкции против гендиректора выставки достижений «Россия»
25 февраля 2025, 07:47

Фото: iStock/syahrir maulana

В санкционный список Европейского Союза была внесена автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений «Россия», организующая выставку «Россия». Об этом пишет РИА Новости.
Эта информация содержится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС. Ограничения введены в связи с тем, что на выставке проводятся мероприятия, посвященные достижениям страны в специальной военной операции.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#россия
#выставки
#ес
#сво
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