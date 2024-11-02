МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО

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Более 41 тысячи граждан обратились в первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, слова которого приводит ТАСС.
1 ноября во всех регионах России запустили системы подтверждения статуса участника СВО без документов и определили единый образец справки, подтверждающей этот статус. Получить такой документ можно очно в любом отделении МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».
В первый день работы этой системы, запущенной по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова, для получения справки обратились более 41 тысячи россиян. На данный момент уже выданы 23 тысячи справок о статусе участника СВО.
Горемыкин подчеркнул, что в основном обращались участники спецоперации, чьи личные данные хранятся в информационной базе. Им уже выдали справки. Остальные заявления рассматриваются, в том числе в соответствующих государственных органах власти.
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В первый день работы этой системы, запущенной по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова, для получения справки обратились более 41 тысячи россиян. На данный момент уже выданы 23 тысячи справок о статусе участника СВО.
Горемыкин подчеркнул, что в основном обращались участники спецоперации, чьи личные данные хранятся в информационной базе. Им уже выдали справки. Остальные заявления рассматриваются, в том числе в соответствующих государственных органах власти.
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Анастасия Чинкова