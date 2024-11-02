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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО

МО РФ: 23 тысячи военных бездокументационно подтвердили статус участника СВО

Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Более 41 тысячи граждан обратились в первый день работы системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО через «Госуслуги» или МФЦ. Об этом сообщил замминистра обороны России – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, слова которого приводит ТАСС.
1 ноября во всех регионах России запустили системы подтверждения статуса участника СВО без документов и определили единый образец справки, подтверждающей этот статус. Получить такой документ можно очно в любом отделении МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».

В первый день работы этой системы, запущенной по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова, для получения справки обратились более 41 тысячи россиян. На данный момент уже выданы 23 тысячи справок о статусе участника СВО.



Горемыкин подчеркнул, что в основном обращались участники спецоперации, чьи личные данные хранятся в информационной базе. Им уже выдали справки. Остальные заявления рассматриваются, в том числе в соответствующих государственных органах власти.

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Минобороны Украины собирается привлекать женщин и инвалидов к разминированию
02 ноября 2024, 19:44

Фото: iStock/Neznam

Минобороны Украины сообщило о намерении начать привлекать женщин, ветеранов и инвалидов к разминированию территорий страны в рамках кампании по привлечению граждан к противоминной деятельности. Об этом сообщается в опубликованном ведомством сообщении.
Отмечается, что одной из главных целей противоминной деятельности в системе Минобороны Украины является равный доступ к работе в данной сфере, в частности, увеличение привлечения женщин, ветеранов, пострадавших от взрывоопасных предметов, а также лиц с инвалидностью.

При этом подчёркивается, что программу по трудоустройству инвалидов, в числе которых также есть ветераны боевых действий, на Украине реализует ООН.

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#ветераны
#женщины
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СК РФ расследует гибель российских военных в Курской области
02 ноября 2024, 19:04

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Главное военное следственное управление СК России инициировали расследование гибели российских военнослужащих в Курской области. Есть основания полагать, что они были убиты не на поле боя, а в плену.
Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе ведомства. Поводом для таких подозрений стала опубликованная в социальных сетях фотография, на которой запечатлены российские бойцы без признаков жизни. У одного из них руки связаны за спиной, что даёт основания подозревать, что они были убиты не во время выполнения боевого задания, а уже в плену.

Руководителю следственного управления ГВCУ СК России поручено вoзбудить по даннoму факту угoловное дeло. Следователям предстоит установить точное место съёмки, выяснить все обстоятельства произошедшего, зафиксировать доказательства и установить всех причастных к преступлению.

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#новости
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#курская область
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Сырский назвал нынешнее наступление ВС РФ мощнейшим с февраля 2022 года
02 ноября 2024, 18:30

ВСУ столкнулись с одним из самых мощных наступлений ВС РФ с февраля 2022 года. Об этом сообщил главком украинской армии Александр Сырский во время встречи с делегацией ВС Чехии во главе с начальником Генштаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.
Активные боевые действия, которые продолжаются на отдельных направлениях фронта, требуют регулярного обновления ресурсов украинских подразделений. Сейчас ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений российских войск с февраля 2022 года, написал Сырский в своём Telegram-канале.

Главком ВСУ указал на усилия Чехии для оказания поддержки Украины. В частности, он отметил коалицию по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, авиационную коалицию, а также коалицию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО/ПРО). После он выразил надежду на продолжение сотрудничества Киева и Праги и реализации данных инициатив.

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#всу
#украина
#александр сырский
#вс рф
#сво
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Путин назвал российский Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
02 ноября 2024, 18:20

Фото: iStock/Ruthie Arora

Президент России Владимир Путин назвал российский основной танк Т-90М «Прорыв» лучшей боевой машиной своего класса в мире. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул №3».
Глава государства отметил, что можно с уверенностью сказать, что этот танк является самым лучшим в мире, поскольку как только он выходит на позицию, враг оказывается в западне.

Танк Т-90М был разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это одна из модификаций танка Т-90А, которая отличается от предшественников новой конструкцией башенного модуля с многослойным бронированием. Боевую машину оснастили пушкой 2А82-1М и цифровым комплексом управления огнём «Калина». В танке установлен двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, а его защиту обеспечивает динамическая защита «Реликт».

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«Вранье»: В МИД прокомментировали слухи об отказе РФ возвращать на Украину морпехов ВСУ
Захарова: РФ предлагала обменять украинских морпехов, а Киев от них отказался
02 ноября 2024, 18:12

Мария Захарова (Фото: сайт МИД РФ)

Россия ранее возвращала украинских морских пехотинцев на родину в рамках обменов пленными с Украиной, а также предлагала обменять больше, однако Киев отказался. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
«Мы слышали и в публичной плоскости, и в ходе всех этих бдений Монреаля эта информация тоже звучала, что Россия якобы отказывается включать в обменные списки украинских морских пехотинцев. Это враньё. Это абсолютная неправда», — заявила Захарова.

По ее словам, российская сторона готова обнародовать список из 29 украинских морских пехотинцев, которые были возвращены на родину в рамках предыдущих обменов пленными.

Она также сообщила, что Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279.

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Подполковник Дэвис: Украинский конфликт близок к завершению и полному краху ВСУ
02 ноября 2024, 18:12

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Всё ближе становится момент, когда украинские войска потерпят полное и окончательное поражение на фронте. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что конфликт подходит к своему завершению, но совсем не так, хотелось бы Киеву и его западным союзникам. По мнению отставного американского военного, украинская армия вот-вот может буквально физически развалиться.

«Тогда натиск России ещё больше усилится, и это то, где мы сейчас находимся», — сказал Дэвис.

По словам офицера, если Запад будет игнорировать реальность, то недалёк момент, когда части ВСУ не смогут поддерживать свою целостность и рухнут. Тогда союзникам Киева останется признать, что всё западное и европейское оружие, все деньги, всё лучшее западное снаряжение и оборудование — всё это провалилось, было разрушено и разбито на поле боя, и придётся с этим смириться, заключил Дэвис.

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«Калашников» завершил испытания нового малогабаритного автомата АМ-17
02 ноября 2024, 18:02

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Завершились стрельбовые испытания малогабаритного автомата АМ-17, который может заменить укороченный автомат Калашникова АКС-74У, известный как «Ксюха». Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил в беседе с ТАСС.
Он сообщил, что этот автомат был разработан по заданию Минобороны РФ для использования вспомогательными подразделениями. Его длина составляет 740 миллиметров, а вес без магазина – 2,5 килограмма. Он создан под патрон калибра 5,45 на 39 миллиметров.

Также новое оружие оснащено складным телескопическим прикладом и планкой Пикатинни, на которую можно крепить аксессуары и прицелы.

Ранее представители концерна сообщили, что серийное производство малогабаритного автомата АМ-17 может начаться в следующем году. Сначала его испытали в рамках опытно-боевой эксплуатации в зоне СВО, после чего модернизировали по итогам применения в бою.

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#сво
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Украина забрала только 279 военнопленных из предложенных 935, сообщила Захарова
02 ноября 2024, 17:36

Фото: iStock/Iryna Imago

Минобороны России предлагало передать 935 украинских военнопленных, но Украина взяла только 279. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.
Она подчеркнула, что в этом году российское оборонное ведомство передало Координационному штабу по вопросам обращения с военнопленными предложение об обмене 935 украинских военных. При этом Украина по неизвестным причинам забрала лишь 279 своих граждан.

Также Захарова отметила, что Украину в первую очередь интересуют в рамках обмена военнопленные из экстремистских подразделений.

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МО РФ: Российские войска «Ланцетом» уничтожили французскую гаубицу Caesar
02 ноября 2024, 17:34

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

В Сумской области российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar французского производства. Для атаки использовались барражирующие боеприпасы «Ланцет».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Огневая позиция французской гаубицы была обнаружена разведчиками российской войсковой группировки «Север». Координаты передали на командный пункт, где было принято решение использовать для атаки смертоносные барражирующие боеприпасы, которые уже стали настоящим кошмаром для украинской военной техники.

Прямыми попаданиями «Ланцетов» САУ противника была уничтожена. Точность и эффективность поражения заданной цели была зафиксирована средствами объективного контроля в режиме реального времени.

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