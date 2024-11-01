В России появился единый документ участника СВО

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев
Единый образец справки участника СВО введён с 1 ноября. Получить такую справку граждане смогут в МФЦ или в электронном виде через портал «Госуслуг».
Отмечается, что теперь граждане могут получить документ, подтверждающий статус участника спецоперации. Также справку выдают родственникам участника СВО, в настоящее время проходящего службу, чтобы подтвердить факт родства. Данные нововведения внесены по инициативе главы Минобороны России Андрея Белоусова для обеспечения бесшовного предоставления мер соцподдержки военнослужащим.
Порядок бездокументационного подтверждения участия россиянина в СВО в онлайн-формате утверждён российским правительством.
После получения такой справки участник СВО и его родственники смогут предъявлять его для получения всех мер соцподдержки. Нововведение значительно упрощает порядок получения поддержки от государства.
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Порядок бездокументационного подтверждения участия россиянина в СВО в онлайн-формате утверждён российским правительством.
После получения такой справки участник СВО и его родственники смогут предъявлять его для получения всех мер соцподдержки. Нововведение значительно упрощает порядок получения поддержки от государства.
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Анастасия Чинкова