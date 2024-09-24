Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки

График движения ряда пригородных поездов на Белорусском и Савёловском направлениях, включая электрички МЦД-1 и аэроэкспрессы до и от Шереметьево, изменится в предстоящие выходные из-за работ по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.