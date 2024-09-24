Осенний призыв 2024: кто получит отсрочку, сроки службы и электронные повестки

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Как осуществляется призыв в армию: сроки службы, причины для отсрочки и условия нахождения в запасе — в материале «Радио 1».
Когда начинается и заканчивается осенний призыв в 2024 годуОсенний призыв в 2024 году начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. В этот период будут призываться граждане, достигшие установленного возраста, для прохождения военной службы.
Возраст призываНа осенний призыв 2024 года призываются граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
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Электронные повесткиС 1 ноября 2024 года в России вступят в силу новые правила вручения повесток: согласно постановлению правительства от 19 апреля 2024 года, будет создан специальный электронный реестр. Повестка будет считаться автоматически врученной через неделю после её размещения в реестре. Призывник получит уведомление об этом в своем личном кабинете на сайте «Госуслуги». Таким образом, уклонение от получения повестки станет невозможным.
Согласно новым правилам, после получения повестки военнообязанный не сможет покинуть Россию. Запрет на выезд будет действовать до тех пор, пока он не выполнит обязательство явиться в военный комиссариат или не предоставит уважительную причину для отсрочки, такие как болезнь, инвалидность или тяжелое состояние члена его семьи.
Если военнообязанный не явится без уважительной причины в течение 20 дней, он будет считаться уклонистом, и против него будут введены следующие ограничения:
— Запрет на проведение сделок с недвижимостью через Росреестр;
— Запрет на управление транспортными средствами и получение водительских прав;
— Невозможность зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого;
— Невозможность получать кредиты и займы в банках.
Региональные власти также могут вводить дополнительные ограничения, направленные на обеспечение явки по повестке.
В Госдуме рассказали детали повесток в осенний призыв
Категории годностиГотовность призывника к службе оценивается медицинской комиссией, в состав которой входят терапевт, окулист, отоларинголог, стоматолог, невролог, хирург и психиатр. После прохождения медицинского осмотра призывнику присваивается категория годности.
Категория АПригодны к службе без ограничений. Мучина может служить в любых войсках.
Категория БПригодны к службе с некоторыми ограничениями (по роду войск).
Категория ВИмеет значительные проблемы со здоровьем, может быть призван только в условиях военного времени.
Категория ГВременно не пригодны к службе. Отсрочка выдается на 6 или 12 месяцев.
Категория ДПодлежат освобождению от призыва.
Кто попадает под осенний призыв-2024Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет с категориями здоровья «А» и «Б».
Кто не попадает под осенний призывКроме тех, кто по состоянию здоровья не может служить в армии, есть также граждане, которых закон освобождает от призыва по другим причинам.
К ним относятся следующие категории:
— Граждане, которые уже прошли или проходят военную службу (в России или другой стране, если это предусмотрено международными договорами, заключенными Россией);
— Граждане, которые прошли или проходят альтернативную гражданскую службу (АГС);
Не подлежат призыву также россияне с проблемами с законом:
— Мужчины, отбывающие наказание (независимо от того, назначены ли им исправительные работы или суд принял решение направить их под арест);
— Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
— Граждане, находящиеся под следствием на момент призыва, включая тех, чьи уголовные дела уже направлены в суд.
Некоторые категории россиян имеют право на освобождение от призыва, что означает, что они законным образом могут выбрать, служить или не служить.
К ним относятся:
— Обладатели ученой степени;
— Сыновья и родные братья погибших при исполнении обязанностей призывников (или граждан, проходивших военные сборы);
— Сыновья и родные братья россиян, которые погибли из-за увечья или болезни во время службы или сборов или после них.
Молодые люди, которым в 2023 году исполнилось 27 лет и более, также не подлежат призыву в этом году.
Кто и как может получить отсрочку
— Учащиеся в школах, студенты дневной формы обучения и аспиранты;
— Депутаты Государственной думы и региональных законодательных органов;
— Сотрудники противопожарных служб, МВД и ФСИН, при наличии высшего образования и специальных знаний;
— Опекуны несовершеннолетних братьев и сестер (или близких родственников, требующих постоянного ухода), если за ними больше некому заботиться;
— Отцы, которые воспитывают ребенка одни;
— Отцы, имеющие двух и более детей;
— Отцы, ухаживающие за детьми с инвалидностью до трех лет;
— Мужчины, заботящиеся о своих близких родственниках;
— Мужчины, чьи жены ожидают второго ребенка, если срок беременности превышает 26 недель;
— Сотрудники IT-компаний, имеющие аккредитацию в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций;
— Мужчины с категорией годности «Г».
Отсрочка для сотрудников IT-компаний
Для получения отсрочки работники IT-компаний должны соответствовать следующим требованиям:
— Гражданство РФ;
— Возраст от 18 до 30 лет;
— Трудовой договор (без ГПХ или самозанятости);
— Полная занятость (не менее полной ставки);
— Профильное высшее образование (в соответствии со списком специальностей);
— Минимум 11 месяцев работы в аккредитованной компании (при наличии диплома менее года — допустимо меньше).
Призывник должен подать заявление на портале Госуслуг (с 24 июля по 6 августа). Работодатель формирует списки правомочных сотрудников и отправляет их в Минобороны, откуда они передаются призывным комиссиям для принятия решения с 1 октября по 31 декабря 2024 года.
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Альтернативная и контрактная служба
Альтернативная служба
Призывник может отказаться от военной службы и выбрать альтернативную гражданскую службу (АГС) по следующим причинам:
— Если служба противоречит его вероисповеданию или убеждениям;
— Если он принадлежит к коренному малочисленному народу и ведет традиционный образ жизни.
Чтобы пройти АГС, нужно подать заявление за полгода до начала призыва, указав причины выбора. Место службы назначается в зависимости от навыков и образования призывника.
Утвержденные специальности включают:
— животновод;
— маляр;
— машинист бульдозера;
— повар;
— лифтер.
Полный список доступен на сайте Минобороны. Длительность службы составляет 18 месяцев для гражданских работников в военных организациях и 21 месяц в гражданских организациях.
Служба по контрактуПризывники имеют право заключить контракт, но стоит учитывать, что из-за проведения СВО расторгнуть его досрочно или уйти со службы по истечении срока договора не получится.
Кого возьмут в запас и резервЗапас состоит из тех, кто:
— Уволился со службы;
— Успешно окончил военный вуз;
— Прошел альтернативную гражданскую службу (АГС) или срочную службу;
— Отучился на военной кафедре;
— Был освобожден от призыва по какой-либо причине или получил отсрочку до 27 лет;
— Женщины, которые получили военную специальность.
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