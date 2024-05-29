МО РФ: Авиация уничтожила два приближавшихся к Крыму безэкипажных катера

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Самолёты морской авиации Черноморского флота ликвидировали два украинских безэкипажных катера. Морские дроны двигались в сторону побережья Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. По словам сотрудников оборонного ведомства, инцидент произошёл около 11:00 29 мая. Морские беспилотники были обнаружены в северо-западной части акватории Чёрного моря. Вылетевшие на прехват самолёты морской авиации уничтожили оба безэкипажных катера.
Украинская армия регулярно пытается атаковать Крым при помощи беспилотных катеров. На прошлой неделе в Минобороны также рассказали об успешном отражении очередной атаки. Тогда авиация Черноморского флота уничтожила три морских дрона из штатного вооружения.
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Александр Бойцов