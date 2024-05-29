МО РФ: Авиация уничтожила два приближавшихся к Крыму безэкипажных катера

Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, который был рядом с коллегой Александром Пушиным при ранении, рассказал у себя в Telegram, что они на багги «подлетели» на мине под Харьковом. Также в машине был еще один военный корреспондент, но уже от «Комсомольской правды» Александр Коц.