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Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ с вертолёта Ка-27

Минобороны опубликовало видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ
06 мая 2024, 16:03

Видео: Минобороны РФ

Минобороны РФ продемонстрировало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море с помощью вертолёта Ка-27.
На видео безэкипажный катер противника маневрирует в воде в то время, когда по нему ведётся активный огонь. Далее появляется вертолёт Ка-27, который также ведёт обстрел украинского морского дрона. В результате успешных действий вражеский морской беспилотник был уничтожен.

В понедельник, 6 мая, стало известно, что Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма.



Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.

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Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
В Раду внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации
06 мая 2024, 16:16

Фото: iStock/krblokhin

В Верховную раду внесли законопроекты о продлении с 14 мая на 90 дней военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщается на сайте парламента.
Отмечается, что документы были внесены президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно законопроектам, предлагается продлить срок действия военного положения с 05:30 по московскому времени 14 мая на 90 суток. На этот же срок с установленной даты продлевается и всеобщая мобилизация.

Напомним, что впервые мобилизация и военное положение на Украине были введены 24 февраля 2022 года. С тем пор они уже несколько раз продлевались. Последний раз продление было осуществлено 6 февраля на срок три месяца, который истекает 13 мая.

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#украина
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В Польше сделали заявление об отправке войск на Украину
Косиняк-Камыш: Польша не отправит свои войска на Украину
06 мая 2024, 15:12

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша не станет отправлять свои войска в Украину. Такое заявление сделал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
«Такую концепцию представлял господин президент Эммануэль Макрон несколько месяцев назад. Польша не готовится и не будет высылать польские войска в Украину», — заявил Косиняк-Камыш.

Однако он отметил, что Польша и дальше продолжит помогать Украине. Страна будет отправлять Киеву вооружение, а также не прекратит обучение украинских военных.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вновь заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

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#вооружение
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#макрон
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ВСУ устроили охоту на российские танки «царь-мангал» в зоне СВО
Forbes: ВСУ безуспешно тратят много дронов для борьбы с танком «царь-мангал»
06 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/vadimrysev

ВСУ бросают огромное число FPV-дронов для борьбы с российским танком «царь-мангал», однако пробить его броню не могут. Об этом пишет военный обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.
«Слои самодельной брони защищают танки-черепахи (танк "царь-мангал" — ред.) от 100 000 взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица, которые украинцы каждый месяц бросают в наступающих русских», — отметил Экс.

Он пояснил, что российские танки «Царь-мангал» занимаются разминированием. Они прокладывают пути для бронетанковых штурмовых колонн.

По словам Экса, российские военные оборудовали данную машину ещё одним слоем импровизированной брони. На него установили металлические решетки поверх цельнометаллических корпусов, которые защищают машины от вражеских беспилотников, не мешая основной работе.

Ранее в зоне СВО заметили еще один танк Т-72, который получил сплошной защитный козырек. Боевая машина прикрыта большим каркасом со стальными листами, которые защищают крышу и борта танка. Данная конструкция позволяет скрывать Т-72 от ударов FPV-дронов и сбрасываемых с воздуха боеприпасов. Отмечается, что танк с «царь-мангалом» также оснащен системой радиоэлектронной борьбы с блоком из 8 антенн. Он установлен на защитном экране. Такие системы созданы для подавления дронов ВСУ.

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#военные
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#всу
#машина
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На Украине сравнили удар российской авиабомбы ФАБ-1500 с землетрясением
06 мая 2024, 14:40

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Удар бомбой ФАБ-1500, которую сбросили с самолета ВКС России, по складу боеприпасов украинской армии в Моначиновке Харьковской области сравнили с землетрясением. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram-канале.
По словам начальника местного следственного управления Сергея Болвинова, вооружение такой мощности против киевского режима было использовано впервые. Уточняется, что бомба с «эффектом землетрясения» содержит 670 килограммов взрывчатого вещества.

Ранее сообщалось, что российские войска этой ночью ударили в Сумах по энергосистеме города и складу с боеприпасами.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#бомба
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#спецоперация
#украина
#сво
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Выросло число пострадавших при обстреле ВСУ в Белгородской области
Число пострадавших при обстреле ВСУ под Белгородом увеличилось до 42
06 мая 2024, 14:27

Фото: iStock/maxim4e4ek

Число пострадавших при атаке украинскими беспилотниками Белгородской области возросло до 42 человек, среди которых три ребёнка. Об этом сообщил помощник главы Минздрава России Александр Кузнецов.
Он подчеркнул, что состояние четверых пострадавших оценивается как тяжёлое. Ещё 26 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Госпитализация потребовалась 32 пострадавшим, включая детей. В настоящее время амбулаторную медицинскую помощь получили 10 человек.

Напомним, что утром 6 мая украинские беспилотники ударили по легковому автомобилю и двум «ГАЗелям», которые везли сотрудников предприятия «Агро-Белогорье» на работу. В результате этого от полученных травм скончались семь человек.

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#белгородская область
#беспилотник
#всу
#пострадавший
#госпитализация
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Украинец с накладной грудью попытался сбежать в Румынию
Пограничники поймали одетого в юбку украинца при попытке сбежать в Румынию
06 мая 2024, 14:03

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Украинские пограничники поймали мужчину в юбке и с накладной грудью, который хотел сбежать в Румынию с паспортом сестры. Об этом в Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.
44-летний мужчина совершил попытку пересечь границу с Румынией в Закарпатье. Житель города Золотоноша надел парик, сделал макияж и переоделся в женскую одежду, а также взял паспорт своей сестры.

Отмечается, что мужчина упорно доказывал, что является именно гражданкой Украины. Однако пограничники быстро раскрыли его хитроумный план.

В отношении украинца составили протокол об административном правонарушении.

Ранее сообщалось, что двое украинцев утонули в реке Тиса при попытке сбежать от мобилизации в Румынию.

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#украина
#мобилизация
#румыния
#пограничники
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Черноморский флот уничтожил пять морских безэкипажных дронов ВСУ
06 мая 2024, 13:56

Фото: iStock/Tetiana Strilchuk

Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны Украины.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиерные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.

Минобороны в этот день также сообщало о взятии под контроль двух населённых пунктов в зоне СВО. Речь идёт о Котляровке в Харьковской области и Соловьёво в ДНР.

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#черноморский флот
#минобороны рф
#дрон
#всу
#крым
#море
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ВС РФ освободили сразу два населённых пункта в зоне СВО
МО: ВС РФ освободили населённые пункты Соловьёво и Котляровка
06 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/macky_ch

Российские военные освободи населённые пункты Соловьёво в ДНР и Котляровка в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что контроль на Соловьёво был взят бойцами подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий. А Котляровку освободили солдаты группировки «Запад», которым также удалось улучшить положение по переднему краю.

Днём ранее стало известно об освобождении населённого пункта Очеретино в ДНР, который крайне важен для российской армии. Контроль над этим посёлком позволит российским войскам развить будущие наступления сразу двум направлениям: во фланг украинской группировки, которая удерживает позиции южнее села, или в сторону Торецка.

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#вс рф
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#село
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ВС РФ ликвидировали «именитую троицу» ВСУ
Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали именитую троицу ВСУ
06 мая 2024, 13:32

Фото: iStock/zabelin

ВС РФ уничтожили «именитую троицу» ВСУ из города Стрый Львовской области. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что были ликвидированы Александр Луковец с позывным Броня, Оксана Демчук с позывным Гуцулка и Андрей Сидор с позывным Малыш.

Демчуг погибла в районе населённого пункта Стельмаховка. Она состояла в подразделении штурмовиков. Сидор, имевший звание капитана и служащий командиром роты, попал под удар РСЗО «Град» вместе со своим подразделением.

Ранее заместитель командира разведывательной группы с позывным «Директор» рассказал, что группа из 10 российских разведчиков смогла выстоять в бою против сотни бойцов ВСУ.

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#вс рф
#всу
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