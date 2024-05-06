Появилось видео уничтожения безэкипажного катера ВСУ с вертолёта Ка-27

Видео: Минобороны РФ
Минобороны РФ продемонстрировало уничтожение безэкипажного катера ВСУ в Черном море с помощью вертолёта Ка-27.
На видео безэкипажный катер противника маневрирует в воде в то время, когда по нему ведётся активный огонь. Далее появляется вертолёт Ка-27, который также ведёт обстрел украинского морского дрона. В результате успешных действий вражеский морской беспилотник был уничтожен.
В понедельник, 6 мая, стало известно, что Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.
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В понедельник, 6 мая, стало известно, что Черноморский флот России за минувшие сутки уничтожил пять украинских безэкипажных катера у северо-западного побережья Крыма.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил установить на Черноморском флоте дополнительные средства для нейтрализации беспилотников. На корабли будут установлены дополнительные огневые средства, в том числе крупнокалиберные пулемётные стрелковые комплексы, которые предназначены для поражения украинских дронов.
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Элина Позднякова