МО РФ: Инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях ВСУ под Купянском

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Военные инженеры Западной группировки войск ВС РФ проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По словам командира инженерно-сапёрного взвода с позывным Дальний, российские сапёры ведут работы по освобождению местности от мин советского производства, а также обезвреживают прочие взрывоопасные предметы, которые невозможно извлечь из земли. Офицер отметил, что такие предметы очень опасны для пехоты и боевой техники и серьёзно затрудняют наступательные операции.
Дальний также рассказал, что сапёрам порой приходится работать в 300-400 метрах от позиций противника, но все мины удаётся либо успешно снять, либо подорвать специальными зарядами. Также для создания безопасных проходов в минных полях российские инженерные войска используют установки дистанционного разминирования УР-83П и УР-77.
В министерстве обороны также добавили, что при отступлении украинцы часто оставляют различные мины-ловушки и прочие «сюрпризы»: заминированные радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи.
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Дальний также рассказал, что сапёрам порой приходится работать в 300-400 метрах от позиций противника, но все мины удаётся либо успешно снять, либо подорвать специальными зарядами. Также для создания безопасных проходов в минных полях российские инженерные войска используют установки дистанционного разминирования УР-83П и УР-77.
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Александр Бойцов