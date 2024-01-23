МО РФ: Инженеры ВС РФ проделали проходы в минных заграждениях ВСУ под Купянском

Французский наемник Алексис Дрион, чье имя внесено в списке тех, кто находился в Харькове во время удара Вооруженных сил России по расположению иностранных наемников, присутствовал на Украине и был замечен на фото с оружием в руках. Об этом информирует РИА Новости.