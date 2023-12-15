Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску

Фото: сайт Минобороны РФ
Сапёры ВДВ ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов под Артёмовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Инженерно-саперные подразделения Ивановских десантников ежедневно ведут тяжелую и кропотливую работу по разминированию освобожденных территорий в районе Артемовска», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что под постоянной угрозой сапёры ВС РФ тщательно обследуют занятые опорные пункты ВС Украины и дороги, по которым осуществляется подвоз материальных средств, на предмет мин, взрывоопасных предметов и неразорвавшихся боеприпасов.
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