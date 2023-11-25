ВС РФ впервые атаковали Киев чёрными дронами

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Россия впервые атаковала Киев чёрными дронами «Герань-2», в производстве которых используется карбон. Об этом сообщил спикер ВВС Украины Юрий Игнат, чьи слова приводит украинское издание «Страна.ua».
Он рассказал, что российская сторона начала применять карбон при производстве беспилотников. Это вещество способно поглощать радиолокационный сигнал, что создаст серьёзные трудности для работы систем ПВО.
Также отмечается, что прошлой ночью ВС РФ впервые применили эти беспилотники для атаки на украинскую столицу. Новые дроны окрашены в чёрный цвет, чтобы их не было видно на фоне ночного неба.
Массированная атака ВС РФ на Киев привела к тому, что в центральной части города почти 200 домов остались без света, наблюдались перебои в работе метрополитена.
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Также отмечается, что прошлой ночью ВС РФ впервые применили эти беспилотники для атаки на украинскую столицу. Новые дроны окрашены в чёрный цвет, чтобы их не было видно на фоне ночного неба.
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Анастасия Чинкова