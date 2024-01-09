МО РФ: ПВО за сутки перехватила 10 снарядов РСЗО Vampire чешского производства

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В Минобороны РФ сообщили, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили десять снарядов украинских РСЗО Vampire и шесть беспилотников.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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