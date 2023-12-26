Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ На Украине поразились новой российской технологией на фронте

На Украине поразились новой российской технологией на фронте

Берлинская: РФ успешно развивает технологию роев дронов, а ВСУ отстают
26 декабря 2023, 04:38
Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

Глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что Россия успешно развивает новые технологии роев дронов на фронте, в то время как ВСУ значительно отстают в их использовании. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Украинская правда».
Берлинская отметила, что в настоящее время Россия уверенно двигается в направлении автоматической оптической системы наведения и навигации. Данная технология благодаря машинному обучению позволяет дрону определять цели.

Кроме того, Берлинскую поразило, что такая система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.


При этом ВС Украины испытывают острую нехватку дронов, боеприпасов к ним и нуждаются в новых системах борьбы с дронами ВС РФ, так как прежние методы устарели.

Читайте также:

На Украине предложили пригласить наёмников из Африки в ряды ВСУ

Аксёнов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии

Экс-советник Кучмы Соскин: Украинцы не хотят воевать за Зеленского
#россия
#бпла
#вс рф
#всу
#сво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наёмников из Колумбии под Артемовском
26 декабря 2023, 05:06

Фото: сайт Минобороны РФ

Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа ВСУ на Артёмовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на командира штурмового отряда с позывным «Шустрый».
Боец рассказал, что пятеро российских спецназовцев «Ахмата» в ходе разведки обнаружили недостроенный блиндаж, где прятались четыре украинских бойца. При этом двое их них оказались наёмниками из Колумбии. Оба наёмника и один украинец были ликвидированы при штурме блиндажа.

«Нам нужна была информация, что у них происходит, и нам интересно было, где и какие позиции. Мои ребята запрыгнули, взяли этого пленного, это был ВСУшник», — цитирует агентство слова собеседника.

Читайте также:

На Украине предложили пригласить наёмников из Африки в ряды ВСУ

В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой

Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии
#информация
#всу
#вс рф
#сво
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине предложили пригласить наемников из Африки в ряды ВСУ
Украинский политолог Бортник предложил искать новых солдат для ВСУ в Африке
26 декабря 2023, 04:56

Фото: istock / Dmitry Belyaev

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник на YouTube-канале Politeka предложил привлекать наемников из стран Африки и Азии для пополнения рядов Вооруженных сил Украины вместо призыва украинских граждан.
Он предложил проводить рекрутинг не на территории Украины, а в странах, таких как Сомали, Конго или Йемен, где, по его мнению, можно найти военных с богатым опытом для службы в украинской армии.

Бортник указал на формирование «добровольческих бригад» из британских граждан, намекая на важность рассмотрения участия иностранцев в рядах украинских вооруженных сил.

Читайте также:

В зоне СВО ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник

Российские военные взяли в плен трех украинских солдат на левом берегу Днепра

В зоне спецоперации уничтожили наемника из США, который высмеивал российских солдат
#сша
#кино
#военные
#актёр
#сво
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аксенов заявил о вражеской атаке в районе Феодосии
Глава Крыма Аксенов: произведена вражеская атака в районе Феодосии
26 декабря 2023, 04:50

Фото: сайт Кремля

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о вражеской атаке в районе Феодосии в своем Telegram-канале.
Портовая территория была оцеплена после инцидента. По словам чиновника, детонация прекратилась, и пожар уже локализован. На месте работают специализированные службы.

Аксенов подчеркнул, что лично контролирует ситуацию и призвал жителей сохранять спокойствие, а также полагаться только на официальную информацию.

Инцидент в районе Феодосии произошел утром 26 декабря. Местные жители сообщили о нескольких взрывах в портовой зоне, после чего появились следы дыма в небе. Движение по Крымскому мосту временно было приостановлено.

Читайте также:

Аксенов призвал руководство Украины забыть о Крыме

Гранатометчики группировки «Запад» уничтожили автотранспорт ВСУ под Купянском

Залужный поддержал проект о мобилизации, но выступил против призыва женщин в ВСУ
#движение
#пожар
#проект
#жители
#инцидент
#всу
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Генштабе ВСУ отреагировали на сообщение о потере 108 бойцов под Авдеевкой
Генштаб ВСУ опроверг сообщение Бала об уничтожении 108 бойцов под Авдеевкой
26 декабря 2023, 03:39

Фото: iStock/Tomas Ragina

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщение политолога Виталия Балы о гибели 108 украинских бойцов под Авдеевкой накануне Рождества. Опровержение было опубликовано в Telegram-канале военного ведомства.
Ранее Виталий Бала заявил, что на авдеевском направлении вооруженные силы Украины потеряли 108 военнослужащих, которые получили отпуск и направлялись домой из зоны боевых действий на праздники. Он выразил недовольство тем, что об этом инциденте не было официальных заявлений, и обвинил киевские власти в скрытии потерь.

В конце ноября издание The Independent сообщило о тревогах бойцов ВСУ по поводу возможной потери Авдеевки в ближайшие дни без военной поддержки со стороны Запада. Глава администрации Авдеевки Виталий Барабаш поделился с изданием опасениями о возможных изменениях линии фронта, что может привести к значительным потерям.

Читайте также:

Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ

Российские военные полностью освободили Марьинку от ВСУ

Вранье Зеленского о России стало похмельем для Запада, пишут СМИ
#военные
#отпуск
#сми
#праздники
#политолог
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию
Законопроект: ограниченно годные к службе украинцы снова пройдут медкомиссию
26 декабря 2023, 03:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Граждане Украины, которые получили ограниченную годность к военной службе до вступления в силу нового закона о мобилизации, должны будут пройти повторное медицинское обследование в течение шести месяцев после принятия закона.
Это следует из текста законопроекта, внесенного Кабинетом Министров и опубликованного на сайте Верховной Рады.

В документе также указывается, что военнообязанные граждане временно ограничены в своих правах, если они не являются в военкомат.

Кроме того, они не смогут покидать страну, распоряжаться своей недвижимостью, получать водительские лицензии или пользоваться определенными государственными услугами.

Читайте также:

Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации

Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта

В зоне СВО ликвидирован украинский актер театра и кино Богдан Колесник
#кино
#актёр
#нарушение
#лицензии
#сво
#военкомат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинцев начнут штрафовать и сажать в тюрьму за нарушение правил мобилизации
Законопроект: украинцев ждут штрафы и тюрьма за нарушение правил мобилизации
26 декабря 2023, 02:58

Фото: istock / Olena_Z

Предложен новый законопроект в Украине, который ужесточает наказание за нарушение правил мобилизации граждан. Документ доступен на сайте Верховной Рады.
Согласно этому документу, установлены более строгие штрафы: от 34 до 85 тысяч гривен (от 83,2 до 208,1 тысячи рублей), а в особом периоде — от 153 до 204 тысяч гривен (от 375 до 500 тысяч рублей).

По этому законопроекту, отказ украинских граждан от прохождения военно-лечебной комиссии будет караться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. Эти изменения вносятся параллельно с законопроектом о мобилизации в стране и публикуются на официальном сайте Верховной Рады.

Читайте также:

Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта

Польский генерал назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление

Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ
#изменения
#штрафы
#политолог
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о подготовке Украины к завершению конфликта
Политолог Карасев: Украина готовит общественное мнение к завершению конфликта
26 декабря 2023, 02:42

Фото: iStock/JARAMA

Украинский политолог Вадим Карасев отметил, что Киев и западные страны постепенно готовят общественное мнение к завершению конфликта с Россией.
В интервью YouTube-каналу Politeka он подчеркнул необходимость подготовки формулировок.

«Сейчас важно придумать, как объяснить остановку "войны до победного конца"», - подчеркнул он.
Карасев отметил, что как психологически, так и практически Украина и Запад уже готовятся к признанию своего поражения.

По его словам, в настоящее время украинские власти исследуют возможности выхода из конфликта с Москвой с учетом политических, дипломатических и технических аспектов.

Эксперт отметил, что сейчас власти Украины сожалеют о заявлениях о «войне до победного конца».

Читайте также:

Польский генерал назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление

Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ

Офицер ВСУ выдал гостайну Украины, признав эффективность действий ВС РФ
#эксперт
#украина
#youtube
#интервью
#политолог
#всу
#вс рф
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польский генерал назвал причину неспособности ВСУ перейти в наступление
Генерал Скшипчак: ВСУ способны лишь обороняться, преимущество РФ слишком велико
26 декабря 2023, 02:22

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак отметил, что в настоящее время Украина ограничивается обороной из-за значительного превосходства России. Эта причина, по его мнению, объясняет, почему Вооруженные силы Украины не переходят на наступление, как объявляли ранее.
«Украинские власти анонсируют новые контрнаступления, но, на мой взгляд, это не произойдет. Россия создала настолько большое преимущество, что украинцам теперь нужно лишь обороняться», — отметил генерал в беседе с Wyborcza.
По его словам, контрнаступление украинских вооруженных сил завершилось, и сейчас российские войска продолжают захватывать новые территории.

Скшипчак пояснил, что преимущество российских вооруженных сил заключается, в том числе, в существенной огневой мощи и возможности выпуска в 5-7 раз большего количества артиллерийских снарядов ежедневно по сравнению с украинской стороной.

«Россиянам удалось сохранить инициативу? Определенно да. Украинское контрнаступление провалилось еще в сентябре, хотя признаки этого были заметны и ранее», — добавил он.
Генерал пояснил, что неудача со стороны Украины объясняется тем, что в конце весны 2023 года Киев не смог собрать достаточные силы для прорыва скрупулезно подготовленной обороны России.
Читайте также:

Украинский политолог возмутился замалчиванием гибели 108 бойцов ВСУ

«Не победим Россию»: Офицер из США раскрыл детали «сделки» по Украине

«Страна.ua»: В Раду внесли законопроект о мобилизации
#сша
#россия
#сделки
#законопроект
#политолог
#всу
#киев
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская ПВО перехватила пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
Минобороны РФ: средства ПВО перехватили пять снарядов HIMARS и 40 дронов ВСУ
25 декабря 2023, 23:45

Фото: iStock/vadimrysev

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили пять реактивных снарядов HIMARS и 40 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство сообщило, что успешные операции по сбиванию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) произошли в различных районах, включая Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), а также в различных областях Украины, таких как Запорожская, Херсонская и Харьковская области.

25 декабря министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о захвате контроля над Марьинкой в ДНР. Он отметил, что это позволит снизить оборонительные возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и предоставит российским военнослужащим дополнительные перспективы на данном участке фронта. Кроме того, Шойгу доложил о перемещении артиллерии ВСУ от Донецка.

Читайте также:

Астафьев: В течение суток на Донецком направлении СВО сбили 10 БПЛА ВСУ

МО РФ: Российские войска за неделю улучшили положение на Донецком направлении

Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25
#сергей шойгу
#бпла
#министр
#операции
#днр
#лнр
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф