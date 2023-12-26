На Украине поразились новой российской технологией на фронте

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Глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что Россия успешно развивает новые технологии роев дронов на фронте, в то время как ВСУ значительно отстают в их использовании. Об этом она рассказала YouTube-каналу «Украинская правда».
Берлинская отметила, что в настоящее время Россия уверенно двигается в направлении автоматической оптической системы наведения и навигации. Данная технология благодаря машинному обучению позволяет дрону определять цели.
Кроме того, Берлинскую поразило, что такая система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.
При этом ВС Украины испытывают острую нехватку дронов, боеприпасов к ним и нуждаются в новых системах борьбы с дронами ВС РФ, так как прежние методы устарели.
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Кроме того, Берлинскую поразило, что такая система позволит российским БПЛА стать неуязвимыми для средств РЭБ.
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Диана Аванесян