МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули еще одну группу военных
Еще одну группу российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что Киеву взамен передали военнопленных ВСУ.
«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в публикации оборонного ведомства в соцсетях.В министерстве добавили, что бойцов ВС РФ доставят на родину для реабилитации и лечения в ведомственных учреждениях МО РФ. Обмен проходил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле июньскими договоренностями, заключили в Минобороны.