МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули еще одну группу военных

04 июля 2025, 13:15

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Еще одну группу российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что Киеву взамен передали военнопленных ВСУ.





