МО РФ: с подконтрольной Киеву территории вернули еще одну группу военных

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Еще одну группу российских военнослужащих вернули с подконтрольной киевскому режиму территории. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в Минобороны России. Уточняется, что Киеву взамен передали военнопленных ВСУ.



«В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — сказано в публикации оборонного ведомства в соцсетях.


В министерстве добавили, что бойцов ВС РФ доставят на родину для реабилитации и лечения в ведомственных учреждениях МО РФ. Обмен проходил в соответствии с достигнутыми в Стамбуле июньскими договоренностями, заключили в Минобороны.
Никита Кротов

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