В Туве рассказали о попытках ВСУ отравить бойцов ВС РФ
Глава Тувы Ховалыг: ВСУ сбрасывают шоколадные батончики с отравой на позиции РФ
Боевики ВСУ сбрасывают шоколадные батончики с отравой на российские позиции, написал в соцсетях глава Тувы Владислав Ховалыг после встречи с бойцами СВО из республики.
«Поговорили об общей обстановке в зоне проведения СВО, тактике врагов, которые используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих», — сказано в публикации чиновника.Ховалыг добавил, что он встретился с военными, чьи позывные Лебедь и Алмай. Военнослужащих не было в республике больше девяти-десяти месяцев. Кроме того, на встрече затронули тему дополнительной технической помощи для военных.