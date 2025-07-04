В Ростовской области погибла заведующая детсадом при атаке БПЛА ВСУ

04 июля 2025, 12:46

Слюсарь сообщил о гибели заведующей детсадом при атаке ВСУ в Ростовской области

Фото: istockphoto/NiseriN

Заведующая детсадом погибла при ударе дрона ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Сообщение чиновник опубликовал в соцсетях. Он подчеркнул, что женщина всю жизнь работала с детьми.







«Светлая память… Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну», — сказано в сообщении.

