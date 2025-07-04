В Ростовской области погибла заведующая детсадом при атаке БПЛА ВСУ
Слюсарь сообщил о гибели заведующей детсадом при атаке ВСУ в Ростовской области
Заведующая детсадом погибла при ударе дрона ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. Сообщение чиновник опубликовал в соцсетях. Он подчеркнул, что женщина всю жизнь работала с детьми.
«Светлая память… Искренние соболезнования родным, коллегам и всем, кто знал Ангелину Яковлевну», — сказано в сообщении.Боевики ВСУ регулярно атакуют мирных граждан. Удары наносятся по объектам гражданской инфраструктуры. Представители российских властей не раз отмечали террористический характер действий киевского режима.
Спецоперация на Украине по демилитаризации и денацификации республики проводится с 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе.