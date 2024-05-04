МО РФ: Штурмовики Су-25 уничтожили опорный пункт ВСУ в зоне СВО — видео

Видео: пресс-служба Минобороны РФ
Самолёты Су-25 штурмовой авиации Военно-космических сил России уничтожили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что удар наносился с использованием неуправляемых авиационных ракет. После поражения цели, координаты которой ранее были получены от разведки, штурмовики благополучно вернулись на аэродром базирования.
Самолёт Су-25 (Frogfoot — «лягушачья лапа» по классификации НАТО) — известный советский дозвуковой штурмовой самолёт. Он предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.
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Александр Бойцов