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МО РФ: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

15 апреля 2024, 08:26
Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Фото: istockphoto/Artyom_Anikeev

Экипажи Су-34 российских Военно-космических сил уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Для поражения цели были использованы корректируемые бомбы.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве также уточнили, что, кроме командного пункта противника, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 также поразили скопление живой силы противника.

Отмечается, что для атаки использовались неуправляемые авиационные бомбы ОДАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет самолётам наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, не входя в зону поражения средств ПВО противника.

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#бомба
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ВС РФ ударили по французским наемникам в Славянске
15 апреля 2024, 09:05

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

ВС России ударили по французским наемникам в подконтрольном Украине Славянске, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, удар пришёлся по «располаге», где находились украинские артиллеристы и французы, «которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам».

По его словам, треть города перекрыта военными, ведется массовая проверка документов и смартфонов всех, кто находится на улице. По предварительным данным, некоторые скорые прибыли из Павлограда.

В начале года сообщалось, что российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, в основе которых были французские наемники. Всего удалось уничтожить более 60 боевиков.

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#россия
#вс рф
#всу
#наемники
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Австрийский полковник Рейснер: Россия нанесла тяжёлый удар по ВПК Украины
15 апреля 2024, 08:52

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Военно-промышленный комплекс Украины понёс тяжёлые потери в ходе конфликта. В то же время, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений.
Об этом заявил полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Рейснер. В интервью немецкому изданию Berliner Zeitung он отметил, что украинский ВПК практически полностью зависит от западной поддержки. Можно сказать, что Киев находится на жизнеобеспечении Запада. Военный эксперт указал, что это уже становится проблемой для союзников Украины, так как их собственные ресурсы тоже истощаются.

С другой стороны, Россия постоянно наращивает темпы производства вооружений и боеприпасов. Оборонно-промышленный потенциал РФ несравнимо выше, чем у Украины, которая просто не может существовать без западной поддержки, заключил Рейснер.

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#россия
#эксперт
#интервью
#киев
#рф
#вооружение
#помощь
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Начальник войск РЭБ: ВС РФ могут включать терминалы Starlink в список целей
15 апреля 2024, 08:51

Фото: istockphoto/AntonMatveev

Потенциал российского оборонно-промышленного комплекса позволяет включать новые терминалы Starlink, используемые противником в зоне СВО, в список целей для воздействия. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Юрий Ласточкин.
В интервью газете «Красная звезда» он отметил, что активное использование большого количества терминалов этой коммерческой системой практически во всех звеньях управления Вооружённых сил Украины (ВСУ) многократно подтверждено данными разведки. Ласточкин подчеркнул, что вопрос легитимности передачи технологий коммерческой системы одной из воюющих сторон — это продолжение темы двойных стандартов и лицемерия внешней политики США.

Использование противником коммерческих диапазонов частот противоречит всем международным стандартам и создаёт определённые трудности, продолжил начальник войск РЭБ. Однако имеющийся научно-технический потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса позволяет оперативно включать новые объекты в перечень целей для воздействия, заключил Юрий Ласточкин.

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#сша
#интервью
#всу
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Минобороны: Силы ПВО перехватили дрон ВСУ над Краснодарским краем
15 апреля 2024, 08:12

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на понедельник, 15 апреля, пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на территорию российского региона. Дежурными средствами противовоздушной обороны был перехвачен украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.
Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Как уточнили в российском ведомстве, попытка атаки была осуществлена с использованием БПЛА самолётного типа. Средства ПВО сработали штатно и не допустили удара по объектам на территории России, обезвредив дрон над Кубанью.

Не умея достичь каких-либо видимых успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя с помощью беспилотников и обстреливая мирные города и объекты на территории России. Например, Белгородская область уже несколько месяцев живёт в режиме прифронтового региона.

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#дрон
#бпла
#режим
#рф
#пво
#служба
#белгородская область
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Cимоньян пожелала, чтобы сбылось изречение Жириновского о забытой всеми Украине
15 апреля 2024, 08:01

Официальный сайт Кремля

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пожелала, чтобы сбылось высказывание Владимира Жириновского о всеми забытой Украине.
Так она прокомментировала атаку Ирана на Израиль в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как отметила Симоньян, депутат многое предчувствовал и предсказывал.

По ее словам, Жириновский ещё несколько лет назад предсказывал события, разворачивающиеся в наши дни.

«Мне очень хочется надеяться, что его слова о том, что все забудут про Украину, действительно окажутся пророческими», — сказала Симоньян.

Она подчеркнула, что Украине следовало бы оставит Запад в покое.

«Отстаивайте интересы своих стран. Нас и нашу Украину оставьте в покое», — добавила она.

Ранее Жириновский заявил, что на Ближнем Востоке произойдут страшные события, что все забудут, что такое вообще Украина».

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#россия
#владимир жириновский
#маргарита симоньян
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Российский артиллерист уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом
15 апреля 2024, 06:40

Фото: iStock/dr_evil

Российский артиллерист Сергей Лазаренко заявил, что уничтожил танк Leopard 2 первым же снарядом. Солдат также отметил, что немецкие машины очень хорошо горят, передает Минобороны РФ.
«"Орлан" (разведывательный беспилотник) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряд. Горит как спички», – отметил военный.

По словам наводчика, он не знал о победе над Leopard-2 до тех пор, пока ему не показали видео. Когда он увидел видео, то сразу понял, что «они тут, значит пора их бить».

По его словам, немецкие танки были поражены самоходной гаубицей «Мста-СМ2».

В начале апреля Германия подсчитала количество поставленных на Украину основных танков Leopard. В итоге Киеву было поставлено 55 танков класса Leopard 1A5 и 18 танков класса Leopard 2A6.

В январе американский журнал Military Watch сообщил, что украинская армия потеряла большую часть немецких танков Leopard 2, которые она получила в ходе конфликта.

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ВСУ препятствует эвакуации населения из Часова Яра – советник Пушилина

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#танки
#минобороны рф
#солдаты
#военные
#германия
#украина
#всу
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ВСУ препятствует эвакуации населения из Часова Яра – советник Пушилина
15 апреля 2024, 06:26

Фото: iStock/Irina Piskova

Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский обвинил украинских военных в блокировании эвакуации людей из Часова Яра, передает РИА Новости.
По его словам, таким образом украинская армия пытается задержать российское наступление.

«Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди», – подчеркнул он.

Кимаковский добавил, что при принудительной эвакуации украинские войска обычно сначала выводят молодых людей, чтобы те не смогли передать российским силам полезную информацию о ВСУ.

«Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов в районах Донецкой народной республики, контролируемых украинской армией.

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#часов яр
#днр
#денис пушилин
#украина
#всу
#эвакуация
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На Украине возникли сложности с привлечением исламистов, заявили в ДНР
15 апреля 2024, 06:00

Фото: iStock/zabelin

Ввод российских войск в Сирию в 2015 году позволил ликвидировать исламистских экстремистов, которые могли бы воевать на стороне Украины, заявил в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.
По его словам, киевский режим не может собрать под своей крышей большое количество боевиков. Советник подчеркнул, что те, кого удастся привлечь, не создадут серьезных проблем.

«Таких больших групп они уже не соберут – максимум только для проведения каких-то специальных операций», – предрек Киеву сложности Кимаковский.

Ранее глава общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов, заявил, что российские войска укрепили свои позиции в районе сел Работино и Вербовое в Запорожской области. Он также отметил, что армия добилась успеха в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области.

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На покинутых ВСУ позициях нашли координаты православных церквей

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#россия
#террористы
#сирия
#всу
#украина
#сво
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На покинутых ВСУ позициях нашли координаты православных церквей
Кимаковский: на бывших позициях ВСУ нашли координаты православных церквей
15 апреля 2024, 05:21

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В телефонах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибших в зоне конфликта в Авдеевке, были найдены координаты церквей и монастырей Донецка, Макеевки, Ясиноватой, рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает агентство ТАСС.
«Часть из них (телефонов) удалось восстановить. Выяснилось, что в них забиты координаты целей, в числе которых были, как оказалось, церкви. Они были забиты в специализированную программу, которую ВСУ активно используют», – уточнил Кимаковский.

По его словам, перед украинскими войсками была поставлена задача уничтожить православные храмы в регионе.

«Не буду открывать всех деталей, но у этого процесса есть заморские кураторы по аналогии с тем, как было в Сирии», – отметил советник главы ДНР.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями ВСУ, с 2022 года в различных населенных пунктах Донецкой народной республики было повреждено или разрушено около 20 церквей и монастырей. Наиболее активные украинские атаки были зафиксированы во время церковных праздников.

В пасхальную ночь в апреле 2023 года ВСУ атаковали Спасо-Преображенский собор в центре Донецка. Во время службы в храме находились десятки прихожан. В результате нападения есть пострадавшие, в том числе священнослужители.

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#церковь
#православие
#днр
#авдеевка
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