МО РФ: Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ с помощью корректируемых бомб

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Экипажи Су-34 российских Военно-космических сил уничтожили командный пункт Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении. Для поражения цели были использованы корректируемые бомбы.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве также уточнили, что, кроме командного пункта противника, многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 также поразили скопление живой силы противника.
Отмечается, что для атаки использовались неуправляемые авиационные бомбы ОДАБ-500, оснащённые универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такой модуль позволяет самолётам наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения, не входя в зону поражения средств ПВО противника.
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Александр Бойцов