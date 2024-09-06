МО: Самоходка ВСУ Caesar производства Франции поражена ВС РФ в Курской области

Фото: istockphoto/MikeMareen
Российские войска поразили в Курской области 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) ВСУ Caesar французского производства. Это произошло в районе Николаево-Дарьино.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. Передвигавшуюся украинскую САУ обнаружили разведчики группировки войск «Север» при помощи разведывательного дрона. Координаты были переданы артиллеристам. Те быстро отработали по цели у уничтожили САУ Caesar точным залпом.
Вооружённые силы РФ продолжают уничтожать противника, вторгшегося в Курскую область. За сутки потери ВСУ составили до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и 13 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, две пусковые установки РСЗО М270 MLRS производства США, станция РЭБ и 12 автомобилей.
Читайте также:
Алаудинов рассказал, какая сейчас ситуация на Курском направлении
Алаудинов: ВСУ ежедневно отправляют новые подразделения на курское направление
ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум
Александр Бойцов