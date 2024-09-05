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ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум

МО: ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили MLRS в 20 километрах от Сум
05 сентября 2024, 20:50

Видео: Минобороны РФ

Российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по пригороду Сум и уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что средства ВС РФ обнаружили движущуюся украинскую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в 20 километрах северо-восточнее Сум.

Прицельным ударом «Искандера» эта установка была уничтожена.



Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. При этом, судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены ракетной опасности включены не были.

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Сражения у Красноармейска вновь назвали переломным моментом СВО — на этот раз в Британии
Меркурис: сражения у Красноармейска стали переломным моментом СВО
05 сентября 2024, 20:25

Фото: iStock/Evgeny555

Боевые действия на Красноармейском направлении (украинское название — Покровское) стали переломным моментом всей СВО. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, исход сражений на данном направлении «навсегда изменит баланс сил, по крайней мере, в южной зоне».
«Некоторое время назад я говорил о том, что мы находимся в переломном моменте, возможно, даже прошли этот переломный момент. <…> Это огромная битва, крупнейшее сражение на сегодняшний день, которое разворачивается», — заявил Меркурис.
Эксперт пояснил, что в Красноармейске сконцентрированы важнейшие линии снабжения и логистические центры и со взятием города все украинские войска на Южном Донбассе будут уничтожены.

Ранее с подобным завлением выступил немецкий генерал Катер в интервью Welt, сказав, что взятие Красноармейска кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения.
«Они получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.
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#донбасс
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Бывший майор ВДВ Франции участвовал в планировании вторжения в Курскую область
05 сентября 2024, 19:49

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший майор восьмого парашютно-десантного полка тактического соединения сухопутных войск Франции Корте Франк Мишель Микаэль участвовал в планировании вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом замглавы Харьковской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что сейчас этот военный состоит в «Иностранном легионе», состоящем из наёмников. Также он причастен к совершению различного рода военных преступлений на территории Харьковской области.

Лисняк уточнил, что полк, в котором служил Корте, должен был совершать диверсионные операции в российском тылу. В связи с этим, абсолютно неудивительно, что в такой операции принимал участие человек, ранее совершавший подобные преступления, заявил чиновник.

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#курская область
#франция
#наемники
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В России предложили выбрать новый День победы в честь окончания СВО
Военкор Котенок призвал выбрать новый День победы в ответ на слова Алаудинова
05 сентября 2024, 19:41

Фото: iStock/zim286

России пора выбирать День победы в честь окончания СВО, заявил военкор Юрий Котенок, отвечая на слова замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майора Апти Алаудинова об уже состоявшейся победе России в СВО.
Своим заявлением Алаудинов «успокоил» народ, написал Котенок в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось о конфликте между Алаудиновым и военкором Маратом Хайруллиным. Первые назвал журналиста «великим сказочником» из-за содержания снятого им репортажа. А Хайруллин, в свою очередь, заявил, что Алаудинову придётся извиняться за эти слова.

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#россия
#апти алаудинов
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Мужчина погиб при обстреле Шебекино со стороны ВСУ
05 сентября 2024, 18:55

Фото: Telegram-канал В. Гладкова

Украинская сторона вновь атаковала Шебекино в Белгородской области, погиб мужчина. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«К сожалению, у нас ещё одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что в два частных дома попали снаряды, после чего произошли пожары. Кроме того, возгорания произошли в двух хозпостройках и складском помещении на территории предприятия. Сейчас пожарные тушат возникшие пожары.

При этом при вражеской атаке в десяти частных домах выбило окна, повреждена крыша и заборы. Остальные последствия украинского обстрела еще уточняются.

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#всу
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В Киеве прогремел взрыв
В Дарницком районе Киева прогремел взрыв
05 сентября 2024, 18:53

Фото: iStock/Olena Lialina

В Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своём Telegram-канале.
На онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины отмечено, что в Киевской области не звучит сигнал воздушной тревоги. При этом тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил, что Украина вступает в крайне тяжёлый период. В особенности сложной для страны будет предстоящая зима. Ожидается, что время отключения электричества в этот период может превышать 20 часов в сутки.

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#взрыв
#сво
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«Люблю, скорблю»: жена обвинила участника СВО в измене и отправила ему траурный венок
Жена обвинила участника СВО из ХМАО в измене и отправила ему траурный венок
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Жительница ХМАО обвинила мужа, который сейчас находится в зоне спецоперации, в измене и отправила ему венок с траурной лентой. Об этом сообщает URA.RU.
Российский боец записал видео с распаковкой посылки от жены. Впоследствии этот ролик он направил и в полицию в качестве доказательств. На кадрах видно, как мужчина достает венок с черной лентой.

«Люблю — скорблю. Прости, что испортила тебе жизнь», — гласила надпись на траурной ленте.

Также внутри была консервная банка, на которой женщина также написала: «Как был нищим, так и останешься».

Мужчина рассказал, что его жена работает в одном из образовательных учреждений Нижневартовска. Полиция сейчас проводит проверку по данному факту.

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ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Харьковской области
Лисняк: ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района
05 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска возобновили насильственную эвакуацию жителей Купянского района Харьковской области, чтобы свободно мародёрствовать до прихода российских военных. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в случае отказа от принудительной эвакуации власти Украины будут отключать этих абонентов от коммунальных услуг, в частности, подачи газа, воды и электричества, а также откажут в предоставлении гуманитарной помощи.

Также в ближайшее время прекратится автобусное сообщение между Купянском и Харьковом.

Целью такой эвакуации граждан Лисняк назвал намерение убрать из региона лишних свидетелей планируемых ими преступлений, в частности, мародёрства и разграбления оставшихся предприятий до прихода ВС РФ.

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#харьковская область
#эвакуация
#вс рф
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В Германии ожидают скорого падения обороны ВСУ в Покровске
Катер: на фронте возникнет новая ситуация после взятия ВС РФ Красноармейска
05 сентября 2024, 18:03

Фото: iStock/Jakub Laichter

Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) ВС РФ кардинально изменит ситуацию на всей линии боевого столкновения. Так считает немецкий генерал Роланд Катер, его слова передает телеканал Welt.
«Они (ВС РФ – ред.) получат центральный, важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины — это принципиально новая ситуация», — заявил Катер.

Он также отметил, что украинское руководство значительно ослабило оборону ВСУ на покровском направлении, отправив часть военных в Курскую область, добавив, что российская сторона подобной ошибки не совершила.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что войска ВС РФ движутся в направлении Красноармейска со скоростью, которая шокирует многих на Западе. По его словам, наступление в ближайшие дни может ускориться еще больше.

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ВСУ поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения ВС РФ
Замглавы ВГА Лисняк: ВСУ поджигают поля и леса под Харьковом
05 сентября 2024, 17:51

Фото: iStock/Gilitukha

Украинские войска поджигают леса и поля в Харьковской области для замедления продвижения российских войск. Об этом заявил заместитель главы российской военно-гражданской администрации региона Евгений Лисняк в ходе пресс-конференции.
Он отметил, что специалисты регулярно фиксируют, как бойцы ВСУ производят поджоги лесов и сельскохозяйственных полей для затруднения ВС РФ.

По словам Лисняка, лесные пожары представляют серьёзную угрозу для близлежащих населённых пунктов, в которых по-прежнему проживают мирные граждане.

Украина подвергает опасности жизни мирных жителей, используя для этого тактику выжженной земли, защищённой Женевской конвенцией, заключил Лисняк.

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