ВС РФ ударом «Искандера» уничтожили РСЗО MLRS в районе Сум

Видео: Минобороны РФ
Российские военные ударили ракетным комплексом «Искандер-М» по пригороду Сум и уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS.Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что средства ВС РФ обнаружили движущуюся украинскую установку РСЗО М270 MLRS американского производства в 20 километрах северо-восточнее Сум.
Прицельным ударом «Искандера» эта установка была уничтожена.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. При этом, судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены ракетной опасности включены не были.
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Прицельным ударом «Искандера» эта установка была уничтожена.
Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. При этом, судя по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в этот момент сирены ракетной опасности включены не были.
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Анастасия Чинкова