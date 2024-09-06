Вооружённые силы Украины (ВСУ) ежедневно перебрасывают новые подразделения на курское направление, несмотря на значительные потери. Об этом сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в своём Telegram-канале.
По его словам, украинские войска продолжают направлять силы в этот регион, несмотря на сложности с удержанием позиций и высокие потери среди личного состава. Алаудинов отметил, что российские подразделения успешно отражают атаки и наносят значительный урон противнику.
Генерал-майор также подчеркнул, что обстановка на этом направлении остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают укреплять свои позиции и пресекать любые попытки ВСУ прорваться через линию фронта.
Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.
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Генерал-майор также подчеркнул, что обстановка на этом направлении остаётся напряжённой, однако российские войска продолжают укреплять свои позиции и пресекать любые попытки ВСУ прорваться через линию фронта.
Ранее сообщалось, что бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область обернётся «двойным поражением» для Киева и победой для России. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По его словам, украинская армия не смогла достичь никаких стратегических целей в этом регионе.
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Елена Перлова