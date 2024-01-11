Денег в бюджете больше нет: США выдали последний пакет военной помощи Киеву

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Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил на своём брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он на брифинге, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву (цитата по РИА Новости).Кирби отметил, что оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов «со скрипом» остановилось, в то время как необходимость в предоставлении ей новых американских вооружений «сейчас острая, особенно в зимние месяцы». Представитель Белого дома также заявил, что администрация президента Байдена теперь будет добиваться подотчетности оружия на Украине.
В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним. При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.
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