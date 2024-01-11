Денег в бюджете больше нет: США выдали последний пакет военной помощи Киеву

Президент отметил, что на протяжении более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтвердили свою весомую роль в служении закону и Отечеству. Он пожелал им благополучия, здоровья и успехов в труде.

«За каждым вашим решением, представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом восстановлены права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости.И в этом году наши граждане ждут от вас той же активной работы», — подчеркнул российский лидер.



