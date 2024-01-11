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Денег в бюджете больше нет: США выдали последний пакет военной помощи Киеву

Кирби: США больше не будут снабжать Украину оружием из-за отсутствия средств
11 января 2024, 23:43
Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Соединённые Штаты прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Об этом заявил на своём брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование», — сказал он на брифинге, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву (цитата по РИА Новости).

Кирби отметил, что оказание помощи Украине со стороны Соединенных Штатов «со скрипом» остановилось, в то время как необходимость в предоставлении ей новых американских вооружений «сейчас острая, особенно в зимние месяцы». Представитель Белого дома также заявил, что администрация президента Байдена теперь будет добиваться подотчетности оружия на Украине.


Напомним, ранее издание The New York Times со ссылкой на доклад генерального инспектора Пентагона сообщило, что американские чиновники недостаточно контролировали военную помощь Украине, из-за чего сложно говорить о ее использовании по назначению. Речь идет, в частности, о переносных ракетных комплексах, дронах-камикадзе и приборах ночного видения на сумму более $1 млрд.

В докладе инспектора говорится о том, что представители Пентагона и дипломаты в США и Европе не смогли чётко и правильно отчитаться о порядка 40 тысячах единиц вооружения. По закону они должны были внимательно следить за ним. При этом в документе не приводились конкретные примеры неправильного применения оружия, переданного Украине.

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#оружие
#военная техника
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Путин поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов прокуратуры
12 января 2024, 00:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских прокуроров с их профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовали на официальном сайте Кремля.
Президент отметил, что на протяжении более чем трехвековой истории прокуроры убедительно подтвердили свою весомую роль в служении закону и Отечеству. Он пожелал им благополучия, здоровья и успехов в труде.



«За каждым вашим решением, представлением или протестом, предостережением или проверочным материалом восстановлены права и, что крайне важно, вера людей в торжество закона и справедливости.И в этом году наши граждане ждут от вас той же активной работы», — подчеркнул российский лидер.

Прокурорам нужно усилить борьбу с коррупцией и нецелевым расходованием бюджета, уделять особое внимание контролю за соблюдением закона в сфере экономики, заявил президент. Путин также обратил внимание на обеспечение законности в ходе предстоящих президентских выборов в России, а в числе ключевых задач прокуратуры выделил обеспечение интересов страны в сфере обороны и содействие в достижении целей специальной военной операции.

В России день работника прокуратуры отмечается 12 января.

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#прокуратура
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Новым главой МИД Франции стал супруг премьер-министра Атталя
BFMTV: новым главой МИД Франции назначен Стефан Сежурне
11 января 2024, 23:08

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил новым главой МИД Стефана Сежурне. О таком назначении сообщил глава администрации президента Франции Алекси Колер, оглашая новый состав французского правительства.
Согласно сообщению, Сежурне сменит Катрин Колонна. Она возглавляла МИД Франции с мая 2022 года.

В сентябре 2022 года новый глава МИД Фанции был генеральным секретарем президентской партии «Ренессанс», он также представляет ее в Европарламенте с 2019 года. Еще с 2014 года он играл роль советника Макрона, который тогда был министром экономики страны.

Примечательно, что Сежурне не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он является супругом нынешнего французского премьер-министра Габриэля Атталя.

Ранее сообщалось, что Атталь был назначен на должность премьер-министра Франции. Он занял этот пост пост после отставки своей предшественницы Элизабет Борн. Далее он должен был предложить президенту Эммануэлю Макрону формирование нового кабинета министра.


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«Я не давлю на жалость»: Зеленский сделал шокирующее заявление об украинских пенсионерах
Зеленский: без западного финансирования украинские пенсионеры умрут
11 января 2024, 22:47

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Латвию, что украинские пенсионеры умрут без западного финансирования.
«Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», - заявил украинский лидер.

Он уточнил, что на Украине проживает более 11 млн пенсионеров. По его словам, ни в одной из стран в Европе нет такого количества пенсионеров.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с визитом в Таллин. Здесь он встретился с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Каей Каллас. Во время встреч и переговоров речь традиционно шла о дальнейшем противостоянии с Россией. После этого он отправился с визитом в Латвию.

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Шольц не стал обращаться к бастующим фермерам
Bild: Шольц отказался выйти к бастующим фермерам
11 января 2024, 22:35

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Олаф Шольц в рамках своего посещения Котбуса отказался выходить к бастующим фермерам во время демонстрации. Об этом пишет Bild.
«Шольц отказался от обращения к фермерам во время демонстрации перед заводом», — говорится в статье.

Таким образом, выступить бастующими фермерами пришлось премьер-министру Бранденбурга Дитмару Войдке.

Напомним, 2 января лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино, рассказал о попытке немецких СМИ утаивать протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство страны и их противостояния импорту из республики. 6 января Spiegel сообщила, что разгневанные немецкие фермеры предприняли попытку заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

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#шольц
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В Клину ввели в эксплуатацию котельную с погодозависимой автоматикой
11 января 2024, 22:33

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В городском округе Клин запустили котельную, построенную в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минэнерго.
От котельной запитаны три многоквартирных дома на улице Радищева в поселке Майданово. Надёжное теплоснабжение и горячее водоснабжение получили около 100 семей.
«В Московской области продолжается модернизация системы теплоснабжения. Это делается для комфорта и безопасности жителей региона. Сегодня на территории Подмосковья действует 16 концессионных соглашений в сфере теплоснабжения и ГВС в 13 городских округах. Сегодня мы запустили котельную в Клину. В ближайшее время в муниципалитете заработают ещё четыре котельные», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
Новый объект снабжён погодозависимой автоматикой. Подача отопления в дома регулируется в соответствии с температурой за окном.

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#жкх
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Глава Одинцовского округа Иванов проверил работу трёх котельных
11 января 2024, 22:07

Фото: Никита Сморкалов

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проинспектировал состояние трёх котельных муниципалитета. Паровая котельная в Барвихе с 1964 года обслуживает весь посёлок — жилой фонд и санаторий.
«Сейчас паровые котельные уже не строят, но объект был сделан на совесть и справился с морозами. В посёлке жильцы 12 квартир жаловались на низкую температуру, но проблема была не в котельной, а либо в сетях, либо в самом доме», – заявил главный инженер санатория «Барвиха» Сергей Будков.
Котельная санатория «Поречье» была построена в 1960-е годы для обслуживания санатория и трёх домов. Теперь она работает только на один многоквартирный дом. Два других не расселены, а санаторий не функционирует.
«8 января случилась утечка, и её долго не могли найти. Оказалось, была незаконная врезка в систему в здании заброшенного автосервиса. В результате произошёл сбой в работе котельных, их пришлось остановить. Но в рамках регламента в течение четырёх часов мы запустили систему снова. Температура в квартирах не упала ниже 18 градусов», – рассказал директор муниципального предприятия «Звенигородские инженерные сети» Александр Евсеев.
Котельная 121 авиационного ремонтного завода построена в 1953 году и прошла несколько модернизаций. Она полностью переоборудована на газ. Котельная подаёт тепло на завод и в Старый городок. Все системы находятся в исправном состоянии. В инвестпрограмму заложены средства на модернизацию системы электроснабжения.

Всего в округе 210 котельных на разных стадиях модернизации, но все они в работе. На случай аварийных ситуаций в Одинцове предусмотрено переключение подачи тепла с одной котельной на другую.

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#отопление
#тепло
#жкх
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В Подольске к обновлённой котельной подключат 51 дом и 17 соцучреждений
11 января 2024, 21:51

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с жителями второй раз подряд проверил объекты теплоснабжения. На этот раз встреча прошла в котельной ОАО «ПТЭК», которая подаёт тепло в микрорайон Центральный и большую часть Шепчинок.
«Сейчас к переподключению от котельной готовят 51 жилой дом и 17 социальных учреждений. Для этого ещё осенью увеличили мощность «ПТЭК», модернизировав три котла и установив резервный. Также ввели новую насосную группу. Чтобы не упало давление в домах, которые уже обслуживает котельная, разделили гидравлические потоки, проложив порядка 3 км теплотрассы», – рассказал Артамонов в своём телеграм-канале.
По его словам, в ближайшие дни планируется начать пуско-наладочные работы, в том числе и внутридомовых систем. О начале запуска Артамонов пообещал проинформировать жителей заранее.

4 января в другом микрорайоне Подольске, Климовск, произошёл прорыв теплотрассы на территории котельной Климовского специализированного патронного завода, обеспечивающей теплом жителей Климовска. Без отопления остались около 22 тыс жильцов более чем 170 многоквартирных домов, а также несколько социальных объектов. Школы и детсады перевели на дистанционный формат работы.

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#подмосковье
#московская область
#подольск
#григорий артамонов
#жители
#теплоснабжение
#котельная
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Названа предварительная причина смерти экс-супруги зампреда Госдумы Толстого
Mash: экс-жена зампреда Госдумы Толстого предварительно умерла от онкологии
11 января 2024, 21:41

Фото: iStock/sreeyashlohiya

По предварительным данным, причиной смерти экс-супруги зампреда Госдумы Петра Толстого стала онкология головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. ​
Ранее сообщалось, что тело 54-летней Дарьи Толстой было обнаружено 10 января в её квартире в Потаповском переулке в Москве. Следов насильственной смерти не обнаружено.

Точная причина смерти на данный момент не установлена. Однако предполагается, что это может быть онкология головного мозга.

Пётр Толстой и Дарья Евенко поженились в 1992 году, когда будущий зампред Госдумы заканчивал журфак МГУ. Спустя 25 лет, в 2017 году, брак распался. У бывший супругов есть общие трое детей.

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#смерть
#женщины
#онкология
#госдума
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В посёлок Новолотошино вернули тепло и горячую воду
11 января 2024, 21:23

Фото: Яна Шаливская

В дома жителей посёлка Новолотошино городского округа Лотошино вернули тепло и горячую воду. Утечка на теплотрассе устранена.
«Как только произошла авария, в округе создали оперативный штаб. Благодаря сотрудникам Лотошинского ЖКХ посёлок полностью без отопления не оставался. Котлы работали не в полную мощность, что помогло избежать более серьёзных последствий», – рассказала глава округа Лотошино Екатерина Долгасова.
По её словам, жителям раздавали обогреватели. Начальники территориальных отделов обходили квартиры. Особое внимание уделяли семьям с детьми и пожилым людям.

Утечка на теплосетях населённого пункта произошла 6 января. Сразу же три аварийные бригады начали восстановительные работы. Много времени ушло на обнаружение самого прорыва. Сейчас котельная работает штатно. В случае поступления жалоб от жителей специалисты выезжают к ним и устраняют проблему.

Магистраль ввели в эксплуатацию в 1958 году, за эти годы исполнительная документация была утеряна. В 2024-м тепловые сети планируют включить в региональную программу «Модернизация коммунальной инфраструктуры на 2023-2024 годы». Положительное заключение государственной экспертизы уже получено.

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#лотошино
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#подмосковье
#московская область
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