«Могли обороняться»: Американский офицер раскрыл подробности о сдаче Авдеевки

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Военное командование Украины потеряла возможность управлять армией после сдачи Авдеевки. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в опубликованном в социальной сети Х интервью каналу News Nation.
«Получается, что украинское военное командование потеряло контроль над своими войсками. У них были силы на окраине города», – отметил Дэвис.Подполковник в отставке также обратил внимание, что военные могли дальше обороняться, но вместо этого, бойцы ушли оттуда, за ними последовали остальные.
«Следующая фаза будет еще сложнее», — подытожил военный.17 февраля главком ВСУ Александр Сырский объявил о выводе войск из Авдеевки. Это было сделано сохранения жизни и здоровья военнослужащих. В этот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о взятии Авдеевки президенту государства Владимиру Путину. В ведомстве отметили, что взятый под контроль населенный пункт являлся мощным оборонительным узлом украинских войск. 19 февраля в Минобороны России сообщили о полном освобождении коксохимического завода в Авдеевке от ВСУ.
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Алина Юрчак