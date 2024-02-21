NYT: При отступлении из Авдеевки в плен могло попасть до 1000 украинских военных

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При отступлении Вооружённых сил Украины (ВСУ) из Авдеевки до тысячи солдат могли попасть в плен. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на оценки самих украинских военных, а также высокопоставленных западных чиновников.
По словам собеседников газеты, сама по себе потеря Авдеевки не была крупным стратегическим поражением, но захват большого числа пленных «может изменить этот расклад», поскольку моральный дух в войсках падает после неудачного контрнаступления.
Западные чиновники считают, что вывод украинских войск из Авдеевки был плохо спланирован. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя, рассказали военные.
Ранее украинский бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский признал, что часть солдат ВСУ сдалась в плен при отступлении из Авдеевки. Российские войска взяли город под свой полный контроль 17 февраля. Украинский президент Зеленский одобрил отход частей ВСУ из Авдеевки. По его словам, россияне теряли много бойцов при штурме, но у них было численное превосходство, поэтому украинцы не выстояли.
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Западные чиновники считают, что вывод украинских войск из Авдеевки был плохо спланирован. Ситуация, как пишет The New York Times, усугублялась тем, что российские войска окружили город почти с трех сторон. Кроме того, во время отхода были проблемы со связью, из-за чего солдаты попадали в плен или оставались ранеными и убитыми на поле боя, рассказали военные.
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Артем Путинцев