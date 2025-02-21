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«Могут покинуть НАТО»: названо неожиданное последствие выхода США из ООН

Эксперт Никулин о планах США по выходу из ООН: не исключено, что покинут и НАТО
Фото: istockphoto/Askolds

Фото: istockphoto/Askolds

В случае, если президент США Дональд Трамп действительно выведет свою страну из ООН, мир действительно станет многополярным, разбившись на региональные объединения. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин. По его словам, в таком случае Штаты могут затем покинуть и НАТО.
«И не исключено, что США могут выйти и из НАТО, но не в ближайшее время. Я не исключаю такой вариант, разговоры об этом идут. Если США выйдут из НАТО и выведут свои войска из Европы, то Европа сразу попадёт в зону влияния России. Это может быть результатом большой сделки, которая, похоже, будет осуществлена в ближайшее время», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем политтехнолог Наталия Елисеева рассказала, что будет с НАТО, когда блок покинут Штаты. В разговоре с «Известиями» публицист отметила, что Североатлантический альянс в таком случае потеряет свою актуальность. Она также подчеркнула, что в ближайшее время ожидать такого сценария точно не стоит.
«Европе придется защищать себя самой. Европа предоставляется сама себе. Вопрос в том, будет ли актуален альянс без членства США? На самом деле, вряд ли. <…> За счет этого полностью испортятся взаимоотношения США и Европейского союза», — поделилась аналитик.
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Стала известна стадия подготовки встречи Путина и Трампа
Рябков: подготовка к встрече Путина и Трампа пока на начальной стадии
22 февраля 2025, 06:40

Фото: iStock/SyhinStas

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, процесс подготовки к встрече президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа находится на начальной стадии. Этим дипломат поделился с РИА Новости.
«Вопросы - те же. Если их сформулировать обобщенно, то вопрос стоит о том, чтобы начать движение к нормализации отношений между нашими странами, найти пути урегулирования наиболее острых и потенциально весьма и весьма опасных ситуаций, которых немало, Украина среди них», — пояснил агентству Рябков.

Дипломат отметил, что перед договоренностью о встрече лидеров государств важно провести интенсивную подготовку. Она стартовала, и важным звеном ее является встреча делегаций двух стран в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. На сегодняшний день можно сказать, что подготовка к российско-американскому саммиту находится на начальной стадии.

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Украинский военный рассказал об обучениях ВСУ в лагере НАТО
Экс-боец ВСУ: украинцев не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО
22 февраля 2025, 06:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

По словам бывшего бойца ВСУ Валерия, украинских солдат не учили пользоваться западным оружием в лагере НАТО под Манчестером в Великобритании. Этим военный поделился с РИА Новости.
«Общая база, типа на стрелков, стреляли только из Калашникова, какие-то предметы были по оказанию первой помощи, навыки первичного саперного дела, если увидишь растяжку, как ее убрать, либо переступить. Конкретного направления не было. Только общеобразовательное. Калашников молдавского производства», — поделился с агентством Валерий.

Солдат уточнил, что на базу НАТО направили мобилизованных бойцов в возрасте от 25 до 40 лет. Солдаты прошли первичную боевую подготовку без возможности тренировок с западным вооружением.

К тому же Валерий не понял смысла отбора военнослужащих для отправки их на обучение в Британию. При этом в самом центре инструкторы мало общались с подопечными, а мобилизованным нельзя было выходить в город.

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Марочко: ВСУ контратакуют у Оскола для возвращения позиций в Харьковской области
22 февраля 2025, 06:04

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинская армия проводит безуспешные контратаки у Оскольского водохранилища в Харьковской области с целью вернуть ранее утраченные позиции. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко для ТАСС.
«Противник на регулярной основе контратакует. И, естественно, наши войска пока не рвутся в бой и серьезно ведут маневренную оборону для того, чтобы противник не смог отбить те позиции, которые уже находятся под нами», — поделился с агентством эксперт.

Как пояснил Марочко, основные боевые действия в этом районе ведутся возле Сеньково и Богуславки. К тому же украинская армия на регулярной основе совершает удары по Лозовой в Харьковской области.

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#армия
#украина
#вс рф
#харьковская область
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Британия предоставит очередной пакет военной помощи Украине и введет новые санкции против РФ
Telegraph: Стармер объявит об очередном пакете военной помощи Украине 24 февраля
22 февраля 2025, 04:38

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует объявить о предоставлении очередного пакета военной помощи Украине 24 февраля. Об этом пишет Telegraph.
«Кир Стармер объявит о новом пакете поддержки Украины», — сообщают в газете.

Согласно информации источника в британском правительстве, также 24 февраля будет объявлено и об очередных санкциях в отношении России. Данные действия властей Соединенного Королевства могут вызвать раздражение у США, так как американский президент Дональд Трамп призывает Украину сесть за стол переговоров и заключить мир с РФ.

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МЧС: в Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников
22 февраля 2025, 04:27

Фото: iStock/bbsferrari

На всей территории Самарской области объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом предупредили в МЧС России.
«Внимание! В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «Радио 1» писало, что по мнению миллиардера Илона Маска, Россия зашла слишком далеко, когда начала проведение спецоперации. Сейчас это сделала Украина, в связи с чем у США сменилась риторика в отношении конфликта.

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#самарская область
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