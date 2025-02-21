«Могут покинуть НАТО»: названо неожиданное последствие выхода США из ООН

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В случае, если президент США Дональд Трамп действительно выведет свою страну из ООН, мир действительно станет многополярным, разбившись на региональные объединения. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин. По его словам, в таком случае Штаты могут затем покинуть и НАТО.
«И не исключено, что США могут выйти и из НАТО, но не в ближайшее время. Я не исключаю такой вариант, разговоры об этом идут. Если США выйдут из НАТО и выведут свои войска из Европы, то Европа сразу попадёт в зону влияния России. Это может быть результатом большой сделки, которая, похоже, будет осуществлена в ближайшее время», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Тем временем политтехнолог Наталия Елисеева рассказала, что будет с НАТО, когда блок покинут Штаты. В разговоре с «Известиями» публицист отметила, что Североатлантический альянс в таком случае потеряет свою актуальность. Она также подчеркнула, что в ближайшее время ожидать такого сценария точно не стоит.
«Европе придется защищать себя самой. Европа предоставляется сама себе. Вопрос в том, будет ли актуален альянс без членства США? На самом деле, вряд ли. <…> За счет этого полностью испортятся взаимоотношения США и Европейского союза», — поделилась аналитик.Читайте также:
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