«Могут покинуть НАТО»: названо неожиданное последствие выхода США из ООН

В случае, если президент США Дональд Трамп действительно выведет свою страну из ООН, мир действительно станет многополярным, разбившись на региональные объединения. Об этом заявил военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин. По его словам, в таком случае Штаты могут затем покинуть и НАТО.