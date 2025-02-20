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Американские власти впервые с начала спецоперации на Украине не стали соавторами в проекте антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по конфликту на Украине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующий документ.
Уточняется, что среди авторов Прибалтика, Польша, Швейцария, Канада, Германия, Франция и Великобритания, в то время как США в списке отсутствуют.
Согласно текущему проекту, Москва должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». При этом право людей на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН, не упоминается в тексте.
Российская сторона снова обвиняется в обстреле гражданских объектов, хотя Москва говорила, что лишь точечно бьет по военным объектам Украины.
Террористические атаки со стороны киевского режима и вторжение боевиков ВСУ в Курскую область в документе не упомянуты.
Ранее сообщалось, какой фейк выпустила Украина.
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Согласно текущему проекту, Москва должна «немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории постсоветской республики». При этом право людей на самоопределение, которое закреплено в Уставе ООН, не упоминается в тексте.
Российская сторона снова обвиняется в обстреле гражданских объектов, хотя Москва говорила, что лишь точечно бьет по военным объектам Украины.
Террористические атаки со стороны киевского режима и вторжение боевиков ВСУ в Курскую область в документе не упомянуты.
Ранее сообщалось, какой фейк выпустила Украина.
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Никита Кротов