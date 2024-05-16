Молодых снайперш ФРГ видели в Семеновке в ДНР в прошлом году

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Молодых немецких снайперш заметили в Семеновке в ДНР в 2023 году.
Об этом местный житель Сергей заявил РИА Новости. По его словам, там видели американцев, чехов, румын. Большинство немок были снайпершами. Они приезжали на черных джипах.
Его односельчанин Андрей также вспомнил, что видел иностранных наемников в Семеновке. Военнослужащие говорили на английском и польском языках.
На вопрос, были ли это именно снайперши, но отметил, что видел у них в руках оружие.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибло 100 украинских женщин-военнослужащих. Из погибших – 16 снайперов и 12 связистов.
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Его односельчанин Андрей также вспомнил, что видел иностранных наемников в Семеновке. Военнослужащие говорили на английском и польском языках.
На вопрос, были ли это именно снайперши, но отметил, что видел у них в руках оружие.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погибло 100 украинских женщин-военнослужащих. Из погибших – 16 снайперов и 12 связистов.
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Алёна Самарева