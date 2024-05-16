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«Не стреляйте, мы сдаемся»: обнародованы кадры пленения боевиков ВСУ в Волчанске

Российская армия продолжает брать в плен боевиков ВСУ в Волчанске
16 мая 2024, 15:47
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Очередную группу украинских боевиков взяли в плен в Волчанске.
Кадрами, где российские солдаты берут в плен военнослужащих украинской армии, публикует Telegram-канал «Пограничник из ада».

Боевиков обнаружили во время зачистки одного из зданий. Украинские военные попросили в них не стрелять, сообщив, что сдаются.



В свою очередь, российские бойцы предложили им скинуть средства индивидуальной бронезащиты и без оружия покинуть помещение, где они находились. Украинские военные выполнили приказ и ​остались живы.

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#вс рф
#всу
#спецоперация
В Голландии заявили, что НАТО не сможет победить на Украине
16 мая 2024, 16:12

Фото: iStock/Michele Ursi

Лидер голландской партии «Форум за демократию» Тьерри Бодэ выразил мнение, что конфликт на Украине не принесет никакой стратегической выгоды и не может быть выигран НАТО.
В своем сообщении в социальной сети X он выразил недоумение относительно действий политиков, подчеркнув, что война на Украине является абсурдной и избежать ее возможно. Бодэ также отметил, что НАТО не сможет одержать победу в этом конфликте, который станет причиной сотен тысяч жертв и приведет к разрушению экономики и концу гегемонии западного мира.

Как стало известно ранее, голландская крайне правая Партия свободы, возглавляемая Гертом Вилдерсом и победившая на парламентских выборах в ноябре 2023 года, достигла соглашения с другими политическими силами, такими как Гражданско-фермерское движение, «Новый общественный договор» и Народная партия за свободу и демократию, с целью создания правящей коалиции с правым уклоном и формирования нового правительства.

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#покушение
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Зеленский признал возможность потери Харькова
Зеленский допустил, что Украина может потерять контроль над Харьковом
16 мая 2024, 15:40

Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы ПВО Patriot. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, РФ не сможет занять Харьков», — сказал он.

Президент Украины добавил, что Киев не может позволить себе утратить контроль над городом.

Российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. Так, только на прошлой неделе ВС РФ удалось освободить несколько населённых пунктов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
#киев
#Харьков
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Стало известно о взрыве в Полтавской области
На Украине сообщили о взрыве в Миргородском районе Полтавской области
16 мая 2024, 15:38

Фото: iStock/trikolor

В четверг произошел взрыв в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщили местные жители украинскому телеканалу «Общественное».
По данным на 13.53 мск, воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.

Согласно заявлениям российских властей, Вооруженные силы России начали атаковать украинскую инфраструктуру с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по их утверждениям, был организован украинскими спецслужбами.

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Киев отверг другие планы урегулирования конфликта на Украине, кроме собственного
Жовква: Киев не завершит конфликт по другому плану, кроме собственного
16 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/OLGA Zhukovskaya

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев не рассматривает завершение конфликта на Украине по другому плану, кроме собственного. Об этом пишет РИА Новости.
«Никаких других планов быть не может — ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран», — пояснил он.

Ранее Россия и Китай призвали прекратить затягивание конфликта на Украине. Дипломатические переговоры являются наиболее приемлемой формой решения конфликта, подчеркнули лидеры стран.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#китай
#война
#переговоры
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Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ
Побег американской бронемашины ВСУ HMMWV от дрона РФ попал на кадры
16 мая 2024, 15:04

Фото: iStock/aapsky

Американский бронеавтомобиль HMMWV, переданный ВСУ, совершил неудачный побег от дрона ВС РФ.
Видео делится Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». На нем видно, что американский бронеавтомобиль в попытках скрыться от российского дрона падает в кювет. Там техника Штатов несколько раз делает сальто в воздухе и переворачивается. Затем над ней появляется столб пыли.
В канале пошутили, написав, что американская машина не справилась с управлением «под ударами судьбы».

Ранее стало известно, что российская армия ликвидировала два танка Leopard на кураховском направлении в ДНР.

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#спецоперация
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В ВСУ сообщили об отходе из сел в районе Купянска
Генштаб ВСУ заявил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области
16 мая 2024, 14:58

Фото: iStock/Jakub Laichter

Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск из сел в районе Купянска Харьковской области. Об этом пишет РБК.
Сообщается о сражениях, идущих близ сел в Купянском районе, а также расположенных на территории ЛНР. Бои ведутся в направлениях Котляровка — Песчаное, Кисловка — Ивановка, Ковалевка — Новоегоровка и Куземовка — Стельмаховка.

В отдельных районах из-за интенсивного огня украинские подразделения были вынуждены «перегруппироваться на более выгодные позиции».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#лнр
#всу
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Минобороны отчиталось о трех сбитых истребителях ВСУ
Минобороны: силы ПВО сбили три истребителя МиГ-29 ВСУ
16 мая 2024, 14:54

Фото: Минобороны РФ

Минобороны в своем ежедневном отчете сообщило, что за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили три истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины.
Ведомство не уточнило места уничтожения истребителей. Согласно данным Минобороны, с начала начала боевых действий российские военные сбили 600 украинских самолетов.

Также в зоне военной операции были уничтожены 25 дронов, семь ракет ATACMS и «Точка-У», пять снарядов HIMARS и «Ольха», а также пять французских бомб Hammer и четыре ракеты HARM.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об успешном применении системы противовоздушной обороны, которая сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом региона. По его данным, инцидент не привел к пострадавшим или разрушениям.

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Минобороны показало видео штурма ВС РФ в Работино — видео
16 мая 2024, 14:37

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало кадры штурма российской армией в Работино.
Как рассказали в оборонном ведомстве, штурм и захват опорников в Работино сопровождались точными ударами FPV-дронов и артиллерии российской армии.

После того, как российские военнослужащие освободили населенный пункт, штурмовики мотострелковой дивизии установили на одном из строений флаг РФ. Этим наши бойцы обозначила полный контроль ВС РФ на данном участке фронта.

Накануне стало известно, что «Подразделения группировки войск «Днепр» полностью освободили село Работино в Запорожской области.

В Минобороны РФ также рассказали об успехах российской армии на Харьковском направлении. Бойцы группировки «Север» освободила населенные пункты Глубокое и Лукьянцы под Харьковом.

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#вс рф
#спецоперация
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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки
МО РФ: группировка «Север» нанесла поражение «Кракену»* и «Иностранному легиону»
16 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/ Irina Piskova

Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны ВСУ и нанесли поражение подразделениям националистического формирования «Кракен»* и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.
Отмечается, что ВС РФ нанесли поражение технике 125-й бригады, 15-го пограничного отряда в районах населенных пунктов Липцы, Дергачи и Волчанск Харьковской области, а также живой силе. Были отражены две контратаки в районах населенных пунктов Старица и Глубокое. Потери ВСУ составили до 202 военных.

«Две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три танка, 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122-мм гаубица Д-30, а также 122-мм боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее на Украине заявили о возможности мобилизовать около 100 тысяч бойцов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* запрещенная в России террористическая организация
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