«Не стреляйте, мы сдаемся»: обнародованы кадры пленения боевиков ВСУ в Волчанске

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Очередную группу украинских боевиков взяли в плен в Волчанске.
Кадрами, где российские солдаты берут в плен военнослужащих украинской армии, публикует Telegram-канал «Пограничник из ада».
Боевиков обнаружили во время зачистки одного из зданий. Украинские военные попросили в них не стрелять, сообщив, что сдаются.
В свою очередь, российские бойцы предложили им скинуть средства индивидуальной бронезащиты и без оружия покинуть помещение, где они находились. Украинские военные выполнили приказ и остались живы.
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Боевиков обнаружили во время зачистки одного из зданий. Украинские военные попросили в них не стрелять, сообщив, что сдаются.
В свою очередь, российские бойцы предложили им скинуть средства индивидуальной бронезащиты и без оружия покинуть помещение, где они находились. Украинские военные выполнили приказ и остались живы.
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Алёна Самарева