Опубликованы кадры отчаянного побега американской бронемашины от дрона ВС РФ

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Американский бронеавтомобиль HMMWV, переданный ВСУ, совершил неудачный побег от дрона ВС РФ.
Видео делится Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». На нем видно, что американский бронеавтомобиль в попытках скрыться от российского дрона падает в кювет. Там техника Штатов несколько раз делает сальто в воздухе и переворачивается. Затем над ней появляется столб пыли.
В канале пошутили, написав, что американская машина не справилась с управлением «под ударами судьбы».
Ранее стало известно, что российская армия ликвидировала два танка Leopard на кураховском направлении в ДНР.
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В канале пошутили, написав, что американская машина не справилась с управлением «под ударами судьбы».
Ранее стало известно, что российская армия ликвидировала два танка Leopard на кураховском направлении в ДНР.
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Алёна Самарева