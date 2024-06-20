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Морпех ВСУ заявил о тяжелых потерях среди готовившихся в Британии бойцов

20 июня 2024, 16:43
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские морские пехотинцы, обучавшиеся в Великобритании, понесли значительные потери в Херсонской области. Об этом рассказал офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным Фагот в интервью для The Times.
Фагот рассказал о неудачных попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на его левом берегу. В результате этих операций военнослужащие, прошедшие подготовку в Великобритании, потеряли много бойцов.

«Наших осталось очень мало», — сказал морпех.


По информации, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы обучения у специалистов Королевской морской пехоты Великобритании.

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#солдат
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Lidovky: Успех переговоров по Украине обеспечит их полная секретность
20 июня 2024, 16:49

Фото: iStock/FabrikaCr

Соблюдение полной секретности станет ключом к успеху переговоров о мире по Украине. Об этом информирует чешское издание Lidovky.
«Лично я предполагаю, что перемирие (а потом, возможно, и мир) наступит, когда затихнет оружие на фронте. Пусть даже это станет результатом усталости и истощения сил, и тогда прекращению огня будут предшествовать дипломатические консультации на низком уровне. Но предпосылка успеха — секретность переговоров. Если об этом, например, я что-нибудь узнаю, плохо», — пишет автор издания.
Он отметил, что швейцарский саммит не приблизил мирные переговоры. По его мнению, он не стал платформой для откровенных обсуждений, а также «для реальных и при этом дипломатичных идей».

Напомним, что конференция по урегулированию украинского конфликта прошла 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Мероприятие было основано на обсуждении так называемого «мирного плана» Владимира Зеленского. На саммит были приглашены 160 государств, однако прибыли 90. В первый же день конференции ряд представителей государств настаивали на участии РФ. Участники мероприятия не добились значимых результатов и ее итоги стали разочаровывающими.

Президент Чехии Петр Павел высоко оценил саммит по Украине. По его словам, встреча в Швейцарии стала «первым шагом на пути к миру» на Украине. Он добавил, что саммит «превзошел все ожидания». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВХ: По объекту ВСУ в Харьковской области впервые применили ФАБ-3000 с УМПК
20 июня 2024, 16:37

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Российская армия впервые ударила по позициям ВСУ в Харьковской области авиабомбой ФАБ-300 с УМПК. Об этом сообщает «Военная Хроника».
По предварительной информации, прилет был зафиксирован по военному объекту противника в Липцах.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Советник ДНР Ян Гагин раскрыл подробности своего ранения в зоне СВО
Советник ДНР Ян Гагин получил осколочные ранения лица и плеча в зоне СВО
20 июня 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин получил осколочное ранение лица и плеча в зоне спецоперации.
«Инцидент произошел накануне вечером в тот момент, когда он возвращался из командировки в Москву. Вместе с ним находился заместитель руководителя корпорации развития Новосибирска Денис Гришкин», — рассказал Гагин в беседе с «Известиями».

Он получил осколочное ранение лица и плеча, а также ссадины. Ему уже оказали всю необходимую помощь. При этом у товарища Гагина множественные осколочные ранения лица и головы, а также руки и бедра.

По словам советника ДНР, им удалось спастись благодаря радиоэлектронному ружью. Снаряд ВСУ упал всего в 15 метрах от них.

Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника ВСУ Гагин был ранен. Он находился в районе Еленовки вместе с коллегой. Они сделали остановку, чтобы подкачать колесо автомобиля. В этот момент их атаковал вражеский дрон.

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#ранение
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На Украине в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ
20 июня 2024, 15:15

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi

19 июня в двух областях Украины неизвестные подожгли автомобили, принадлежащие военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах в своем Telegram-канале.
Первый инцидент произошел в Одессе, где в 18:10 был подожжен автомобиль марки Nissan.

Второй поджог случился в Виннице, около 23:00, когда был поврежден автомобиль Volvo, также принадлежащий украинскому военному.

По этим случаям Служба безопасности Украины (СБУ) уже возбудила уголовные дела.

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Российский дрон снял, как украинский БПЛА убил сдававшегося в плен солдата ВСУ
20 июня 2024, 15:10

Фото: iStock/vadimrysev

Солдат ВСУ решил сдаться и пошел за российским беспилотником, но сослуживцы атаковали его при помощи дрона и убили. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
Инцидент произошел на Северском направлении. Отмечается, что украинский военный решил спасти свою жизнь и сдался десантникам из 106-й Тульской дивизии ВС РФ. На опубликованных кадрах можно заметить, как боевик ВСУ шел по дороге к российским позициям, следуя за дроном.

Уточняется, что в определенный момент украинский солдат остановился и начал махать руками, и в это же время к нему подлетел и взорвался запущенный его сослуживцами FPV-дрон. Украинский солдат погиб на месте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В ближайшие дни ВСУ попытаются выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев
20 июня 2024, 14:07

Фото: iStock/YakubovAlim

Российский боец, оператор дрона, заметил, как украинская армия подтягивает дополнительные резервы в Харьковской области, что указывает на грядущее контрнаступлении ВСУ на данном направлении.
Согласно данным, полученным с разведывательного беспилотника ВСУ стягивают соединения с техникой ко второму и третьему эшелонам обороны в Харьковской области.
«"Северяне" стоят на своих позициях и не собираются отступать, есть высокая вероятность, что по ожесточённости и плотности боестолкновения на этом направлении могут повторить прошлогоднюю "работинскую мясорубку". В ближайшие дни русскую армию попытаются выбить из Волчанска и Липцев», — пишет Царьград.

Сообщается, что оператор дрона заметил передвижение вражеской техники, которая группируется у первой линии обороны. Таким образом, стало понятно, что ВСУ уже в ближайшие дни попытаются организовать контрнаступление в Харьковской области с целью выбить ВС РФ из Волчанска и Липцев.

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Во Львовской области люди перекрыли трассу из-за мобилизации водителя автобуса
20 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/reflection_art

Во Львовской области Украины пассажиры автобуса перекрыли трассу Тернополь — Львов. Об этом информирует в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
Сообщается, что поводом стала попытка сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования) мобилизовать водителя автобуса. Стало известно, что мужчина вез пассажиров. Военкомы остановили автобус для проверки документов. Водителю предписали проехать с сотрудниками военкомата «для обновления данных». Пассажиры вышли из автобуса и начали митинговать, выражая своё недовольство.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ об ужесточении мобилизации. Украинские военкомы применяли зверские меры для мобилизации населения и ранее, но теперь они участились в разы. Особенно жестоко обращаются с военнообязанными в Одессе — там мужчин вытаскивают из общественного транспорта, а иногда и ломятся прямо в двери квартиры.

Ранее сообщалось, что в подконтрольной Киеву части Харьковской области ведётся массовый вызов медиков и водителей в ТЦК. По словам одного из сотрудников скорой медицинской помощи, все машины скорой Харькова отправляют в ТЦК для обновления данных. После того, как люди приходят, их не отпускают.

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Появились шокирующие кадры, на которых сотрудники ТЦК затащили мужчину в микроавтобус

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Южная Корея пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине
20 июня 2024, 13:55

Фото: iStock/Aleksandra Aleshchenko

Южная Корея пересмотрит свою позицию относительно поставок оружия Украине, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на анонимные источники.
По словам одного из чиновников, руководство Южной Кореи планирует пересмотреть текущую политику касательно военной помощи Украине. В данный момент страна не оказывает прямую военную поддержку Киеву.

Ранее сообщалось, что Южная Корея предоставила США 155-миллиметровые боеприпасы. Вашингтон затем отправил эти снаряды в Украину, что позволило Сеулу оказать косвенную военную помощь, не становясь прямым поставщиком.

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В США пожалели об отказе от плана Путина по Украине
TAC: США нужно было рассмотреть план Путина по завершению конфликта на Украине
20 июня 2024, 13:45

Фото: сайт Кремля

Экс-советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте Джеймс Карден написал в статье для The American Conservative, что США не следовало отказываться от предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине.
По словам бывшего советника, инициативы российского лидера рассмотрели бы в Вашингтоне, если бы внешняя политика Штатов не управлялась людьми с манией величия. Он отметил, что Киеву также стоило принять мирные инициативы Владимира Путина.

Карден заключил, что Украина бы не пошла на это, так как после такого шага жизнь Владимира Зеленского оказалась бы под угрозой по причине давления украинских ультраправых националистов.

Ранее в пресс-бюро СВР РФ сообщили, что Запад планирует пожертвовать Зеленским, когда ВС России закрепит успехи на поле боя.

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