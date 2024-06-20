Морпех ВСУ заявил о тяжелых потерях среди готовившихся в Британии бойцов

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Украинские морские пехотинцы, обучавшиеся в Великобритании, понесли значительные потери в Херсонской области. Об этом рассказал офицер 38-й бригады морской пехоты ВСУ с позывным Фагот в интервью для The Times.
Фагот рассказал о неудачных попытках ВСУ переправиться через Днепр и закрепиться на его левом берегу. В результате этих операций военнослужащие, прошедшие подготовку в Великобритании, потеряли много бойцов.
По информации, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы обучения у специалистов Королевской морской пехоты Великобритании.
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«Наших осталось очень мало», — сказал морпех.
По информации, около тысячи украинских военнослужащих прошли пятинедельные курсы обучения у специалистов Королевской морской пехоты Великобритании.
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Артем Кузьмин