На Украине в двух регионах неизвестные подожгли автомобили ВСУ

Фото: istock / Eduard Muzhevskyi
19 июня в двух областях Украины неизвестные подожгли автомобили, принадлежащие военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах в своем Telegram-канале.
Первый инцидент произошел в Одессе, где в 18:10 был подожжен автомобиль марки Nissan.
Второй поджог случился в Виннице, около 23:00, когда был поврежден автомобиль Volvo, также принадлежащий украинскому военному.
По этим случаям Служба безопасности Украины (СБУ) уже возбудила уголовные дела.
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Второй поджог случился в Виннице, около 23:00, когда был поврежден автомобиль Volvo, также принадлежащий украинскому военному.
По этим случаям Служба безопасности Украины (СБУ) уже возбудила уголовные дела.
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Артем Кузьмин