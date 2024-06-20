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Задержана украинка, надругавшаяся над могилами солдат ВСУ

20 июня 2024, 16:09
Фото: iStock/David_Bokuchava

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Киеве арестовали женщину, устроившую вандализм на могилах солдат ВСУ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.


«Задержана 60-летняя женщина, подозреваемая в надругательстве над могилами украинских защитников. С ней работают правоохранители», — уточнили в прокуратуре.
20 июня стало известно, что на одном из кладбищ Киева были осквернены могилы трех украинских военных. Портреты и флаги бойцов были разрисованы, а цветы и венки разбросаны.

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#лечение
#всу
Супруги, убившие девочку под Новосибирском, снимали издевательства на видео
20 июня 2024, 16:55

Фото: iStock/eranicle

В Новосибирском районном суде арестовали супружескую пару, обвиняемую в убийстве десятилетней девочки. Об этом информирует КП-Новосибирск со ссылкой на источник.
Согласно информации источника, все издевательства снимались на видео. Свой мотив преступники объяснили «изгнанием дьявола» из ребенка.

Мать погибшей девочки назвала произошедшее несчастным случаем. В настоящее время сотрудники СК РФ продолжают проверку по факту трагедии.

Напомним, в Новосибирской области супружеская пара из села три дня жестоко обращалась с дочерью их знакомой. В период с 14 по 17 июня супруги избивали девочку и лишали ее пищи. В результате полученных травм девочка скончалась в больнице.

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В Московской области из-за непогоды пострадал один человек
20 июня 2024, 16:31

Фото: Фотобанк МО

В Подмосковье из-за непогоды повалено около 200 деревьев. Пострадал один человек, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах региона.
«В результате непогоды в 23 городских округах Подмосковья упало около 200 деревьев, повреждено 26 автомобилей в 10 городских округах. В городском округе Сергиев Посад из-за падения дерева пострадала женщина, погибших нет», – уточнил источник агентства.
Он добавил, что в регионе отключено электричество в шести округах, специалисты восстанавливают энергоснабжение. Коммунальщики распиливают и убирают упавшие деревья.

Накануне синоптики прогнозировали 20 июня ливни с грозами и шквалистым ветром с порывами до 23 м/с, а также с возможностью образования смерчей.

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#деревья
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Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке
20 июня 2024, 16:30

Фото: iStock/jorgeantonio

Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | России».
Сообщается, что температура в Мекке поднялась до 51,8 градусов. Все 5 паломников из России скончались из-за жары. Отмечается, что среди паломников много пожилых людей. Один из скончавшихся россиян — мужчина из Дагестана, а также женщина из Подмосковья. Похоронят их в Мекке.

По мнению властей, такое огромное количество смертей связано с тем, что прибытие паломников вызвало хаос в лагерях для помощи верующим. Это помешало стабильной работе служб. Паломники долгое время оставались без еды, воды и кондиционеров. Людям негде было укрыться.

Общее количество погибших паломников во время хаджа в Саудовскую Аравию составило 577 человек. Египтянами из них были не менее 323 человека. Они все скончались из-за жары, кроме одного, который получил травмы в давке. Не менее 60 погибших — иорданцы. В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек.

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#мужчина
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Журналиста Отара Кушанашвили госпитализировали с асцитом
20 июня 2024, 16:26

Фото: iStock/Екатерина Чеснокова

Журналист Отар Кушанашвили самостоятельно приехал в поликлинику с жалобами на боли в животе, однако оттуда его экстренно госпитализировали в больницу.
По данным «Известий», мужчина обратился за медицинской помощью в поликлинику, там у него выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости. После этого его экстренно госпитализировали в больницу.

При этом Shot сообщал, что Кушанашвили поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Стало известно, что шоумену необходима срочная операция.

Напомним, в ноябре прошлого года Отар Кушанашвили был госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инфаркт. Его продюсер заявил, что журналист много работал, и его сердце «не выдержало». Однако сам журналист опроверг информацию о том, что он был госпитализирован в Боткинскую больницу и лежал там в реанимации с подозрением на инфаркт.

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#продюсер
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В Санкт-Петербурге мужчина несколько раз ударил ножом свою бывшую девушку — видео
Mash: бывший парень вытащил из салона девушку и порезал ее ножом
20 июня 2024, 16:09

Фото: IStock/Pranithan Chorruangsak

В Санкт-Петербурге мужчина выследил бывшую девушку и несколько раз ударил ее ножом, сообщает в своем Телеграм-канале Mash.

На кадрах опубликованного ролика видно, как женщина паркуется на своем автомобиле, после чего к ней подходит мужчина и вытаскивает ее из машины. Затем он достает нож и наносит ей несколько ударов в живот и сбегает. Очевидцы произошедшего помогли пострадавшей и вызвали скорую. В конце видео прибывшие врачи оказывают женщине скорую помощь.

Незадолго до инцидента уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала возвращение наказания за домашнее насилие. Об этом сообщает Телеграм-канал «Говорит Москва».

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В Омской области любовный треугольник привел к поджогу и гибели женщины
Житель Омской области, застуканный с любовницей, вернулся мстить и поджег дом
20 июня 2024, 15:32

Фото: iStock/DarthArt

Житель Омской области, которого застукали в постели с чужой любовницей, вернулся мстить и поджег дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Уточняется, что во время тушения было найдено тело 39-летней женщины со следами ожогов, а ее 57-летний сожитель был госпитализирован. Согласно информации следствия, к поджогу причастен 47-летний ранее судимый знакомый погибшей женщины.

В настоящее время преступник задержан.

Отмечается, что фигурант пришел к женщине, пока ее сожитель отсутствовал. Они вступили в интимные отношения, однако мужчина вернулся и застал их. Он несколько раз ударил оппонента по голове и выгнал из дома. Побитый вернулся позже и совершил поджог. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

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#измена
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На севере Москвы дерево насмерть придавило мужчину
Mash: шквалистый ветер стал причиной смерти мужчины в Москве
20 июня 2024, 15:32

Фото: iStock/Антон Вахрушев

Сильный ветер обрушил дерево на прохожего недалеко от парка «Дубки» на севере Москвы, мужчина скончался на месте, сообщает Mash со ссылкой на оперативные службы.
Трагедия произошла на Ивановской улице в районе дома номер 3, где на прохожего обвалилось дерево. Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой.

Накануне МЧС предупредило об ожидаемой 20 июня грозе, ливне и мощном ветре с порывами до 23 м/с.

«С 12 до 17 часов есть вероятность формирования смерчей», — заявило ведомство.

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В Калужской области нашли тело московского бизнесмена, закопанное в лесу
СК РФ: фигуранты дела об убийстве бизнесмена взяты под стражу
20 июня 2024, 15:10

Фото: Фотобанк Московской области/Денис Трудников

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны двое подозреваемых в убийстве московского бизнесмена, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
О пропаже мужчины сообщила жена бизнесмена в конце мая. По ее словам, он выехал из Москвы на встречу со своими знакомыми в Калужскую область, а затем перестал выходить на связь. СК РФ возбудил дело по статье «Убийство». Вскоре в лесу Калужской области полиция обнаружила захороненное тело с огнестрельным ранением.

Следственными органами была создана специальная оперативная группа из Калужской, Ярославской областей и города Москвы. Двое подозреваемых задержаны на территории столицы и города Ярославля.

На данный момент фигуранты дела заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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«Одержимая дьяволом»: за что пара сектантов из Новосибирска до смерти забила и заморила 10-летнюю девочку, подробности
Семейная пара до смерти замучила школьницу под Новосибирском: подробности дела
20 июня 2024, 14:30

Фото: iStock/Edgar

В российском регионе семейная пара до смерти замучила ребенка, которого им на время оставила знакомая. О том, что побудило супругов лишить жизни девочку и о чем заявила мать погибшей расскажет редакция «Радио 1».

Семейная пара до смерти замучила школьницу в Новосибирске


Семейная пара из Новосибирска совершила чудовищное преступление: супруги до смерти забили и заморили голодом десятилетнюю дочь своей знакомой, за которой они присматривали.

Женщина оставила 10-летнюю девочку у своих знакомых 14 июня и уехала в командировку. Спустя несколько дней ребенок скончался в больнице. Выяснилось, что на протяжении трех дней ребенка били и лишали еды.

Семейная пара задержана, правоохранители выясняют обстоятельства дела.


На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать
На Алтае младенец замёрз насмерть в доме без отопления, где его бросила мать


Из замученной девочки «изгоняли дьявола»


По информации издания «Царьград Новосибирск», по каким-то причинам мужчина и женщина решили, что в девочку вселился дьявол, которого они пытались изгнать. Чтобы избавить ребенка от «одержимости», ее били различными предметами, морили голодом и пороли крапивой.
Многократные истязания и голодное истощение позже подтвердили в СК РФ по региону.


Мать замученной девочки прокомментировала случившееся


Узнав о смерти дочери, ее мать предположила, что девочка могла отравиться конфетами, на которые у нее была аллергия.
В беседе с изданием «КП» мать умершей школьницы назвала произошедшее несчастным случаем, однако журналистам удалось выяснить еще одну странную деталь в деле о гибели девочки.


Супруги, истязавшие школьницу, оказались сектантами


Соседи рассказали, что супружеская пара вела странный образ жизни: они ходили в балахонах, жгли благовония. По некоторым данным, они были сектантами.

Жильцы поселка уверены, что супруги не кормили ребенка, дав им «аскезу». Следователи также рассматривают эту версию, так как в больницу с жалобами на боли в животе была доставлена родная дочь пары, которая, возможно, также подвергалась насилию.

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