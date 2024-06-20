Задержана украинка, надругавшаяся над могилами солдат ВСУ

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В Киеве арестовали женщину, устроившую вандализм на могилах солдат ВСУ. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в своем Telegram-канале.
«Задержана 60-летняя женщина, подозреваемая в надругательстве над могилами украинских защитников. С ней работают правоохранители», — уточнили в прокуратуре.20 июня стало известно, что на одном из кладбищ Киева были осквернены могилы трех украинских военных. Портреты и флаги бойцов были разрисованы, а цветы и венки разбросаны.
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Артем Кузьмин