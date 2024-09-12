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Морпехи рассказали, как обратили ВСУ в бегство при освобождении Пречистовки

Морпехи ТОФ провели операцию, обратив ВСУ в бегство из Пречистовки
12 сентября 2024, 06:32
Фото: istock/Anna_Anikina

Фото: istock/Anna_Anikina

Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.


Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника. По словам одного из штурмовиков с позывным «Тренер», бой длился меньше четырех часов, и благодаря внезапной атаке морпехи быстро захватили позиции ВСУ.

Видеоматериалы, снятые с разведывательного дрона, зафиксировали бегство украинского гарнизона. Штурмовик с позывным «Шама» отметил, что противник всегда предпочитает отступать, не вступая в длительные стрелковые бои.

После штурма морпехи захватили множество трофеев, включая системы радиоэлектронной борьбы, противотанковые комплексы и противопехотные мины западного производства.

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#операция
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#бпла
#план
#всу
Алаудинов раскрыл потери ВСУ в Курской области
Алаудинов: потери ВСУ в Суджанском районе составили около семи тысяч человек
12 сентября 2024, 06:54

Фото: istock/Irina Piskova

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в приграничном Суджанском районе Курской области. По его словам, с начала операции украинская армия потеряла около семи тысяч солдат.

«С момента начала всей курской операции потери противника на нашем участке составили порядка семи тысяч человек», — рассказал Алаудинов в интервью ТАСС.
Операции в приграничных районах Курской области продолжаются, и, по словам Алаудинова, российские силы продолжают наносить удары по позициям ВСУ, значительно ослабляя их боевые возможности в этом регионе.

Ранее спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

Также военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.

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Эту странную деталь заметили в ходе выступления Харрис
FP: Харрис на дебатах с Трампом не раскрыла планы по поддержке Украины
12 сентября 2024, 06:37

Фото: istock/rarrarorro

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, во время дебатов с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом, не представила свои планы по поддержке Украины, что вызвало тревогу среди сторонников Киева, сообщает Foreign Policy.
На предвыборных дебатах, прошедших на канале ABC, Харрис обсудила широкий спектр вопросов, таких как экономика, миграция, и конфликты на Украине и в Секторе Газа. Однако, как отмечает издание, она не раскрыла конкретные меры, которые планирует предпринять её возможная администрация в отношении Украины.

«Харрис не упомянула программу помощи Киеву, а также не намекнула на позицию по вопросу возможного снятия запрета на удары дальнобойным оружием по территории России», — подчеркивается в статье.

На дебатах Трамп также уделил внимание внешней политике, заявив о необходимости пересмотра стратегии США в отношениях с Украиной и сокращения поддержки в военном плане.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
#сша
#всу
#трамп
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Стало известно о жестоком нападении ВСУ на гражданских в Курской области
ВСУ обстреливали и грабили автомобили мирных жителей в Курской области
12 сентября 2024, 05:55

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Украинские военные, во время нападения на Курскую область, обстреливали и грабили автомобили мирных жителей, свидетельствуют видеоматериалы, полученные от бойцов 44-го армейского корпуса и переданные РИА Новости.
На записях разведывательного дрона, сделанных в августе, зафиксированы разрушенные машины на дороге в село Малая Локня.

Одно из видео показывает серьезные последствия нападения, в котором операторы дрона фиксируют разрушенные автомобили и убитых гражданских. В ролике также продемонстрировано, как бойцы ВСУ осматривают поврежденные автомобили. На одном из эпизодов украинский военный подходит к машине, что оператор дрона интерпретирует как попытку мародерства. В другом моменте видно, как двое военных вынимают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.

Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.

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#лагерь
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США готовят новый план против России – подробности переговоров
Блинкен доложит Байдену об итогах переговоров с Киевом по ударам вглубь России
12 сентября 2024, 05:37

Фото: сайт Белого дома

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что представит президенту Джо Байдену результаты переговоров с Киевом по вопросу использования дальнобойных ракет, предоставленных ВСУ для возможных ударов вглубь России.
Блинкен отметил, что в ходе обсуждения с украинскими властями были затронуты вопросы применения дальнобойного оружия, а также другие аспекты военной помощи. Он заявил о намерении продолжить диалог с американским руководством и проинформировать Байдена о выводах переговоров. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на «сильные решения» со стороны союзников относительно снятия ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по России. Зеленский подтвердил, что переговоры с Блинкеном уже запланированы, но пока воздержался от прогнозов касательно их итогов.

Напомним, что 11 сентября Блинкен заявил о рассмотрении США и Великобританией просьбы Украины снять ограничения на использование дальнобойных ракет. Окончательное решение ожидается после встречи Байдена с британским премьером Киром Стармером 13 сентября.
Ранее представители Совета Федерации РФ предупредили США о серьёзных последствиях возможного разрешения ВСУ наносить удары по российской территории.

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В Курской области уничтожен крупный расчет БПЛА
Алаудинов: «Ахмат» уничтожил крупный расчет БПЛА «Баба-Яга»
12 сентября 2024, 03:55

Фото: Минобороны РФ

Спецназ «Ахмат» достиг значительных успехов в Курской области, продвинувшись и закрепившись на теткинском направлении, а также уничтожив крупный расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на суджанском направлении. Об этом сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам Алаудинова, на суджанском направлении был уничтожен крупный расчет БПЛА «Баба-Яга». Также уничтожены несколько единиц техники, включая артиллерийскую установку, боевую бронированную машину и пикапы.

«Мы разнесли их в пух и прах. В теткинском направлении наши бойцы очень хорошо продвинулись вперед и закрепились», — отметил он в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Командир спецназа также прокомментировал недавние заявления Вашингтона о возможности снятия ограничений на удары ВСУ западным оружием вглубь России, назвав их частью гибридной войны и психологического давления на российское население.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается вопрос о снятии запрета на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России, по запросу ряда республиканцев в Палате представителей.
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#всу
#сво
#украина
#россия
#спецоперация
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В США забили тревогу из-за внезапного удара по ВСУ
WSJ: отступление ВСУ из Курской области станет ударом для Украины
12 сентября 2024, 03:10

Последствия российского контрнаступления в Курской области могут оказаться крайне болезненными для Украины, отмечает американская газета Wall Street Journal. По словам издания, потеря территорий в этом регионе может стать серьезным символическим ударом для Киева.
WSJ подчеркивает, что успехи российской армии в Курской области могут разрушить надежды Украины на положительный пропагандистский эффект от своей военной кампании. Контрнаступление произошло на фоне очередного обострения отношений между Украиной и ее западными союзниками, которые требуют от Киева конкретных и реалистичных военных планов.

«Российский удар в Курской области произошел в сложный момент для Украины», — резюмировали в WSJ.
Ранее, 11 сентября, командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил о значительных успехах российских войск на Кореневском направлении, включая освобождение нескольких населенных пунктов. Информация о контрнаступлении также была подтверждена российским силовым ведомством, отметившим взятие в плен группы штурмовиков ВСУ.

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Алаудинов сообщил об успехах ВС РФ в Курской области
12 сентября 2024, 02:59

Фото: Минобороны РФ

Спецназ «Ахмат» добился значительных успехов в Курской области за последние сутки. Об этом заявил командир подразделения, генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, бойцы спецназа «Ахмат» «очень хорошо прошли вперед» на теткинском направлении и успешно закрепились на занятых позициях. На суджанском направлении они уничтожили артиллерийскую установку ВСУ, бронемашину, несколько пикапов и ликвидировали расчет дрона «Баба-Яга». Алаудинов отметил, что «там находилась серьезная группа, которую его бойцы разнесли в пух и прах».

Вечером 10 сентября поступила информация о масштабном контрнаступлении российских войск в Курской области. По неофициальным данным, украинские силы были выбиты из населенных пунктов Снагость, Апанасовка, Коренево, Кульбаки, Мартыновка и Нечаев, а также зачищены Гордеевка и 10-й Октябрь. Алаудинов сообщил об освобождении около 10 населенных пунктов, но их названия пока не раскрыты.

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#всу
#апти алаудинов
#курская область
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Пушков предсказал, когда Запад разрешит удары по России
Пушков: решение об ударах ВСУ вглубь России — дело нескольких дней
12 сентября 2024, 02:06

Фото: Минобороны РФ

Сенатор Алексей Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике, заявил, что решение о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары западным оружием по территории России будет принято в ближайшие дни. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Слишком много разговоров и намеков вокруг этого вопроса, чтобы дать задний ход. Даже если решение еще не принято, это вопрос нескольких дней. Вброс через The Guardian не случаен», — отметил Пушков, добавив, что сейчас идет активная подготовка общественного мнения.
Ранее The Guardian сообщила, что Великобритания приняла решение позволить Киеву использовать ракеты Storm Shadow для ударов по российским целям, хотя публично об этом заявлять пока не планируют. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ответ Москвы на такие действия будет соответствующим.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.

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#ракеты
#пушков
#всу
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Антонов: атака на Курскую область показала невозможность договоренностей с террористами
12 сентября 2024, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область продемонстрировала, что договариваться с террористами невозможно. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает Telegram-канал дипмиссии.
«Договариваться с террористами невозможно. Их необходимо уничтожать, чтобы подобные провокационные атаки, как на Курскую область, больше не повторялись», — подчеркнул Антонов.
Посол также провел аналогию с Великой Отечественной войной, отметив, что фашизм должен быть искоренен. Он также раскритиковал США за попытки оправдать свою помощь Украине через выдуманные планы России по захвату мирового господства и абсурдные заявления о поставках оружия из Ирана, КНДР и Китая.

Напомним, ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщал, что Цель Соединённых Штатов нанести России стратегическое поражение является недостижимой. Антонов отметил, что несмотря на усилия США и их союзников, Россия сохраняет свою устойчивость и продолжает отстаивать национальные интересы.

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#сша
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