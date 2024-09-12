Фото: istock/Anna_Anikina
Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки «Восток» провели успешную операцию по освобождению населенного пункта Пречистовка в Донецкой Народной Республике, в ходе которой украинские войска были вынуждены отступить. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Операция началась на рассвете, когда 15 штурмовых групп морпехов, поддерживаемые танками Т-80БВ, вошли в поселок. Танки первыми пробили проходы в минных заграждениях и подавили огневые точки противника. По словам одного из штурмовиков с позывным «Тренер», бой длился меньше четырех часов, и благодаря внезапной атаке морпехи быстро захватили позиции ВСУ.
Видеоматериалы, снятые с разведывательного дрона, зафиксировали бегство украинского гарнизона. Штурмовик с позывным «Шама» отметил, что противник всегда предпочитает отступать, не вступая в длительные стрелковые бои.
После штурма морпехи захватили множество трофеев, включая системы радиоэлектронной борьбы, противотанковые комплексы и противопехотные мины западного производства.
Читайте также:
Стало известно о жестоком нападения ВСУ на гражданских в Курской области
США готовят новый план против России – подробности переговоров
В Курской области уничтожен крупный расчет БПЛА
Елена Перлова