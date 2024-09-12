Фото: istock/Gennadiy Kravchenko
Украинские военные, во время нападения на Курскую область, обстреливали и грабили автомобили мирных жителей, свидетельствуют видеоматериалы, полученные от бойцов 44-го армейского корпуса и переданные РИА Новости.
На записях разведывательного дрона, сделанных в августе, зафиксированы разрушенные машины на дороге в село Малая Локня.
Одно из видео показывает серьезные последствия нападения, в котором операторы дрона фиксируют разрушенные автомобили и убитых гражданских. В ролике также продемонстрировано, как бойцы ВСУ осматривают поврежденные автомобили. На одном из эпизодов украинский военный подходит к машине, что оператор дрона интерпретирует как попытку мародерства. В другом моменте видно, как двое военных вынимают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.
Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.
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Одно из видео показывает серьезные последствия нападения, в котором операторы дрона фиксируют разрушенные автомобили и убитых гражданских. В ролике также продемонстрировано, как бойцы ВСУ осматривают поврежденные автомобили. На одном из эпизодов украинский военный подходит к машине, что оператор дрона интерпретирует как попытку мародерства. В другом моменте видно, как двое военных вынимают вещи из перевернутой машины и уносят их в свой лагерь.
Ранее сообщалось, что отступление ВСУ из Курской области и потеря линии фронта на Донбассе приведут к полной капитуляции Украины. Такой вывод озвучил профессор международной политики Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала 11 сентября.
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Елена Перлова