Мощные взрывы звучат в Миргороде и Сумах: что известно

В ночь на 21 августа в населенном пункте Миргород Полтавской области и областном центре Сумщины прогремели серии мощных взрывов.
Об этом сообщает местный телевизионный канал «Общественное», ссылаясь на свои корреспондентские источники.
В настоящий момент информация о причинах и последствиях взрывов остаётся ограниченной, так как местные власти пока не предоставили официальных комментариев.
Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках, пишет Украина.Ру.
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«Сообщают о взрыве в Миргороде Полтавской области и о взрывах в Сумах,» — так описывают ситуацию журналисты канала.
В настоящий момент информация о причинах и последствиях взрывов остаётся ограниченной, так как местные власти пока не предоставили официальных комментариев.
Ранее украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках, пишет Украина.Ру.
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Елена Перлова