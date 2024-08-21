Белоусов лично обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО

Фото: Минобороны РФ
Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов направил поздравления российским военным в связи с успешными действиями в зоне проведения специальной военной операции. В своем обращении, размещенном в Telegram-канале Минобороны, Белоусов отметил значительные достижения в освобождении населенных пунктов и успешные наступления на важных направлениях
«Поздравляю командование и личный состав 132-й отдельной гвардейской Горловской мотострелковой бригады с освобождением населенного пункта Артёмово в ДНР», — говорится в телеграмме.Кроме того, Белоусов выразил благодарность личному составу и командованию первой отдельной гвардейской мотострелковой Славянской бригады за успешное уничтожение обороны противника на александро-калиновском направлении.
В своем обращении министр также отметил задачи, стоящие перед группировками войск «Белгород», «Брянск» и «Курск», подчеркнув текущую ситуацию в Курской области, где продолжаются бои с Вооруженными силами Украины. В Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции в ответ на угрозы безопасности.
Ранее Белоусов также озвучил приоритетные цели для дальнейших операций, направленных на стабилизацию ситуации и укрепление обороны.
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Елена Перлова