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Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске

На территории Курской области обнаружены следы наемников из американской ЧВК FOG
21 августа 2024, 01:10
istock/Gennadiy Kravchenko

istock/Gennadiy Kravchenko

На территории Курской области обнаружены следы присутствия наемников из американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group (FOG), специализирующейся на выполнении особых поручений и известных своей безжалостностью. Это стало известно после публикации видео с атакой на российское приграничье в Instagram*.
В Instagram-аккаунте FOG появилось видео, на котором наемники ведут огонь, прикрываясь домами мирных жителей Курской области. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, около 15-20% боевиков, участвующих в атаке на Курскую область, являются иностранными наемниками, включая представителей FOG.

По информации источников Life.ru, ЧВК FOG была одной из тех, кто курировал и планировал атаку на Курскую область. На месте боевых действий были обнаружены тела боевиков с нашивками и символами, не относящимися к украинским вооружённым силам. Известно, что FOG занимается поставками снарядов для американских танков «Абрамс», которые используются на украинском фронте.



По данным американских СМИ, глава FOG Деррик Бейлс поддерживает тесные связи с пиарщиком «Азова**» Вадимом Лапаевым и пресс-секретарем «Правого сектора**» Дмитрием Коцюбайло. Бейлс предпочитает скрывать свою личность в соцсетях, но известно, что его штаб-квартира расположена в пентхаусе элитного жилого комплекса в Лас-Вегасе.

* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

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#рф
Закрыть окна и не выходить на улицу: над Львовом заметили тучи из хлора
ВС РФ атаковали склад топлива в Тернополе, Львов окутали облака из хлора
21 августа 2024, 01:19

Фото: istock/Oleg Elkov

Украинские Telegram-каналы начали сообщать о появлении облаков с хлором над Львовом, которые, по информации местных источников, были принесены ветром из Тернополя. Там облака образовались после возможного удара российской армии по складу топлива.
Властями Украины рекомендуется не выходить на улицу без особой необходимости, а также держать все окна и двери закрытыми. Некоторые источники советуют избегать попадания под дождь из-за возможного содержания хлора в осадках. Об этом пишет Украина.Ру.

«Местные Telegram-каналы сообщают, что над Львовом нависли тучи с хлором. Облака были принесены ветром из Тернополя. Жителям рекомендуется закрыть окна и не выходить на улицу без особой надобности», — говорится в сообщениях.

Напомним, украинская сторона уже неоднократно наносила удары по территориям Российской Федерации и провоцировала возможные ядерные угрозы атаками на атомные станции.

Ранее Журова назвала «ненормальным» участие иностранных наемников в боях под Курском. Подробности читайте в материале Общественной службы новостей.

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«От 15 до 20 процентов»: в США раскрыли, кто на самом деле напал на Курскую область
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: кроме ВСУ под Курском много иностранных наемников
21 августа 2024, 00:46

Фото: istockphoto/e-crow

В нападении на Курскую область, организованном украинскими силами, принимали участие не только военнослужащие ВСУ, но и значительное количество иностранных наемников. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По его словам, около 15-20% боевиков, задействованных в атаке на российское приграничье, были иностранными наемниками. Джонсон подчеркнул, что имеются достаточные доказательства их участия, включая свидетельства местных жителей, которые слышали английскую речь, что нехарактерно для украинских солдат.

«Где-то от 15 до 20 процентов из них были иностранными наемниками», – отметил он.
Кроме того, на месте боевых действий в Курской области неоднократно находили тела наемников с нашивками и значками, не относящимися к украинским флагам. В частности, встречались символы Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что вместе с ВСУ в Курскую область вторглись боевики из американской частной военной компании (ЧВК), которые стремились нанести максимальный ущерб российским силам.

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«Это безумие»: в США раскрыли, что упустил Зеленский
Конгрессвумен Грин: конфликт на Украине мог завершиться давно
21 августа 2024, 00:20

Конфликт на Украине мог завершиться уже несколько месяцев назад, если бы президент Владимир Зеленский выбрал путь к миру, заявила конгрессвумен США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в социальной сети X.

«Эта война могла закончиться несколько месяцев назад. Вместо этого Зеленский и почти каждый политик в Вашингтоне продолжают призывать к новым смертям на Украине. Это безумие», – написала Грин.
Грин призвала к достижению мирного соглашения между Россией и Украиной, подчеркнув, что дальнейшая эскалация приведет лишь к большему числу жертв.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики», невозможны. Эти слова последовали после событий в Курской области, где украинские формирования 6 августа вторглись на российскую территорию. Продвижение ВСУ было остановлено, и, как отмечают российские власти, операция украинских войск находилась под контролем западного командования.

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ВСУ на грани: солдаты пожаловались на нехватку ресурсов
Эксперт Меркурис: ВСУ жалуются на отсутствие подкреплений в Донбассе
21 августа 2024, 00:11

Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой в Донбассе, жалуются на недостаток подкреплений и поставок, что связано с недавним решением Киева сосредоточить силы на атаке в Курской области. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«Мы получаем сообщения из различных источников, что украинские солдаты на таких направлениях, как Покровское и Торецкое, жалуются на отсутствие подкреплений и снабжения», – отметил эксперт в эфире YouTube-канала Duran.
По словам Меркуриса, украинские войска сильно уступают российской армии по численности, что привело к прорывам по всей линии соприкосновения. Он добавил, что продвижение российских войск только ускоряется.

Эксперт также подчеркнул, что, несмотря на значительные потери и нехватку ресурсов, Украина приняла военное решение, которое он назвал «совершенно нелогичным» с точки зрения стратегии. Речь идет о расширении линии фронта за счет вторжения в Курскую область, что еще больше ослабило позиции ВСУ на других направлениях.

Напомним, что 6 августа украинские войска вторглись на территорию Курской области, однако их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что операция завершится разгромом украинских формирований и выходом российских войск на государственную границу.

В Курской, Белгородской и Брянской областях в целях обеспечения безопасности граждан введен режим контртеррористической операции.

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В Киеве и еще восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киеве и еще 8 областях
20 августа 2024, 23:52

Фото: istock/vale_t

Украинские власти объявили воздушную тревогу в Киеве и восьми областях страны, включая Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черкасскую и Николаевскую области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно полученной информации, тревога была объявлена с 21:06 до 23:05 по московскому времени, передает РИА Новости.

Напомним, что удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы России начали наносить с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Эти удары направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что российские войска избегают ударов по жилым домам и социальной инфраструктуре в ходе боевых действий с ВСУ.

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ФСБ уличила в госизмене научного сотрудника, который устроил DDoS-атаки в интересах ВСУ
ФСБ вменила госизмену научному сотруднику за DDoS-атаки в интересах Киева
20 августа 2024, 22:39

Фото: iStock/Farion_O

ФСБ возбудила уголовное дело о государственной измене в отношении сотрудника научного сотрудника российской организации, которого задержали за попытки воздействия на критическую информационную инфраструктуру России, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«По версии следствия, задержанный инициативно установил контакт с представителями украинских спецслужб. После начала СВО по их указанию он проводил DDoS-атаки на критически важные объекты Российской Федерации в целях нанесения ущерба информационной безопасности», – сообщает ФСБ.

Кроме этого, по данным службы безопасности, мужчина собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники. Также мужчина регулярно переводил деньги и криптовалюту на счета украинских фондов для финансирования ВСУ.



Научный сотрудник уже во всем сознался. За государственную измену, по статье 257 УК, ему грозит пожизненное заключение.

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Безуглая: «Ситуация выглядит так, будто мы отдаем Донетчину»
Нардеп Безуглая заявила о выводе подразделений ВСУ из части ДНР
20 августа 2024, 20:55

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выводят целые подразделения из Донецкой народной республики, оставляя фронтовые позиции без защиты. Об этом она сообщила в интервью украинскому изданию.
По её словам, российские войска проходят через пустые укрепления, не встречая сопротивления. Безуглая предупредила, что в ближайшее время российские силы могут установить контроль над Покровском и Торецком.
«Ситуация выглядит так, будто мы отдаем Донетчину», – высказалась Безуглая.

Депутат отметила, что захват Покровска откроет путь российским войскам на Павлоград, где отсутствуют укрепления, а также на Днепропетровск.

Политик считает, что контроль ВС РФ над Торецком может привести к захвату Краматорской агломерации и выходу в Харьковскую область.

По мнению Безуглой главком ВСУ Александр Сырский «выводит войну на новый уровень маневров, аналогичный Второй мировой войне, где ставки идут на потерю или получение целых регионов».
«Сырский играет в «пан или пропал», не обращая внимания на последствия», – добавила депутат.

Ранее Марьяна Безуглая спрогнозировала, что Украина рискует потерять Харьковскую область.

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Сенатор Джабаров предложил жёсткое наказание для иностранных наёмников
Сенатор Джабаров предложил давать иностранным наёмникам пожизненный срок
20 августа 2024, 20:27

Фото: iStock/e-crow

Сенатор Владимир Джабаров заявил, что иностранные наёмники, воюющие на фронте в составе ВСУ, должны получать пожизненные сроки, поскольку наёмничество само по себе является тяжким преступлением.
«Участь наемников плачевная. Я бы им давал пожизненный срок. Наёмничество — тяжкое преступление, если они попадут в плен. Но решение за нашими военными. Либо вести с ними бой с любыми результатами этого боя», — пояснил в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Ранее руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса, офицер управления 7-й добровольческой бригады Святого Георгия Дмитрий Джиникашвили также заявлял, что в атаке на Курскую область участвует большое число иностранных наёмников, включая французов, поляков, румын, грузин и т. д.

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Россиянка поехала на СВО в поисках пропавшего в бою мужа
Россиянка поехала на СВО, чтобы найти пропавшего в бою мужа
20 августа 2024, 20:05

Фото: istockphoto/e-crow

Сабина, жена пропавшего командира штурмового отряда Арсена Геворгяна, рассказала, как отправилась на передовую, чтобы найти мужа. Последнее аудиосообщение от Арсена она получила 5 июня, в котором он выразил плохое предчувствие.
«Ты, если что, мне пиши. Я потом отвечу. Всё, зайка, пока-пока. Люблю тебя», –передает РТ слова мужа Сабины.

12 июня Сабине позвонили из части и сообщили, что её супруг погиб. Арсен вместе с товарищами пошел на помощь группе Самсона, чтобы обеспечить отход штурмовиков. Но их взяли в кольцо. Муж Сабины начал прикрывать ребят. Пулеметчик из церкви простреливал ему ноги. Арсен на руках отполз к другому зданию и перетягивал раны жгутом, когда в него попал FPV. Он сгорел заживо. Благодаря Арсену четверо бойцов смогли убежать.

Самсон рассказал Сабине, что тащил Арсена до монолитной плиты, чтобы спрятать от минометов. Сам он терял сознание, но поставил точку локации и пополз на эвакуацию.

Сабина решила забрать тело мужа с поля боя. Через знакомых она вышла на бойцов «Ахмата» и отправилась в Лисичанск. Но вытащить Арсена пока не удалось из-за ожесточенных боев в районе Волчанска.

В итоге девушка вернулась из зоны СВО и планирует заключить контракт с Минобороны, чтобы поехать на передовую уже официально. Главное для неё – найти мужа.
«Пока не обнимешь меня – холодного или тёплого, – ни во что не верь», – сказал боец жене перед отправкой.

Сабина взяла позывной Карма и сейчас волонтером помогает полку мужа и взводам БПЛА. Бойцы «Ахмата» на день рождения девушки исполнили ее желание – пустили памятный залп по противнику.

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