istock/Gennadiy Kravchenko
На территории Курской области обнаружены следы присутствия наемников из американской частной военной компании (ЧВК) Forward Observations Group (FOG), специализирующейся на выполнении особых поручений и известных своей безжалостностью. Это стало известно после публикации видео с атакой на российское приграничье в Instagram*.
В Instagram-аккаунте FOG появилось видео, на котором наемники ведут огонь, прикрываясь домами мирных жителей Курской области. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, около 15-20% боевиков, участвующих в атаке на Курскую область, являются иностранными наемниками, включая представителей FOG.
По информации источников Life.ru, ЧВК FOG была одной из тех, кто курировал и планировал атаку на Курскую область. На месте боевых действий были обнаружены тела боевиков с нашивками и символами, не относящимися к украинским вооружённым силам. Известно, что FOG занимается поставками снарядов для американских танков «Абрамс», которые используются на украинском фронте.
По данным американских СМИ, глава FOG Деррик Бейлс поддерживает тесные связи с пиарщиком «Азова**» Вадимом Лапаевым и пресс-секретарем «Правого сектора**» Дмитрием Коцюбайло. Бейлс предпочитает скрывать свою личность в соцсетях, но известно, что его штаб-квартира расположена в пентхаусе элитного жилого комплекса в Лас-Вегасе.
* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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По информации источников Life.ru, ЧВК FOG была одной из тех, кто курировал и планировал атаку на Курскую область. На месте боевых действий были обнаружены тела боевиков с нашивками и символами, не относящимися к украинским вооружённым силам. Известно, что FOG занимается поставками снарядов для американских танков «Абрамс», которые используются на украинском фронте.
По данным американских СМИ, глава FOG Деррик Бейлс поддерживает тесные связи с пиарщиком «Азова**» Вадимом Лапаевым и пресс-секретарем «Правого сектора**» Дмитрием Коцюбайло. Бейлс предпочитает скрывать свою личность в соцсетях, но известно, что его штаб-квартира расположена в пентхаусе элитного жилого комплекса в Лас-Вегасе.
* Соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta**, признанной в России экстремистской.
** Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
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Елена Перлова