Москалькова: Киев молчит о пропавших в Курской области

Татьяна Москалькова (Фото: сайт Кремля)
На встрече в Катаре уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинецу с вопросом о судьбе граждан Курской области, которые считаются без вести пропавшими. В ходе переговоров был сделан упор на просьбу о поиске гражданских, которых потеряли родственники.
В ответ поступило лишь молчание.
Когда 6 августа произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области, в регионе вскоре ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Исчезновение гражданских лиц в зоне военных действий, особенно в месте расположения ВСУ, можно счесть за нарушение международного права.
Москалькова уже обратилась за помощью в Международный комитет Красного Креста (МККК) и в международное сообщество, желая обеспечить безопасность исчезнувшим людям.
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«Я пока не получила ответ, и это вызывает у меня тревогу», — признается Москалькова корреспонденту ТАСС.
Когда 6 августа произошло вторжение ВСУ на территорию Курской области, в регионе вскоре ввели федеральный режим чрезвычайной ситуации. Исчезновение гражданских лиц в зоне военных действий, особенно в месте расположения ВСУ, можно счесть за нарушение международного права.
Москалькова уже обратилась за помощью в Международный комитет Красного Креста (МККК) и в международное сообщество, желая обеспечить безопасность исчезнувшим людям.
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Мария Моисеева