В России прокомментировали сообщения о желающих попасть в ВСУ перебежчиков из КНДР

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Спекуляции о присутствии войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции специально создаются для втягивания войск НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова передает «Лента.ру».
Так он прокомментировал сообщения о том, что группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России.
Он уверен, что это происходит из-за неудач ВСУ на фронте. Украина пытается сделать конфликт интернациональным, чтобы втянуть войска НАТО в конфликт. При этом Джабаров считает, что в альянсе находятся трезвомыслящие политики, которые не станут ввязываться в прямое военное столкновение с Россией.
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«Эта спекуляция насчет северокорейцев, южнокорейцев специально подбрасывается западной прессой и украинской прессой для того, чтобы показать, что конфликт стал интернациональным, что против Украины теперь воюет не только Россия, а еще кто-то. А то, что на стороне Украины воюют наемники из 50 стран, это в порядке вещей», — отметил Джабаров.
Он уверен, что это происходит из-за неудач ВСУ на фронте. Украина пытается сделать конфликт интернациональным, чтобы втянуть войска НАТО в конфликт. При этом Джабаров считает, что в альянсе находятся трезвомыслящие политики, которые не станут ввязываться в прямое военное столкновение с Россией.
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Элина Позднякова