В России прокомментировали сообщения о желающих попасть в ВСУ перебежчиков из КНДР

Экипаж танка Т-80 Южной группировки войск самостоятельно ликвидировал важный опорный пункт ВСУ, который находился на высоте под Северском в ДНР. Об этом рассказал один из членов экипажа, Герой России Константин Молчанов, его слова передает ТАСС.