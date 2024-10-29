Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Армия России взяла под контроль Катериновку в ДНР

Армия России взяла под контроль Катериновку в ДНР

29 октября 2024, 12:15
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Российские войска освободили населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке новостей Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль ВС РФ населённый пункт перешёл благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.

Также бойцы подразделения нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районе населённых пунктов Зализнянское, Ильинка, Курахово, Марково, Орехово-Василевка, Степановка, Ступочки и Часов Яр в республике.



Потери противника на данном участке фронта превысили 985 человек.

Читайте также:

ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР

Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard

«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО
#вс рф
#минобороны рф
#всу
#сво
#днр
Участник СВО женился на сослуживце
В Воронежской области боец СВО женился на женщине-сослуживце
29 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/kris_sirk

В Воронежской области участник спецоперации женился на женщине-сослуживце. Об этом сообщается местное издание ТВ «Губерния».
Отмечается, что торжественная церемония заключения брака прошла в местном ЗАГСе. Молодожёны являются военнослужащими из одной воинской части.

Издание пишет, что первым в зону СВО отправился мужчина. Свою будущую жену он встретил спустя год в войсках. Молодые люди одновременно ушли в отпуск и решили в это время заключить брак. На службу они вернутся уже в новом статусе.

Ранее военнопленный боец ВСУ рассказал о дружбе с российскими солдатами в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Российский сапёр потерял ногу и вернулся на СВО инструктором

Губернатор Гусев призвал воронежцев не публиковать последствия атак БПЛА ВСУ

Боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял важную позицию: подробности, кому еще пришлось сражаться в одиночестве
#воронежская область
#свадьба
#загс
#брак
#военные
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа возможная причина атаки БПЛА ВСУ по университету спецназа в Чечне
Депутат Швыткин связал удар дрона ВСУ по Чечне с работой «Ахмата» под Курском
29 октября 2024, 12:22

Фото: iStock/aapsky

Атака беспилотника ВСУ на университет спецназа в Чечне может быть связана с действиями спецназа «Ахмат» в Курской области. Такое предположение сделал депутат Госдумы Юрий Швыткин, его слова передает «Лента.ру».
«Сегодня атаки ВСУ носят как избирательный, так и хаотичный характер. Независимо от субъекта, с помощью атак беспилотников противник пытается посеять панику, запугать население и, по возможности, нанести урон, совершая атаки на энергосистемы, объекты инфраструктуры», — объяснил Швыткин.

Он предположил, что атака ВСУ на Чечню может быть связана с присутствием спецназа «Ахмат» в Курской области. Депутат подчеркнул, что Украина атаковала университет, где готовят военнослужащих для участия в украинском конфликте.

Швыткин добавил, что чеченские спецназовцы достойно выполняют поставленные задачи, а подобная попытка устрашения ни к чему не приведет, заключил депутат.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. По его словам дрон атаковал населённый пункт в 6:30 утра. В результате загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа.

Читайте также:

«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне

Появились фото разрушений после атаки БПЛА в Чечне

Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне
#университет
#дрон
#фото
#украина
#бпла
#население
#политолог
#депутат
#крыша
#рамзан кадыров
#всу
#зеленский
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ освободили населённый пункт Горняк в ДНР
29 октября 2024, 12:03

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, подразделение российских войск нанесло поражение живой силе и боевой технике семи бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Вознесенка, Димитров, Красное, Ленинское, Лысовка, Новоалексеевка, Тарасовка и Селидово.

В боевых действиях с военными «Центра» украинские войска потеряли более 500 военнослужащих и несколько единиц боевой техники, в том числе западного производства.

Читайте также:

«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО

Экипаж Т-80 в одиночку выбил ВСУ с важной высоты под Северском в ДНР

«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне
#вс рф
#днр
#минобороны рф
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России прокомментировали сообщения о желающих попасть в ВСУ перебежчиков из КНДР
Джабаров: спекуляции о войсках КНДР на СВО создаются для втягивания НАТО
29 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/Michele Ursi

Спекуляции о присутствии войск КНДР в зоне проведения специальной военной операции специально создаются для втягивания войск НАТО в прямой военный конфликт с Россией. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова передает «Лента.ру».
Так он прокомментировал сообщения о том, что группа из порядка 200 северокорейских перебежчиков, проживающих на территории Южной Кореи, хочет попасть на Украину, чтобы вести психологическую войну против своих бывших товарищей, которые якобы находятся сейчас в России.

«Эта спекуляция насчет северокорейцев, южнокорейцев специально подбрасывается западной прессой и украинской прессой для того, чтобы показать, что конфликт стал интернациональным, что против Украины теперь воюет не только Россия, а еще кто-то. А то, что на стороне Украины воюют наемники из 50 стран, это в порядке вещей», — отметил Джабаров.

Он уверен, что это происходит из-за неудач ВСУ на фронте. Украина пытается сделать конфликт интернациональным, чтобы втянуть войска НАТО в конфликт. При этом Джабаров считает, что в альянсе находятся трезвомыслящие политики, которые не станут ввязываться в прямое военное столкновение с Россией.

Читайте также:

ВСУ выпустили украинско-корейские разговорники перед появлением бойцов из КНДР

Генсек НАТО Рютте заявил о присутствии в Курской области военных из КНДР

Методички на корейском стали раздавать в ВСУ в ожидании солдат КНДР
#россия
#конфликт
#столкновение
#украина
#нато
#всу
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии предупредили ВСУ о скорой катастрофе в Донбассе
Handelsblatt: после потери Донбасса ВСУ придется обороняться в открытой степи
29 октября 2024, 11:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинским военным становится все сложнее удерживать оборону под давлением российских сил. Так пишет немецкое издание Handelsblatt.
«В этом году сначала был потерян город Авдеевка под Донецком, а позже и Угледар. С тех пор измотанные украинские войска так и не остановили российское наступление», — говорится в статье.

Кроме того, автор пишет, что при освобождении оставшихся промышленных городов Донбасса российские силы значительно улучшат свои позиции, в то время как положение ВСУ сильно усугубится. Издание отмечает, что на западе до реки Днепр останется открытая и трудно обороняемая степь.

Ранее генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко раскритиковал решение киевских властей о вторжении на территорию Курской области. Он подчеркнул, что цель операции ВСУ в российском регионе не была озвучена ему, а самостоятельно постичь её Марченко не может.

Читайте также:

«Мясные штурмы» под Суджей, обстановка в Курской области, прорыв вблизи Работино: последние новости СВО

Украинский генерал заявил об обрушении фронта ВСУ

Стало известно, когда Украину могут вынудить пойти на переговоры
#реки
#город
#операции
#новости
#всу
#угледар
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились фото разрушений после атаки БПЛА в Чечне
Baza: Появились кадры последствий удара дрона в Гудермесе
29 октября 2024, 11:52

Фото: iStock/ rancho_runner

В Гудермесе после атаки беспилотников с воздуха загорелась крыша нежилого дома на территории Российского университета спецназа.
В сети появились фотографии последствий удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по зданию университета спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе Чеченской республики, сообщает Телеграм-канал Baza.

На кадрах видно дым в верхней части здания, оттуда вырываются языки пламени. В 6:30 утра дрон ВСУ ударил в дом. Такой прилёт украинского беспилотника на чеченский объект был первым.

Глава республики Рамзан Кадыров проинформировал, что при атаке дрона никто не был ранен или убит, поскольку здание университета было пустым. В настоящий момент пожар уже потушили.

Ранее Кадыров сообщил, что работа Российского университета спецназа продолжается в штатном режиме.



Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне
#университет
#пожар
#дом
#дрон
#бпла
#здание
#политолог
#рамзан кадыров
#всу
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский сапёр потерял ногу и вернулся на СВО инструктором
29 октября 2024, 11:47

Фото: istockphoto/Yaroslav Litun

Российский боец сапёрного подразделения с позывным Пепел получил тяжёлое ранение и остался без ноги. Через четыре месяца он вернулся в зону спецоперации, чтобы делиться боевым опытом в качестве инструктора штурмовых сапёров.
В разговоре с РИА Новости солдат рассказал, что выполнял боевые задачи на Кременском и Часовоярском направлении. При оказании помощи пострадавшему он сам подорвался на мине и получил множественные ранения. Пришлось ампутировать ногу. В связи с тяжёлым ранением его полностью освободили от воинской обязанности и уволили из рядов Вооружённых сил РФ.

По словам бойца, на восстановление, реабилитацию и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца. После этого он вернулся в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, который действует в составе «Южной» войсковой группировки.

«Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям», — заявил мужественный сапёр.

В ходе боевых действий Пепел был награждён орденом Мужества, медалями Жукова, «За Отвагу» и другими знаками отличия.

Читайте также:

Сапёр МЧС России погиб при разминировании в Курской области

Боец ВС РФ «Запал»: ВСУ чаще стали использовать «кустарные» боеприпасы

ВСУ заминировали дома частного сектора Авдеевки
#новости
#солдат
#рф
#солдаты
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экипаж Т-80 в одиночку выбил ВСУ с важной высоты под Северском в ДНР
29 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/SergeyVButorin

Экипаж танка Т-80 Южной группировки войск самостоятельно ликвидировал важный опорный пункт ВСУ, который находился на высоте под Северском в ДНР. Об этом рассказал один из членов экипажа, Герой России Константин Молчанов, его слова передает ТАСС.
По словам военного, за танком двигались штурмовики.

«Вплотную подошли, прям в упор. Разобрали опорник, словом, просто раскопали его. Мы подходили туда дважды. Конечно, по нам прилетало все, что можно было. Главная задача была взять высоту. Высоту взяли, штурмовая группа закрепилась», — рассказал Молчанов.

Он объяснил, что данный опорный пункт противника находился на большой высоте с уклоном порядка 50 м. Оттуда ВСУ могли вести наблюдение на расстоянии до нескольких километров, а подойти к нему незамеченным было невозможно.

По словам военного, чтобы добраться до опорного пункта ВСУ сначала нужно было разминировать минное поле. Это танковым тралом, которым был оборудован Т-80. Молчанов отметил, что дойти позиций противника позволила высокая скорость и маневренность танка, а также качественная подготовка, хитрость и сообразительность экипажа.

После этого боя экипаж Т-80 Южной группировки войск был награжден звездами Героя России.

Читайте также:

ФСБ: Американские наёмники несли на себе в Брянскую область взрывчатку Семтекс

Хорватия передаст ВСУ югославские танки и БМП за скидку на танки Leopard

Сапёры ВС РФ сообщили, что ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели
#скорость
#подготовка
#танки
#фсб
#всу
#вс рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Зеленский добрался и туда»: политолог Марков об атаке БПЛА по университету спецназа в Чечне
Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: Зеленский добрался и туда
29 октября 2024, 11:21

Фото: iStock/aapsky

Расстояние от чеченского Гудермеса, где беспилотник атаковал здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет порядка 850 километров по прямой, но Владимир Зеленский добрался и туда. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в 6:30 утра во вторник украинский беспилотник атаковал одно из зданий университета спецназа в Гудермесе. В результате вспыхнул пожар, который удалось оперативно потушить. Никто не пострадал.

Политолог подчеркнул, что беспилотник преодолел как минимум 850 километров, чтобы достичь российского учебного заведения. Зеленский добрался туда, отметил Марков, добавив, что «может и по Рамзану нашему теперь целится».

Читайте также:

Дрон ВСУ атаковал Российский университет спецназа имени Путина в Чечне

Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России

Сапёры ВС РФ сообщили, что ВСУ минируют под Угледаром пауэрбанки и портфели
#чечня
#украина
#владимир зеленский
#атака
#россия
#всу
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников