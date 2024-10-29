Армия России взяла под контроль Катериновку в ДНР

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Российские войска освободили населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в сводке новостей Минобороны РФ.
Отмечается, что под контроль ВС РФ населённый пункт перешёл благодаря действиям подразделения группировки войск «Юг». Они заняли более выгодные рубежи и позиции, после чего освободили Катериновку.
Также бойцы подразделения нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районе населённых пунктов Зализнянское, Ильинка, Курахово, Марково, Орехово-Василевка, Степановка, Ступочки и Часов Яр в республике.
Потери противника на данном участке фронта превысили 985 человек.
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Также бойцы подразделения нанесли поражение шести бригадам ВСУ в районе населённых пунктов Зализнянское, Ильинка, Курахово, Марково, Орехово-Василевка, Степановка, Ступочки и Часов Яр в республике.
Потери противника на данном участке фронта превысили 985 человек.
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Анастасия Чинкова