Москва захотела от Еревана список якобы погибших в Буче граждан

Фото: МИД РФ
Москва обратилась к Еревану с просьбой предоставить список граждан, якобы погибших в Буче. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«Мы ожидаем, что армянская сторона, официальная армянская делегация передаст нам список этих людей», — подчеркнула Захарова.Она также отметила, что на протяжении двух лет российская сторона не может получить список предполагаемых жертв в Буче. По словам Захаровой, такие данные не предоставляются и Организацией Объединенных Наций (ООН).
Весной 2022 года украинские власти и несколько иностранных СМИ опубликовали снимки с телами людей, лежащими на улицах Бучи после ухода российских войск из города. Минобороны РФ отвергло обвинения в причастности российских Вооруженных сил к этим событиям, назвав их провокацией.
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Артем Кузьмин